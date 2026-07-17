ЖЧ–2026 фожиаси: Бангладешда камида 12 киши ҳалок бўлди

·0·Дунё
ЖЧ–2026 фожиаси: Бангладешда камида 12 киши ҳалок бўлди

Бангладешда Жаҳон чемпионати байрами қатор фожиалар соясида қолди. Мамлакат бўйлаб мухлислар ўртасидаги жанжаллар, пичоқли ҳужумлар, электр токидан зарарланиш ва йўл-транспорт ҳодисалари оқибатида камида 12 киши ҳалок бўлгани хабар қилинмоқда.

Мессининг пенальтисидан кейин бошланган жанжал

Энг кўп муҳокама қилинган воқеа Аргентина ва Миср ўртасидаги учрашув вақтида Кумилла шаҳрида содир бўлди.

38 ёшли Муҳаммад Шарифул Ислом маҳаллий чойхонада бошқа фуқаролар билан бирга ўйинни томоша қилаётганди. Гувоҳларнинг айтишича, Лионель Месси пенальтини аниқ амалга ошира олмагач, Бразилия мухлиси бўлган Шарифул Аргентина тарафдорларидан бирининг устидан кулган.

Шундан кейин бошланган тортишув муштлашувга айланган. Шарифулга бир неча киши ҳужум қилгани, у олган жароҳатлари оқибатида шифохонага етказилмасдан вафот этгани айтилмоқда. Полиция ҳодисага алоқадор шахсларни аниқлаш бўйича суриштирув олиб борган.

Икки қиз отасиз қолди

Шарифул оиласини электр рикша ҳайдаш орқали таъминлаб келган. Унинг рафиқаси ва мактаб ёшидаги икки нафар қизи бор эди.

«Футбол деб инсонни қандай қилиб ўлдириш мумкин? Менинг икки нафар қизим бор. Энди улар кимни дада деб чақиришади? Турмуш ўртоғимни ўлдирганлар энг қаттиқ жазога тортилишини истайман», — деди унинг рафиқаси Бюти Бегум.

Оила аъзоларининг айтишича, Шарифул қизларини яхшироқ мактабда ўқитиш мақсадида Кумиллага иш излаб келган ва оиланинг ягона даромад манбаи бўлган.

Бошқа ҳудудларда ҳам фожиалар кузатилди

Жаҳон чемпионати билан боғлиқ ўлим ҳолатлари Бангладешнинг турли ҳудудларида қайд этилган.

Фаяз Тажриан Аргентина — Миср ўйинини томоша қилиш учун кетаётганида мотоциклдаги аварияда ҳалок бўлди. Мустафо Кази футбол ҳақидаги тортишув ортидан содир этилган ҳужум қурбонига айланган.

Читтагонгда Махидул Ислом байрам пайтида устига металл футбол дарвозаси қулаб тушиши оқибатида вафот этди. Хокон Кармакар эса мухлислар ташкил қилган ўртоқлик учрашуви олдидан ҳушини йўқотиб, ҳаётдан кўз юмган.

Ҳабиганж ҳудудида Бразилия ва Аргентина мухлислари ўртасидаги тўқнашувларда ўнлаб кишилар жароҳатлангани ҳам хабар қилинди.

Барча ўлимлар жанжал оқибати эмас

Қайд этилган фожиаларнинг барчаси мухлислар ўртасидаги зўравонлик билан боғлиқ эмас. Айрим фуқаролар жамоа байроқларини ўрнатиш пайтида электр токидан зарарланган, бошқалар байрам тадбирлари ёки мотоцикл колонналаридаги йўл-транспорт ҳодисаларида ҳалок бўлган.

Шунингдек, футбол ўйинлари пайтидаги кучли ҳиссий зўриқиш билан боғлиқ саломатлик ҳолатлари ҳам ўлимларга сабаб бўлгани айтилмоқда.

2022 йилда ҳам 23 киши ҳалок бўлган

Бангладешда футбол мухлислари ўртасидаги кескин рақобат аввалги мундиалларда ҳам оғир оқибатларга олиб келган.

2024 йилда эълон қилинган илмий тадқиқотда 2022 йилги Жаҳон чемпионати даврида мамлакатда футбол билан боғлиқ 23 та ўлим, 35 та шифохонага ётқизиш ва 45 та жароҳатланиш ҳолати қайд этилгани келтирилган. Фожиалар орасида мухлислар жанжали билан бирга байроқ ўрнатиш пайтида баландликдан қулаш ва электр токи уриши каби ҳодисалар ҳам бўлган.

Футбол байрам бўлиб қолиши керак

Бангладеш Жаҳон чемпионатида иштирок этмаса-да, мамлакатда Аргентина ва Бразилиянинг миллионлаб тарафдорлари бор. Аммо спортга бўлган муҳаббат зўравонлик, адоват ва инсон ҳаётига хавф туғдирувчи ҳаракатларга айланмаслиги керак.

Сизнингча, катта футбол турнирлари пайтида бундай фожиаларнинг олдини олиш учун қандай чоралар кучайтирилиши лозим?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ стартапи тунда Қуёш нурини сотишни режалаштирмоқдаАҚШ стартапи тунда Қуёш нурини сотишни режалаштирмоқдаКеча, 22:50Фермер улкан саримсоқ етиштирди ва рекорд ўрнатдиФермер улкан саримсоқ етиштирди ва рекорд ўрнатдиКеча, 22:34Трамп Эронга раҳмат айтди: америкалик аёл нега озод қилинди?Трамп Эронга раҳмат айтди: америкалик аёл нега озод қилинди?Кеча, 22:22Ойга олиб чиқилган СССР байроғи рекорд нархда сотилдиОйга олиб чиқилган СССР байроғи рекорд нархда сотилдиКеча, 22:14Россия ва Украина яна ҳарбийлар жасадларини алмашдиРоссия ва Украина яна ҳарбийлар жасадларини алмашдиКеча, 22:02Украинада янги бош вазир: Корецкийни 289 депутат қўлладиУкраинада янги бош вазир: Корецкийни 289 депутат қўлладиКеча, 21:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди