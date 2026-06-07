Майкл Олисе фаолиятини Мадриднинг «Реал» клубида давом эттириши мумкин
Европа футболида янги мавсумга ҳозирлик кўриш ва таркибни кучайтириш ишлари аллақачон бошланиб кетди. Англия ва Испаниянинг нуфузли спорт нашрлари трансфер бозорида кутилаётган навбатдаги улкан келишув ҳақида бонг урмоқда. Бу сафарги трансфер шов-шувлари марказида Мюнхеннинг «Бавария» клуби ҳамда Франция миллий терма жамоасининг маҳоратли қанот ҳужумчиси Майкл Олисе турибди. Британиянинг машҳур «The Telegraph» нашри тарқатган сўнгги маълумотларга қараганда, француз юлдузи Мадриднинг «Реал» клубининг бош трансфер мақсадларидан бирига айланган.
Ушбу трансфернинг кун тартибига чиқишига «Қироллик клуби»нинг мураббийлик курсисида кутилаётган тарихий ротация бош омил бўлиб турибди.
Моуриньо омили ва «Махсус» лойиҳанинг янги юлдузи
Мадрид гранди бошқарувига келиши кутилаётган тажрибали ва дунёга машҳур мутахассис Жозе Моуриньо клуб раҳбарияти олдига ўз талабларини қўйишга улгурган. Футбол оламида «Махсус» (The Special One) лақаби билан танилган португалиялик мураббий 24 ёшли иқтидор эгасини Мадриддаги янги лойиҳасининг энг муҳим ва ажралмас қисми сифатида кўрмоқда.
Мураббий Олисенинг тезкорлиги ва тактик устунлиги жамоа ҳужум чизиғини бутунлай янги даражага олиб чиқишига ишонмоқда. Бироқ бу трансферни амалга ошириш учун Мадрид клуби рекорд даражадаги маблағдан воз кечишига тўғри келади:
Даҳшатли трансфер баҳоси: Нуфузли Transfermarkt портали экспертларининг сўнгги таҳлилларига кўра, Майкл Олисенинг айни пайтдаги бозор қиймати нақд 150 миллион евро этиб белгиланган.
Узоқ муддатли мажбурият: Мюнхеннинг «Бавария» клуби ҳам ўз юлдузини осонликча қўйиб юбормоқчи эмас. Боиси, француз вингерининг немислар билан амалдаги шартномаси 2029 йилнинг ўрталарига қадар мўлжалланган.
Олисенинг Бундеслигадаги даҳшатли статистикаси
Франциялик футболчининг нима сабабдан дунёнинг энг қимматбаҳо иқтидорларидан бири сифатида эътироф этилаётганини унинг якунланган мавсумдаги кўрсаткичлари ҳам яққол исботлаб турибди. Қуйидаги махсус интеграциялашган жадвал орқали унинг Германиядаги супер натижалари билан танишишингиз мумкин:
Мавсум давомидаги кўрсаткичлар
Натижа сони
Футболчининг майдондаги даражаси
Бундеслигадаги учрашувлар
32 та ўйин
Мюнхенликлар таркибида ҳужумларнинг асосий ҳаракатлантирувчи кучи бўлди.
Урилган голлар сони
15 та гол
Қанотдан марказга ёриб кириб, рақиб дарвозаларини бехато нишонга олди.
Ассистлар (Голли узатмалар)
19 та ассист
Жамоадошларига голли вазиятлар яратиш бўйича чемпионат етакчисига айланди.
Замин шарҳи: Жозе Моуриньонинг «Реал Мадрид» бошқарувига келиши эҳтимоли футбол оламида катта интрига туғдираётган бўлса, унинг Майкл Олисе трансферини талаб қилаётгани «Қироллик клуби»нинг келаси мавсумдаги режалари нақадар улкан эканидан далолат беради. Бундеслиганинг биргина мавсумида «15+19» кўрсаткичини қайд этган 24 ёшли футболчи ҳақиқатан ҳам исталган гранд жамоанинг орзусидир. Тўғри, 150 миллион евро ва «Бавария»нинг 2029 йилгача бўлган шартномаси музокараларни жуда мураккаб вазиятга солади, аммо Флорентино Перес учун трансфер бозорида имконсиз нарсанинг ўзи йўқ. Агар ушбу келишув амалга ошса, Мадридда янги бир «даҳшатли» таркиб шаклланиши аниқ!
Европа футболидаги энг шов-шувли трансфер янгиликлари, «Реал Мадрид» ва «Бавария» лагерларидан энг сўнгги эксклюзив инсайдлар ҳамда дунё футболига оид қайноқ мақолаларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…