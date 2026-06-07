Майкл Олисе фаолиятини Мадриднинг «Реал» клубида давом эттириши мумкин

·240·Спорт
Майкл Олисе фаолиятини Мадриднинг «Реал» клубида давом эттириши мумкин

Европа футболида янги мавсумга ҳозирлик кўриш ва таркибни кучайтириш ишлари аллақачон бошланиб кетди. Англия ва Испаниянинг нуфузли спорт нашрлари трансфер бозорида кутилаётган навбатдаги улкан келишув ҳақида бонг урмоқда. Бу сафарги трансфер шов-шувлари марказида Мюнхеннинг «Бавария» клуби ҳамда Франция миллий терма жамоасининг маҳоратли қанот ҳужумчиси Майкл Олисе турибди. Британиянинг машҳур «The Telegraph» нашри тарқатган сўнгги маълумотларга қараганда, француз юлдузи Мадриднинг «Реал» клубининг бош трансфер мақсадларидан бирига айланган.

Ушбу трансфернинг кун тартибига чиқишига «Қироллик клуби»нинг мураббийлик курсисида кутилаётган тарихий ротация бош омил бўлиб турибди.

Моуриньо омили ва «Махсус» лойиҳанинг янги юлдузи

Мадрид гранди бошқарувига келиши кутилаётган тажрибали ва дунёга машҳур мутахассис Жозе Моуриньо клуб раҳбарияти олдига ўз талабларини қўйишга улгурган. Футбол оламида «Махсус» (The Special One) лақаби билан танилган португалиялик мураббий 24 ёшли иқтидор эгасини Мадриддаги янги лойиҳасининг энг муҳим ва ажралмас қисми сифатида кўрмоқда.

Мураббий Олисенинг тезкорлиги ва тактик устунлиги жамоа ҳужум чизиғини бутунлай янги даражага олиб чиқишига ишонмоқда. Бироқ бу трансферни амалга ошириш учун Мадрид клуби рекорд даражадаги маблағдан воз кечишига тўғри келади:

  • Даҳшатли трансфер баҳоси: Нуфузли Transfermarkt портали экспертларининг сўнгги таҳлилларига кўра, Майкл Олисенинг айни пайтдаги бозор қиймати нақд 150 миллион евро этиб белгиланган.

  • Узоқ муддатли мажбурият: Мюнхеннинг «Бавария» клуби ҳам ўз юлдузини осонликча қўйиб юбормоқчи эмас. Боиси, француз вингерининг немислар билан амалдаги шартномаси 2029 йилнинг ўрталарига қадар мўлжалланган.

Олисенинг Бундеслигадаги даҳшатли статистикаси

Франциялик футболчининг нима сабабдан дунёнинг энг қимматбаҳо иқтидорларидан бири сифатида эътироф этилаётганини унинг якунланган мавсумдаги кўрсаткичлари ҳам яққол исботлаб турибди. Қуйидаги махсус интеграциялашган жадвал орқали унинг Германиядаги супер натижалари билан танишишингиз мумкин:

Мавсум давомидаги кўрсаткичлар

Натижа сони

Футболчининг майдондаги даражаси

Бундеслигадаги учрашувлар

32 та ўйин

Мюнхенликлар таркибида ҳужумларнинг асосий ҳаракатлантирувчи кучи бўлди.

Урилган голлар сони

15 та гол

Қанотдан марказга ёриб кириб, рақиб дарвозаларини бехато нишонга олди.

Ассистлар (Голли узатмалар)

19 та ассист

Жамоадошларига голли вазиятлар яратиш бўйича чемпионат етакчисига айланди.

Замин шарҳи: Жозе Моуриньонинг «Реал Мадрид» бошқарувига келиши эҳтимоли футбол оламида катта интрига туғдираётган бўлса, унинг Майкл Олисе трансферини талаб қилаётгани «Қироллик клуби»нинг келаси мавсумдаги режалари нақадар улкан эканидан далолат беради. Бундеслиганинг биргина мавсумида «15+19» кўрсаткичини қайд этган 24 ёшли футболчи ҳақиқатан ҳам исталган гранд жамоанинг орзусидир. Тўғри, 150 миллион евро ва «Бавария»нинг 2029 йилгача бўлган шартномаси музокараларни жуда мураккаб вазиятга солади, аммо Флорентино Перес учун трансфер бозорида имконсиз нарсанинг ўзи йўқ. Агар ушбу келишув амалга ошса, Мадридда янги бир «даҳшатли» таркиб шаклланиши аниқ!

Европа футболидаги энг шов-шувли трансфер янгиликлари, «Реал Мадрид» ва «Бавария» лагерларидан энг сўнгги эксклюзив инсайдлар ҳамда дунё футболига оид қайноқ мақолаларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Майкл ОлизеРеал МадридБаварияЖозе МоуриньюФранция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Челси Швециянинг ёш юлдузи учун рекорд даражадаги таклиф юбордиЧелси Швециянинг ёш юлдузи учун рекорд даражадаги таклиф юбордиБугун, 08:38Арсенал ҳужумни кучайтириш учун Морган Гиббс-Whите номзодини кўриб чиқмоқдаАрсенал ҳужумни кучайтириш учун Морган Гиббс-Whите номзодини кўриб чиқмоқдаБугун, 08:34Англия Премер-лигаси гиганти Бавария нишонидаги ҳимоячини олиб қочиши мумкинАнглия Премер-лигаси гиганти Бавария нишонидаги ҳимоячини олиб қочиши мумкинБугун, 08:18Савио фаолиятини Лондоннинг «Тоттенхэм» клубида давом эттириши мумкинСавио фаолиятини Лондоннинг «Тоттенхэм» клубида давом эттириши мумкинБугун, 08:16Энцо Фернандес фаолиятини Мадриднинг «Реал» клубида давом эттирмоқчиЭнцо Фернандес фаолиятини Мадриднинг «Реал» клубида давом эттирмоқчиБугун, 08:07Рафаэль Леау Жаҳон чемпионатининг илк ўйинини ўтказиб юбориши мумкинРафаэль Леау Жаҳон чемпионатининг илк ўйинини ўтказиб юбориши мумкинБугун, 07:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)