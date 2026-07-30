Шаун Райт-Пҳиллипс Стриктлй Коме Дансинг шоусида қатнашади

·23·Спорт
Шаун Райт-Пҳиллипс Стриктлй Коме Дансинг шоусида қатнашади
Қисқача

Англия терма жамоаси ҳамда Челси ва Манчестер Сити клубларининг собиқ қанот ҳужумчиси Шаун Райт-Пҳиллипс машҳур Стриктлй Коме Дансинг лойиҳасининг 2026-йилги мавсумида иштирок етиши расман тасдиқланди. Профессионал футболчилик фаолиятини якунлаганидан сўнг експертлик фаолияти билан шуғулланиб келаётган собиқ юлдуз бу лойиҳа унинг одатий қулайлик зонасидан бутунлай ташқарида еканини таъкидлади.

Англия терма жамоаси ҳамда Челси ва Манчестер Сити клубларининг собиқ қанот ҳужумчиси Шаун Райт-Пҳиллипс машҳур Стриктлй Коме Дансинг лойиҳасининг 2026-йилги мавсумида иштирок этиши расман тасдиқланди. Бу ҳақда GOAL.com хабар тарқатди ва шоунинг расмий ижтимоий тармоқлардаги саҳифалари орқали эълон қилинди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Профессионал футболчилик фаолиятини якунлаганидан сўнг экспертлик фаолияти билан шуғулланиб келаётган собиқ юлдуз рақс майдонига чиқишга тайёрланмоқда. Унинг сўзларига кўра, мазкур лойиҳа унинг одатий қулайлик зонасидан бутунлай ташқарида бўлса-да, бу янги чақирув унда катта қизиқиш уйғотган.

Футболчиликдан рақс майдонигача бўлган йўл

Шаун Райт-Пҳиллипс ўз вақтида Англия терма жамоаси сафида 36 та ўйин ўтказган. Шунингдек, у фаолияти давомида Манчестер Сити, Челси ва Куинз Парк Рейнжерс каби танилган жамоалар шарафини ҳимоя қилган. Океан ортида ҳам тўп суриб, Нью-Йорк Ред Буллс ва Феникс Райзинг клубларида ўйнаган.

Футболчи карьерасини якунлагач, BBC, Sky Sports, ИТВ ва Англия Премер-лигаси каби йирик телеканалларда эксперт сифатида муваффақиятли фаолият олиб бормоқда. Шу билан бирга, Арсенал афсонаси Иан Райтнинг ўғли 2020-йилдан буён Манчестер Сити клубининг расмий элчиси вазифасини ҳам бажариб келмоқда.

Янги мавсум олдидан ҳаяжонли кутилмалар

Лойиҳа иштирокчиси сифатида эълон қилингач, Райт-Пҳиллипс ўзининг рақс маҳорати асосан оилавий байрамлар билан чекланганини ҳазиломуз тарзда тан олди. У рақс қонун-қоидалари ўзи учун мутлақо янги олам эканини таъкидлади.

“Рақс менда қонда бор, лекин асосан оилавий тадбирларда!” — дея ҳазиллашди собиқ футболчи. — “Стриктлй шоуси шубҳасиз менинг қулайлик зонамдан ташқарида, аммо бошлашни жуда истаяпман ва бу синовни интиқлик билан кутяпман”.

У 2026-йилги мавсум учун йиғилаётган турфа хил машҳур шахслар таркибига қўшилди. Ушбу қаторга актриса Ласей Турнер, телебошловчи Дани Дер ва австралиялик қўшиқчи Дельта Гоодрем ҳам киритилган бўлиб, ёз ойларида янги иштирокчиларнинг номлари эълон қилиб борилиши кутилмоқда.

Шаун Райт-ПҳиллипсСтриктлй Коме ДансингФутболАнглияGOAL.com
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Реал Мадрид трансферларида янги тўсиқ юзага келдиРеал Мадрид трансферларида янги тўсиқ юзага келдиБугун, 19:51«Реал» Мадриднинг дахлсиз тўртлиги: Моуриньо лойиҳасининг асоси кимлар?«Реал» Мадриднинг дахлсиз тўртлиги: Моуриньо лойиҳасининг асоси кимлар?Бугун, 19:48Анчелотти Неймарнинг ЖЧ-2026даги омадсиз иштироки сабабини очиқладиАнчелотти Неймарнинг ЖЧ-2026даги омадсиз иштироки сабабини очиқладиБугун, 19:37Расман: «Манчестер Сити» юлдузи Жон Стоунз Миланда - барча тафсилотларРасман: «Манчестер Сити» юлдузи Жон Стоунз Миланда - барча тафсилотларБугун, 19:25Расман: «Челси» «Кристал Пэлас» юлдузини рекорд суммага сотиб олди!Расман: «Челси» «Кристал Пэлас» юлдузини рекорд суммага сотиб олди!Бугун, 19:16«Реал» ўз иқтидорини «Фулҳэм»га сотди : ақлли стратегик бандлар...«Реал» ўз иқтидорини «Фулҳэм»га сотди : ақлли стратегик бандлар...Бугун, 19:12
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди