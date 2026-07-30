Шаун Райт-Пҳиллипс Стриктлй Коме Дансинг шоусида қатнашади
Англия терма жамоаси ҳамда Челси ва Манчестер Сити клубларининг собиқ қанот ҳужумчиси Шаун Райт-Пҳиллипс машҳур Стриктлй Коме Дансинг лойиҳасининг 2026-йилги мавсумида иштирок етиши расман тасдиқланди. Профессионал футболчилик фаолиятини якунлаганидан сўнг експертлик фаолияти билан шуғулланиб келаётган собиқ юлдуз бу лойиҳа унинг одатий қулайлик зонасидан бутунлай ташқарида еканини таъкидлади.
Англия терма жамоаси ҳамда Челси ва Манчестер Сити клубларининг собиқ қанот ҳужумчиси Шаун Райт-Пҳиллипс машҳур Стриктлй Коме Дансинг лойиҳасининг 2026-йилги мавсумида иштирок этиши расман тасдиқланди. Бу ҳақда GOAL.com хабар тарқатди ва шоунинг расмий ижтимоий тармоқлардаги саҳифалари орқали эълон қилинди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Профессионал футболчилик фаолиятини якунлаганидан сўнг экспертлик фаолияти билан шуғулланиб келаётган собиқ юлдуз рақс майдонига чиқишга тайёрланмоқда. Унинг сўзларига кўра, мазкур лойиҳа унинг одатий қулайлик зонасидан бутунлай ташқарида бўлса-да, бу янги чақирув унда катта қизиқиш уйғотган.
Футболчиликдан рақс майдонигача бўлган йўл
Шаун Райт-Пҳиллипс ўз вақтида Англия терма жамоаси сафида 36 та ўйин ўтказган. Шунингдек, у фаолияти давомида Манчестер Сити, Челси ва Куинз Парк Рейнжерс каби танилган жамоалар шарафини ҳимоя қилган. Океан ортида ҳам тўп суриб, Нью-Йорк Ред Буллс ва Феникс Райзинг клубларида ўйнаган.
Футболчи карьерасини якунлагач, BBC, Sky Sports, ИТВ ва Англия Премер-лигаси каби йирик телеканалларда эксперт сифатида муваффақиятли фаолият олиб бормоқда. Шу билан бирга, Арсенал афсонаси Иан Райтнинг ўғли 2020-йилдан буён Манчестер Сити клубининг расмий элчиси вазифасини ҳам бажариб келмоқда.
Янги мавсум олдидан ҳаяжонли кутилмалар
Лойиҳа иштирокчиси сифатида эълон қилингач, Райт-Пҳиллипс ўзининг рақс маҳорати асосан оилавий байрамлар билан чекланганини ҳазиломуз тарзда тан олди. У рақс қонун-қоидалари ўзи учун мутлақо янги олам эканини таъкидлади.
“Рақс менда қонда бор, лекин асосан оилавий тадбирларда!” — дея ҳазиллашди собиқ футболчи. — “Стриктлй шоуси шубҳасиз менинг қулайлик зонамдан ташқарида, аммо бошлашни жуда истаяпман ва бу синовни интиқлик билан кутяпман”.
У 2026-йилги мавсум учун йиғилаётган турфа хил машҳур шахслар таркибига қўшилди. Ушбу қаторга актриса Ласей Турнер, телебошловчи Дани Дер ва австралиялик қўшиқчи Дельта Гоодрем ҳам киритилган бўлиб, ёз ойларида янги иштирокчиларнинг номлари эълон қилиб борилиши кутилмоқда.
…