ЖЧ–2026 фожиаси: Бангладешда камида 12 киши ҳалок бўлди
Бангладешда Жаҳон чемпионати байрами қатор фожиалар соясида қолди. Мамлакат бўйлаб мухлислар ўртасидаги жанжаллар, пичоқли ҳужумлар, электр токидан зарарланиш ва йўл-транспорт ҳодисалари оқибатида камида 12 киши ҳалок бўлгани хабар қилинмоқда.
Мессининг пенальтисидан кейин бошланган жанжал
Энг кўп муҳокама қилинган воқеа Аргентина ва Миср ўртасидаги учрашув вақтида Кумилла шаҳрида содир бўлди.
38 ёшли Муҳаммад Шарифул Ислом маҳаллий чойхонада бошқа фуқаролар билан бирга ўйинни томоша қилаётганди. Гувоҳларнинг айтишича, Лионель Месси пенальтини аниқ амалга ошира олмагач, Бразилия мухлиси бўлган Шарифул Аргентина тарафдорларидан бирининг устидан кулган.
Шундан кейин бошланган тортишув муштлашувга айланган. Шарифулга бир неча киши ҳужум қилгани, у олган жароҳатлари оқибатида шифохонага етказилмасдан вафот этгани айтилмоқда. Полиция ҳодисага алоқадор шахсларни аниқлаш бўйича суриштирув олиб борган.
Икки қиз отасиз қолди
Шарифул оиласини электр рикша ҳайдаш орқали таъминлаб келган. Унинг рафиқаси ва мактаб ёшидаги икки нафар қизи бор эди.
«Футбол деб инсонни қандай қилиб ўлдириш мумкин? Менинг икки нафар қизим бор. Энди улар кимни дада деб чақиришади? Турмуш ўртоғимни ўлдирганлар энг қаттиқ жазога тортилишини истайман», — деди унинг рафиқаси Бюти Бегум.
Оила аъзоларининг айтишича, Шарифул қизларини яхшироқ мактабда ўқитиш мақсадида Кумиллага иш излаб келган ва оиланинг ягона даромад манбаи бўлган.
Бошқа ҳудудларда ҳам фожиалар кузатилди
Жаҳон чемпионати билан боғлиқ ўлим ҳолатлари Бангладешнинг турли ҳудудларида қайд этилган.
Фаяз Тажриан Аргентина — Миср ўйинини томоша қилиш учун кетаётганида мотоциклдаги аварияда ҳалок бўлди. Мустафо Кази футбол ҳақидаги тортишув ортидан содир этилган ҳужум қурбонига айланган.
Читтагонгда Махидул Ислом байрам пайтида устига металл футбол дарвозаси қулаб тушиши оқибатида вафот этди. Хокон Кармакар эса мухлислар ташкил қилган ўртоқлик учрашуви олдидан ҳушини йўқотиб, ҳаётдан кўз юмган.
Ҳабиганж ҳудудида Бразилия ва Аргентина мухлислари ўртасидаги тўқнашувларда ўнлаб кишилар жароҳатлангани ҳам хабар қилинди.
Барча ўлимлар жанжал оқибати эмас
Қайд этилган фожиаларнинг барчаси мухлислар ўртасидаги зўравонлик билан боғлиқ эмас. Айрим фуқаролар жамоа байроқларини ўрнатиш пайтида электр токидан зарарланган, бошқалар байрам тадбирлари ёки мотоцикл колонналаридаги йўл-транспорт ҳодисаларида ҳалок бўлган.
Шунингдек, футбол ўйинлари пайтидаги кучли ҳиссий зўриқиш билан боғлиқ саломатлик ҳолатлари ҳам ўлимларга сабаб бўлгани айтилмоқда.
2022 йилда ҳам 23 киши ҳалок бўлган
Бангладешда футбол мухлислари ўртасидаги кескин рақобат аввалги мундиалларда ҳам оғир оқибатларга олиб келган.
2024 йилда эълон қилинган илмий тадқиқотда 2022 йилги Жаҳон чемпионати даврида мамлакатда футбол билан боғлиқ 23 та ўлим, 35 та шифохонага ётқизиш ва 45 та жароҳатланиш ҳолати қайд этилгани келтирилган. Фожиалар орасида мухлислар жанжали билан бирга байроқ ўрнатиш пайтида баландликдан қулаш ва электр токи уриши каби ҳодисалар ҳам бўлган.
Футбол байрам бўлиб қолиши керак
Бангладеш Жаҳон чемпионатида иштирок этмаса-да, мамлакатда Аргентина ва Бразилиянинг миллионлаб тарафдорлари бор. Аммо спортга бўлган муҳаббат зўравонлик, адоват ва инсон ҳаётига хавф туғдирувчи ҳаракатларга айланмаслиги керак.
Сизнингча, катта футбол турнирлари пайтида бундай фожиаларнинг олдини олиш учун қандай чоралар кучайтирилиши лозим?
…