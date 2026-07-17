Томас Тухел Англия мағлубияти сабабини «футбол ДНК»сида кўрди
Англия терма жамоасининг ЖЧ–2026 яримфиналида Аргентинага 1:2 ҳисобида мағлуб бўлиши ҳали ҳам муҳокамалар марказида. Томас Тухелнинг фикрича, ҳисобни очганидан кейин жамоани қутқариб қолиш учун оддий тактик ўзгаришнинг ўзи етарли бўлмасди.
«Ҳеч қандай схема бизга ёрдам бера олмасди»
Германиялик мутахассис Sky Sports нашрига берган интервьюсида Англия футболчилари гол урганидан кейин ҳаддан ташқари пассивлашиб қолганини таъкидлади.
«Ўша пайтда менда дунёдаги ҳеч қандай тактик схема бизга ёрдам бера олмайди, деган ҳис пайдо бўлди. Чунки биз жуда пассив ўйнадик ва жисмоний жиҳатдан ҳам етарлича кучли эмасдик», — деди Тухел.
Унинг айтишича, англияликлар ўз жарима майдони томон ёриб кираётган рақибларни вақтида тўхтата олмаган. Тўп билан муомаладаги хатолар эса жамоанинг босимдан чиқишини янада қийинлаштирган.
Урилган голдан кейин ўйин кескин ўзгарди
Англия учрашувда ҳисобни очган бўлса-да, шундан кейин ташаббусни аста-секин Аргентинага топшириб қўйди.
Тухел ҳали тўлиқ статистикани кўрмаганини айтди, аммо голдан кейин Англиянинг тўпга эгалик қилиш кўрсаткичи сезиларли даражада пасайганини тан олди.
«Ҳаводаги тўплар учун кураша олмадик ва шу сабаб тобора чуқур ҳимояга чекиндик. Бу режамизда йўқ эди, аммо вазият шундай кечди», — деди мураббий.
Жамоа рақиб майдонида тўпни ушлаб тура олмагани сабаб Аргентина кетма-кет ҳужумлар уюштириш имконига эга бўлди.
Аргентина ҳимоядаги бўшлиқларни топди
Тухел Аргентина яримҳимоячиларининг иккинчи тўлқиндан ҳужумга қўшилиши Англия учун катта муаммога айланганини қайд этди.
Инглизлар марказдан олдинга югуриб чиққан футболчиларни кузатиб бора олмади. Аргентина эса пайдо бўлган бўш ҳудудлардан фойдаланиб, қанотлар ва марказ орқали хавфли узатмаларни амалга оширди.
«Рақибнинг узатмалари энг юқори даражада эди. Биз тўпни қайта назоратга олишимиз керак эди. Акс ҳолда прессингдан чиқиш ва ташаббусни қайтаришнинг иложи йўқ эди», — дея тушунтирди Тухел.
«Бу бизнинг футбол ДНКмизга сингмаган»
Англия бош мураббийи мағлубиятни фақат бир учрашувдаги хатолар билан боғламади. У тўп назоратига асосланган ўйин услуби Англия футболида Испания, Аргентина ёки Бразилиядагидек чуқур шаклланмаганини ҳам айтди.
«Менимча, тўпга эгалик қилиш ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Эҳтимол, бу жиҳат испанлар, аргентиналиклар ва бразилияликлар футболидагидек бизнинг футбол ДНКмизга сингмаган», — деди мутахассис.
Унинг фикрича, ушбу терма жамоалар тўпни сақлаш орқали ўйин суръатини бошқаришни яхши билади. Англия эса босим кучайган вазиятда тўпдан тез айрилиб, ҳимояга чекинишга мажбур бўлди.
Тухел муаммони тактикадан кенгроқ кўрмоқда
Англия Аргентинага қарши баҳсда узоқ вақт ҳисобда олдинда борди. Бироқ ўйин охиридаги пассивлик, тўп назоратининг йўқолиши ва ҳимояда пайдо бўлган бўшлиқлар жамоани финал йўлланмасидан маҳрум қилди.
Тухелнинг баёнотидан кўринишича, у мағлубият сабабини фақат нотўғри алмаштириш ёки танланган схема билан эмас, балки Англия футболидаги тизимли хусусиятлар билан боғламоқда.
Сизнингча, Англиянинг мағлубиятига тактик хато сабаб бўлдими ёки Тухел айтганидек, муаммо футбол услубидами?
…