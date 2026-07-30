Анчелотти Неймарнинг ЖЧ-2026даги омадсиз иштироки сабабини очиқлади

·41·Спорт
Анчелотти Неймарнинг ЖЧ-2026даги омадсиз иштироки сабабини очиқлади
Қисқача

Бразилия миллий жамоаси бош мураббийи Карло Анчелотти Жаҳон чемпионати якунларига бағишланган чиқишида Неймар турнир бошланишидан олдин оптимал спорт формасига кира олмаганини танқид қилди. Италиялик мутахассис футболчининг жисмоний ҳолати ва тайёргарлигидан қаттиқ ранжиганини яширмаган ҳолда, унинг машғулотлардаги масъулияти ва хулқ-атворини юқори баҳолади.

Бразилия миллий жамоаси бош мураббийи Карло Анчелотти Жаҳон чемпионати якунларига бағишланган чиқишида жамоа юлдузи Неймарнинг турнирдаги кўрсаткичларига баҳо берди. Италиялик мутахассис футболчининг жисмоний ҳолати ва тайёргарлигидан қаттиқ ранжиганини яширмади, шу билан бирга, унинг профессионаллигини алоҳида эътироф этди.

Zamin.uz ушбу сенсацион баёнот тафсилотлари ва Неймарнинг ЖЧ-2026даги ҳақиқий статистикасини тақдим этади.

Танқид остида: «Неймар фақат тўртинчи ўйинга келиб ўзига келди»

Карло Анчелотти Бразилия матбуот хизматига берган интервьюсида Неймарнинг турнирга олиб борган тайёргарлик жараёнидан қониқмаганини очиқ айтди. Унинг сўзларига кўра, футболчи турнир бошланишидан олдин оптимал спорт формасига кириши шарт эди.

Карло Анчелоттининг баёнотидан:

«Мени ранжитган ягона нарса шуки, Неймар турнир бошланишидан олдин яхшироқ тайёргарлик кўриши ва тўртинчи ўйинга келибгина эмас, биринчи ўйиндан оптимал спорт формасига кириши керак эди».

Ушбу баёнот миллатнинг «ўнинчи рақами»га нисбатан бош мураббий томонидан айтилган энг кескин танқидлардан бири сифатида баҳоланмоқда. Мутахассисларнинг фикрича, Анчелотти Неймарнинг индивидуал маҳоратига шубҳа қилмайди, балки унинг катта турнирларга ёндашувини қайта кўриб чиқишни истайди.

Кутилмаган эътироф: «Унинг хулқ-атвори идеал бўлди»

Кескин танқидга қарамай, италиялик мутахассис Неймарнинг жамоа ичидаги муҳитга таъсири ва машғулотлардаги масъулиятини юқори баҳолади. Бу Анчелоттининг футболчига нисбатан мураккаб ва ҳар томонлама ёндошувини кўрсатади.

Анчелотти сўзида давом этди:

«Бундан ташқари, унинг хулқ-атвори идеал бўлди. У тикланиш жараёнига жиддий ёндашди, жамоага ёрдам берди ва машғулотларда жуда масъулиятли ҳамда диққатли ишлади».

Бу эътироф Неймарнинг нафақат майдондаги ўйинчи, балки тажрибали жамоа аъзоси сифатида ҳам қадрланишини кўрсатади.

Фактлар гапирганда: Неймар ЖЧ-2026да неча дақиқа ўйнади?

Мураббийнинг танқиди замирида жиддий асослар борлигини статистика ҳам тасдиқлайди. Неймар 2026 йилги Жаҳон чемпионатида атиги иккита учрашувда иштирок этди ва уларнинг иккаласида ҳам захирадан майдонга тушди.

  • Шотландияга қарши (Гуруҳ босқичи, сўнгги баҳс): Захирадан майдонга тушди.

  • Норвегияга қарши (1/8 финал): 67-дақиқада ўйинга қўшилди.

Ушбу рақамлар Неймарнинг турнир бошида жамоага тўлиқ ёрдам беришга тайёр бўлмаганини яққол кўрсатади.

Хулоса жадвали

Аспект / Меззон

Тафсилотлар

Мураббий

Карло Анчелотти

Футболчи

Неймар

Танқид сабаби

Турнир олдидан тайёргарлик (формага кеч кириш)

Эътироф сабаби

Профессионализм, машғулотлардаги масъулият

ЖЧ-2026 ўйинлари

2 та (Шотландия, Норвегия)

ЖЧ-2026 статуси

Иккисида ҳам захирадан тушган

Бразилия терма жамоаси ва Неймар атрофидаги вазият ҳар доим футбол оламининг марказида бўлиб келган. Мураббийнинг бундай очиқ баёноти янги муҳокамаларга сабаб бўлиши табиий.

Ушбу мақолани дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва футбол ишқибозлари гуруҳларига дарҳол юборинг!

Сизнингча, Карло Анчелоттининг танқиди адолатлими? Неймар фаолиятида бурилиш ясай оладими? Ўз фикр ва тахминларингизни изоҳларда қолдиринг!

Карло АнчелоттиНеймарБразилияЗамин.уз
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Реал Мадрид трансферларида янги тўсиқ юзага келдиРеал Мадрид трансферларида янги тўсиқ юзага келдиБугун, 19:51«Реал» Мадриднинг дахлсиз тўртлиги: Моуриньо лойиҳасининг асоси кимлар?«Реал» Мадриднинг дахлсиз тўртлиги: Моуриньо лойиҳасининг асоси кимлар?Бугун, 19:48Расман: «Манчестер Сити» юлдузи Жон Стоунз Миланда - барча тафсилотларРасман: «Манчестер Сити» юлдузи Жон Стоунз Миланда - барча тафсилотларБугун, 19:25Расман: «Челси» «Кристал Пэлас» юлдузини рекорд суммага сотиб олди!Расман: «Челси» «Кристал Пэлас» юлдузини рекорд суммага сотиб олди!Бугун, 19:16«Реал» ўз иқтидорини «Фулҳэм»га сотди : ақлли стратегик бандлар...«Реал» ўз иқтидорини «Фулҳэм»га сотди : ақлли стратегик бандлар...Бугун, 19:12Шаун Райт-Пҳиллипс Стриктлй Коме Дансинг шоусида қатнашадиШаун Райт-Пҳиллипс Стриктлй Коме Дансинг шоусида қатнашадиБугун, 18:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди