Томас Тухел Англия мағлубияти сабабини «футбол ДНК»сида кўрди

·0·Спорт
Томас Тухел Англия мағлубияти сабабини «футбол ДНК»сида кўрди

Англия терма жамоасининг ЖЧ–2026 яримфиналида Аргентинага 1:2 ҳисобида мағлуб бўлиши ҳали ҳам муҳокамалар марказида. Томас Тухелнинг фикрича, ҳисобни очганидан кейин жамоани қутқариб қолиш учун оддий тактик ўзгаришнинг ўзи етарли бўлмасди.

«Ҳеч қандай схема бизга ёрдам бера олмасди»

Германиялик мутахассис Sky Sports нашрига берган интервьюсида Англия футболчилари гол урганидан кейин ҳаддан ташқари пассивлашиб қолганини таъкидлади.

«Ўша пайтда менда дунёдаги ҳеч қандай тактик схема бизга ёрдам бера олмайди, деган ҳис пайдо бўлди. Чунки биз жуда пассив ўйнадик ва жисмоний жиҳатдан ҳам етарлича кучли эмасдик», — деди Тухел.

Унинг айтишича, англияликлар ўз жарима майдони томон ёриб кираётган рақибларни вақтида тўхтата олмаган. Тўп билан муомаладаги хатолар эса жамоанинг босимдан чиқишини янада қийинлаштирган.

Урилган голдан кейин ўйин кескин ўзгарди

Англия учрашувда ҳисобни очган бўлса-да, шундан кейин ташаббусни аста-секин Аргентинага топшириб қўйди.

Тухел ҳали тўлиқ статистикани кўрмаганини айтди, аммо голдан кейин Англиянинг тўпга эгалик қилиш кўрсаткичи сезиларли даражада пасайганини тан олди.

«Ҳаводаги тўплар учун кураша олмадик ва шу сабаб тобора чуқур ҳимояга чекиндик. Бу режамизда йўқ эди, аммо вазият шундай кечди», — деди мураббий.

Жамоа рақиб майдонида тўпни ушлаб тура олмагани сабаб Аргентина кетма-кет ҳужумлар уюштириш имконига эга бўлди.

Аргентина ҳимоядаги бўшлиқларни топди

Тухел Аргентина яримҳимоячиларининг иккинчи тўлқиндан ҳужумга қўшилиши Англия учун катта муаммога айланганини қайд этди.

Инглизлар марказдан олдинга югуриб чиққан футболчиларни кузатиб бора олмади. Аргентина эса пайдо бўлган бўш ҳудудлардан фойдаланиб, қанотлар ва марказ орқали хавфли узатмаларни амалга оширди.

«Рақибнинг узатмалари энг юқори даражада эди. Биз тўпни қайта назоратга олишимиз керак эди. Акс ҳолда прессингдан чиқиш ва ташаббусни қайтаришнинг иложи йўқ эди», — дея тушунтирди Тухел.

«Бу бизнинг футбол ДНКмизга сингмаган»

Англия бош мураббийи мағлубиятни фақат бир учрашувдаги хатолар билан боғламади. У тўп назоратига асосланган ўйин услуби Англия футболида Испания, Аргентина ёки Бразилиядагидек чуқур шаклланмаганини ҳам айтди.

«Менимча, тўпга эгалик қилиш ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Эҳтимол, бу жиҳат испанлар, аргентиналиклар ва бразилияликлар футболидагидек бизнинг футбол ДНКмизга сингмаган», — деди мутахассис.

Унинг фикрича, ушбу терма жамоалар тўпни сақлаш орқали ўйин суръатини бошқаришни яхши билади. Англия эса босим кучайган вазиятда тўпдан тез айрилиб, ҳимояга чекинишга мажбур бўлди.

Тухел муаммони тактикадан кенгроқ кўрмоқда

Англия Аргентинага қарши баҳсда узоқ вақт ҳисобда олдинда борди. Бироқ ўйин охиридаги пассивлик, тўп назоратининг йўқолиши ва ҳимояда пайдо бўлган бўшлиқлар жамоани финал йўлланмасидан маҳрум қилди.

Тухелнинг баёнотидан кўринишича, у мағлубият сабабини фақат нотўғри алмаштириш ёки танланган схема билан эмас, балки Англия футболидаги тизимли хусусиятлар билан боғламоқда.

Сизнингча, Англиянинг мағлубиятига тактик хато сабаб бўлдими ёки Тухел айтганидек, муаммо футбол услубидами?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Трамп ЖЧ-2026 финалида чемпионга кубокни шахсан топширадиТрамп ЖЧ-2026 финалида чемпионга кубокни шахсан топширадиБугун, 09:46Месси Испания билан финал нега оғир бўлишини айтдиМесси Испания билан финал нега оғир бўлишини айтдиБугун, 09:40Гвардиола финал калитини айтди: Испанияга нима керак?Гвардиола финал калитини айтди: Испанияга нима керак?Бугун, 09:34«Қўқон-1912» ҳимояни кучайтирди: янги трансфер эълон қилинди«Қўқон-1912» ҳимояни кучайтирди: янги трансфер эълон қилиндиБугун, 09:29Юревич Абдуқодир Ҳусановни юлдузга айлантирган икки фазилатни айтди...Юревич Абдуқодир Ҳусановни юлдузга айлантирган икки фазилатни айтди...Бугун, 09:19Касиляс финал олдидан Аргентинага кескин чақириқ ташладиКасиляс финал олдидан Аргентинага кескин чақириқ ташладиБугун, 09:05
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди