Анчелотти Неймарнинг ЖЧ-2026даги омадсиз иштироки сабабини очиқлади
Бразилия миллий жамоаси бош мураббийи Карло Анчелотти Жаҳон чемпионати якунларига бағишланган чиқишида Неймар турнир бошланишидан олдин оптимал спорт формасига кира олмаганини танқид қилди. Италиялик мутахассис футболчининг жисмоний ҳолати ва тайёргарлигидан қаттиқ ранжиганини яширмаган ҳолда, унинг машғулотлардаги масъулияти ва хулқ-атворини юқори баҳолади.
Бразилия миллий жамоаси бош мураббийи Карло Анчелотти Жаҳон чемпионати якунларига бағишланган чиқишида жамоа юлдузи Неймарнинг турнирдаги кўрсаткичларига баҳо берди. Италиялик мутахассис футболчининг жисмоний ҳолати ва тайёргарлигидан қаттиқ ранжиганини яширмади, шу билан бирга, унинг профессионаллигини алоҳида эътироф этди.
Zamin.uz ушбу сенсацион баёнот тафсилотлари ва Неймарнинг ЖЧ-2026даги ҳақиқий статистикасини тақдим этади.
Танқид остида: «Неймар фақат тўртинчи ўйинга келиб ўзига келди»
Карло Анчелотти Бразилия матбуот хизматига берган интервьюсида Неймарнинг турнирга олиб борган тайёргарлик жараёнидан қониқмаганини очиқ айтди. Унинг сўзларига кўра, футболчи турнир бошланишидан олдин оптимал спорт формасига кириши шарт эди.
Карло Анчелоттининг баёнотидан:
«Мени ранжитган ягона нарса шуки, Неймар турнир бошланишидан олдин яхшироқ тайёргарлик кўриши ва тўртинчи ўйинга келибгина эмас, биринчи ўйиндан оптимал спорт формасига кириши керак эди».
Ушбу баёнот миллатнинг «ўнинчи рақами»га нисбатан бош мураббий томонидан айтилган энг кескин танқидлардан бири сифатида баҳоланмоқда. Мутахассисларнинг фикрича, Анчелотти Неймарнинг индивидуал маҳоратига шубҳа қилмайди, балки унинг катта турнирларга ёндашувини қайта кўриб чиқишни истайди.
Кутилмаган эътироф: «Унинг хулқ-атвори идеал бўлди»
Кескин танқидга қарамай, италиялик мутахассис Неймарнинг жамоа ичидаги муҳитга таъсири ва машғулотлардаги масъулиятини юқори баҳолади. Бу Анчелоттининг футболчига нисбатан мураккаб ва ҳар томонлама ёндошувини кўрсатади.
Анчелотти сўзида давом этди:
«Бундан ташқари, унинг хулқ-атвори идеал бўлди. У тикланиш жараёнига жиддий ёндашди, жамоага ёрдам берди ва машғулотларда жуда масъулиятли ҳамда диққатли ишлади».
Бу эътироф Неймарнинг нафақат майдондаги ўйинчи, балки тажрибали жамоа аъзоси сифатида ҳам қадрланишини кўрсатади.
Фактлар гапирганда: Неймар ЖЧ-2026да неча дақиқа ўйнади?
Мураббийнинг танқиди замирида жиддий асослар борлигини статистика ҳам тасдиқлайди. Неймар 2026 йилги Жаҳон чемпионатида атиги иккита учрашувда иштирок этди ва уларнинг иккаласида ҳам захирадан майдонга тушди.
Шотландияга қарши (Гуруҳ босқичи, сўнгги баҳс): Захирадан майдонга тушди.
Норвегияга қарши (1/8 финал): 67-дақиқада ўйинга қўшилди.
Ушбу рақамлар Неймарнинг турнир бошида жамоага тўлиқ ёрдам беришга тайёр бўлмаганини яққол кўрсатади.
Хулоса жадвали
Аспект / Меззон
Тафсилотлар
Мураббий
Карло Анчелотти
Футболчи
Неймар
Танқид сабаби
Турнир олдидан тайёргарлик (формага кеч кириш)
Эътироф сабаби
Профессионализм, машғулотлардаги масъулият
ЖЧ-2026 ўйинлари
2 та (Шотландия, Норвегия)
ЖЧ-2026 статуси
Иккисида ҳам захирадан тушган
Бразилия терма жамоаси ва Неймар атрофидаги вазият ҳар доим футбол оламининг марказида бўлиб келган. Мураббийнинг бундай очиқ баёноти янги муҳокамаларга сабаб бўлиши табиий.
Ушбу мақолани дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва футбол ишқибозлари гуруҳларига дарҳол юборинг!
Сизнингча, Карло Анчелоттининг танқиди адолатлими? Неймар фаолиятида бурилиш ясай оладими? Ўз фикр ва тахминларингизни изоҳларда қолдиринг!
…