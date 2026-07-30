«Реал» Мадриднинг дахлсиз тўртлиги: Моуринью лойиҳасининг асоси кимлар?

·30·Спорт
«Реал» Мадриднинг дахлсиз тўртлиги: Моуринью лойиҳасининг асоси кимлар?
Қисқача

Мадриднинг «Реал» клуби раҳбарияти келгуси мавсум ва узоқ муддатли стратегик режаларига кўра таркибдаги тўрт нафар футболчини мутлақо дахлсиз ва сотилмайдиган деб еълон қилди. Журналист Хорхе Пикон тарқатган хабарга кўра, бу мақомга дарвозабон Тибо Куртуа, яримҳимоячилар Федерико Валверде ҳамда Жуд Беллингҳем, шунингдек ҳужумчи Килиан Мбаппе лойиқ кўрилди.

Мадриднинг «Реал» клуби раҳбарияти келгуси мавсум ва узоқ муддатли истиқбол учун ўз стратегик режаларини аниқлаштириб олди. Таниқли журналист Хорхе Пиконнинг сўнгги хабарига кўра, «қироллик клуби» таркибдаги тўрт нафар футболчисини мутлақо дахлсиз ва сотилмайдиган деб эълон қилган. Бу янгилик жамоага Жозе Моуринью бош мураббий сифатида қайтганидан сўнг янада муҳим аҳамият касб этмоқда.

«Реал»нинг «Дахлсиз тўртлиги»: Улар кимлар?

Манбага кўра, клуб раҳбарияти ушбу тўрт футболчини жамоанинг узоқ муддатли лойиҳасининг тамал тоши ва асосий қисми сифатида кўрмоқда. Улар ҳеч қандай ҳолатда ва ҳеч қандай сумма эвазига трансферга қўйилмайди. Мана ўша «дахлсизлар»:

  • Тибо Куртуа (Дарвозабон): Жамоа мудофаасининг ишончли қўрғони ва дунёнинг энг яхши дарвозабонларидан бири.

  • Федерико Валверде (Яримҳимоячи): Клуб маданиятини мужассам этган, кучли ва кўп қиррали футболчи, жамоанинг «двигатели».

  • Жуд Беллингҳэм (Яримҳимоячи): Биринчи мавсумидаёқ етакчиликни қўлга олган феноменал иқтидор ва жамоанинг мия маркази.

  • Килиан Мбаппе (Ҳужумчи): Клубнинг узоқ кутилган энг катта трансфери ва ҳужум чизиғининг келажакдаги асосий юлдузи.

Ушбу футболчиларнинг дахлсизлиги «Реал»нинг барқарорлик ва ғалабали анъаналарни давом эттиришга бўлган интилишини кўрсатади.

Моуриньюнинг қайтиши ва янги давр: Эски таниш, янги умидлар

Ушбу стратегик қарор «Реал»ни Жозе Моуринью бош мураббий сифатида қабул қилиб олган бир даврда қабул қилинди. Португалиялик мутахассиснинг Мадридга қайтиши мухлисларда катта қизиқиш ва умид уйғотмоқда.

Моуринью аввал ҳам 2010–2013 йилларда «қироллик клуби»ни бошқариб, сезиларли муваффақиятларга эришган эди:

  • Испания чемпионати (Ла Лига) чемпионлиги;

  • Испания кубоги (Копа дел Рей) соҳиби;

  • Испания Суперкубоги ғолиби.

Ўтган мавсумни Ла Лигада иккинчи ўрин билан якунлаган «Реал» учун Моуринью бошчилигидаги янги лойиҳа чемпионликни қайтариш йўлидаги жиддий қадам бўлиши кутилмоқда. Ушбу «дахлсиз тўртлик» Моуриньюнинг янги ғалабали стратегияси учун мустаҳкам пойдевор бўлиб хизмат қилиши табиий.

«Реал»нинг стратегик режалари бўйича асосий фактлар

Кўрсаткич / Меззон

Тафсилотлар

Клуб

«Реал» Мадрид

Бош мураббий

Жозе Моуринью (бу ёздан)

Журналист / Манба

Хорхе Пикон

Статус

Мутлақо сотилмайдиган (Дахлсиз)

Дахлсиз футболчилар

Куртуа, Валверде, Беллингҳэм, Мбаппе

Мақсад

Узоқ муддатли лойиҳанинг асоси

Моуринионинг аввалги даври

2010–2013 йй. (Ла Лига, Копа дел Рей)

Ўтган мавсум натижаси

Ла Лигада 2-ўрин

«Реал»нинг стратегик қарорлари ва Моуриньюнинг қайтиши — бу футбол оламидаги энг долзарб мавзулардан биридир. Кимлар дахлсиз ва «Special One» Мадридда қандай ўзгаришлар қилади?

Ушбу қайноқ ва таҳлилий мақолани дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва футбол ишқибозлари гуруҳларига дарҳол юборинг!

Сизнингча, «Реал» раҳбариятининг бу қарори тўғрими? Яна кимларни «дахлсиз» деб аташ мумкин эди? Моуринью «Реал»ни яна чемпион қила оладими? Ўз фикр ва тахминларингизни изоҳларда қолдиринг!

Реал МадридЖозе МоуриньюТибо КуртуаЖуд БеллингемКилиан Мбаппе
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Реал Мадрид трансферларида янги тўсиқ юзага келдиРеал Мадрид трансферларида янги тўсиқ юзага келдиБугун, 19:51Анчелотти Неймарнинг ЖЧ-2026даги омадсиз иштироки сабабини очиқладиАнчелотти Неймарнинг ЖЧ-2026даги омадсиз иштироки сабабини очиқладиБугун, 19:37Расман: «Манчестер Сити» юлдузи Жон Стоунз Миланда - барча тафсилотларРасман: «Манчестер Сити» юлдузи Жон Стоунз Миланда - барча тафсилотларБугун, 19:25Расман: «Челси» «Кристал Пэлас» юлдузини рекорд суммага сотиб олди!Расман: «Челси» «Кристал Пэлас» юлдузини рекорд суммага сотиб олди!Бугун, 19:16«Реал» ўз иқтидорини «Фулҳэм»га сотди : ақлли стратегик бандлар...«Реал» ўз иқтидорини «Фулҳэм»га сотди : ақлли стратегик бандлар...Бугун, 19:12Шаун Райт-Пҳиллипс Стриктлй Коме Дансинг шоусида қатнашадиШаун Райт-Пҳиллипс Стриктлй Коме Дансинг шоусида қатнашадиБугун, 18:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди