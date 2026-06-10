Эми Мартинез Ювентус билан келишувга эришди

·0·Спорт
Эми Мартинез Ювентус билан келишувга эришди

Астон Вилла ва Аргентина терма жамоаси дарвозабони Эмилиано Мартинез Италиянинг Ювентус клубига ўтишга яқин турибди. Хабарларга кўра, жаҳон чемпиони Турин гиганти билан оғзаки келишувга эришган. Аргентиналик посбон ёзги трансфер ойнасида Англия Премер-лигасини А Серияга алмаштириш учун маошининг сезиларли даражада камайишига ҳам рози бўлган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Sky Италиа нашрининг маълум қилишича, Мартинез Ювентус билан 2029-йилгача мўлжалланган уч йиллик шартнома бўйича келишиб олган. "Дибу" лақаби билан машҳур дарвозабон Турин клуби либосини кийиш истагида ҳозирги 7 миллион евролик маошини 5,5 миллион еврогача туширишга тайёрлигини билдирган. У Италия клубини фаолиятини давом эттириш учун энг идеал маскан деб ҳисобламоқда.

Гарчи футболчи билан шахсий шартнома масаласида келишув бўлса-да, клублар ўртасидаги музокаралар ҳали якунига етмаган. Астон Вилла ўз етакчисини қўйиб юбориш учун тахминан 15 миллион евро товон пули талаб қилиши кутилмоқда. Ювентус эса дарвозабоннинг ёшини (33 ёш) инобатга олган ҳолда, келишувни қулайроқ молиявий шартларда якунлашни кўзламоқда.

Ювентус узоқ вақт давомида Ливерпул дарвозабони Алиссон Беккер вариантини кўриб чиққан эди, бироқ мерсисайдликлар рад жавобини бергач, бор эътиборини Мартинезга қаратди. Аргентина билан Жаҳон чемпионати ва Копа Америка ғолибига айланган посбон Турин клубига нафақат маҳорат, балки етакчилик қобилиятини ҳам олиб келиши кутилмоқда.

ЮвентусАстон ВиллаЭмилиано МартинезТрансферларА Серия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Норвегия терма жамоаси мундиалга 300 килограмм балиқ олиб келадиНорвегия терма жамоаси мундиалга 300 килограмм балиқ олиб келадиБугун, 10:16Морган Рогерц Арсенал қизиқиши ва Жуд Беллингем билан рақобат ҳақидаМорган Рогерц Арсенал қизиқиши ва Жуд Беллингем билан рақобат ҳақидаБугун, 10:15Иброҳим Маза Жаҳон чемпионатида Мессини мағлуб этишга ваъда берди...Иброҳим Маза Жаҳон чемпионатида Мессини мағлуб этишга ваъда берди...Бугун, 10:10Гвардиола кетганидан сўнг «Манчестер Сити»да катта тозалаш бошланадиГвардиола кетганидан сўнг «Манчестер Сити»да катта тозалаш бошланадиБугун, 09:46Реал Мадрид Майкл Олисе учун 150 миллион евро таклиф қилгани маълум бўлдиРеал Мадрид Майкл Олисе учун 150 миллион евро таклиф қилгани маълум бўлдиБугун, 09:37Ҳуго Алмеида: Криштиано Роналдо учун ёш муаммо эмасҲуго Алмеида: Криштиано Роналдо учун ёш муаммо эмасБугун, 09:17
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...