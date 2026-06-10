Эми Мартинез Ювентус билан келишувга эришди
Астон Вилла ва Аргентина терма жамоаси дарвозабони Эмилиано Мартинез Италиянинг Ювентус клубига ўтишга яқин турибди. Хабарларга кўра, жаҳон чемпиони Турин гиганти билан оғзаки келишувга эришган. Аргентиналик посбон ёзги трансфер ойнасида Англия Премер-лигасини А Серияга алмаштириш учун маошининг сезиларли даражада камайишига ҳам рози бўлган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Sky Италиа нашрининг маълум қилишича, Мартинез Ювентус билан 2029-йилгача мўлжалланган уч йиллик шартнома бўйича келишиб олган. "Дибу" лақаби билан машҳур дарвозабон Турин клуби либосини кийиш истагида ҳозирги 7 миллион евролик маошини 5,5 миллион еврогача туширишга тайёрлигини билдирган. У Италия клубини фаолиятини давом эттириш учун энг идеал маскан деб ҳисобламоқда.
Гарчи футболчи билан шахсий шартнома масаласида келишув бўлса-да, клублар ўртасидаги музокаралар ҳали якунига етмаган. Астон Вилла ўз етакчисини қўйиб юбориш учун тахминан 15 миллион евро товон пули талаб қилиши кутилмоқда. Ювентус эса дарвозабоннинг ёшини (33 ёш) инобатга олган ҳолда, келишувни қулайроқ молиявий шартларда якунлашни кўзламоқда.
Ювентус узоқ вақт давомида Ливерпул дарвозабони Алиссон Беккер вариантини кўриб чиққан эди, бироқ мерсисайдликлар рад жавобини бергач, бор эътиборини Мартинезга қаратди. Аргентина билан Жаҳон чемпионати ва Копа Америка ғолибига айланган посбон Турин клубига нафақат маҳорат, балки етакчилик қобилиятини ҳам олиб келиши кутилмоқда.
…