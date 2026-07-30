«Реал» Мадриднинг дахлсиз тўртлиги: Моуринью лойиҳасининг асоси кимлар?
Мадриднинг «Реал» клуби раҳбарияти келгуси мавсум ва узоқ муддатли стратегик режаларига кўра таркибдаги тўрт нафар футболчини мутлақо дахлсиз ва сотилмайдиган деб еълон қилди. Журналист Хорхе Пикон тарқатган хабарга кўра, бу мақомга дарвозабон Тибо Куртуа, яримҳимоячилар Федерико Валверде ҳамда Жуд Беллингҳем, шунингдек ҳужумчи Килиан Мбаппе лойиқ кўрилди.
Мадриднинг «Реал» клуби раҳбарияти келгуси мавсум ва узоқ муддатли истиқбол учун ўз стратегик режаларини аниқлаштириб олди. Таниқли журналист Хорхе Пиконнинг сўнгги хабарига кўра, «қироллик клуби» таркибдаги тўрт нафар футболчисини мутлақо дахлсиз ва сотилмайдиган деб эълон қилган. Бу янгилик жамоага Жозе Моуринью бош мураббий сифатида қайтганидан сўнг янада муҳим аҳамият касб этмоқда.
«Реал»нинг «Дахлсиз тўртлиги»: Улар кимлар?
Манбага кўра, клуб раҳбарияти ушбу тўрт футболчини жамоанинг узоқ муддатли лойиҳасининг тамал тоши ва асосий қисми сифатида кўрмоқда. Улар ҳеч қандай ҳолатда ва ҳеч қандай сумма эвазига трансферга қўйилмайди. Мана ўша «дахлсизлар»:
Тибо Куртуа (Дарвозабон): Жамоа мудофаасининг ишончли қўрғони ва дунёнинг энг яхши дарвозабонларидан бири.
Федерико Валверде (Яримҳимоячи): Клуб маданиятини мужассам этган, кучли ва кўп қиррали футболчи, жамоанинг «двигатели».
Жуд Беллингҳэм (Яримҳимоячи): Биринчи мавсумидаёқ етакчиликни қўлга олган феноменал иқтидор ва жамоанинг мия маркази.
Килиан Мбаппе (Ҳужумчи): Клубнинг узоқ кутилган энг катта трансфери ва ҳужум чизиғининг келажакдаги асосий юлдузи.
Ушбу футболчиларнинг дахлсизлиги «Реал»нинг барқарорлик ва ғалабали анъаналарни давом эттиришга бўлган интилишини кўрсатади.
Моуриньюнинг қайтиши ва янги давр: Эски таниш, янги умидлар
Ушбу стратегик қарор «Реал»ни Жозе Моуринью бош мураббий сифатида қабул қилиб олган бир даврда қабул қилинди. Португалиялик мутахассиснинг Мадридга қайтиши мухлисларда катта қизиқиш ва умид уйғотмоқда.
Моуринью аввал ҳам 2010–2013 йилларда «қироллик клуби»ни бошқариб, сезиларли муваффақиятларга эришган эди:
Испания чемпионати (Ла Лига) чемпионлиги;
Испания кубоги (Копа дел Рей) соҳиби;
Испания Суперкубоги ғолиби.
Ўтган мавсумни Ла Лигада иккинчи ўрин билан якунлаган «Реал» учун Моуринью бошчилигидаги янги лойиҳа чемпионликни қайтариш йўлидаги жиддий қадам бўлиши кутилмоқда. Ушбу «дахлсиз тўртлик» Моуриньюнинг янги ғалабали стратегияси учун мустаҳкам пойдевор бўлиб хизмат қилиши табиий.
«Реал»нинг стратегик режалари бўйича асосий фактлар
Кўрсаткич / Меззон
Тафсилотлар
Клуб
«Реал» Мадрид
Бош мураббий
Жозе Моуринью (бу ёздан)
Журналист / Манба
Хорхе Пикон
Статус
Мутлақо сотилмайдиган (Дахлсиз)
Дахлсиз футболчилар
Куртуа, Валверде, Беллингҳэм, Мбаппе
Мақсад
Узоқ муддатли лойиҳанинг асоси
Моуринионинг аввалги даври
2010–2013 йй. (Ла Лига, Копа дел Рей)
Ўтган мавсум натижаси
Ла Лигада 2-ўрин
«Реал»нинг стратегик қарорлари ва Моуриньюнинг қайтиши — бу футбол оламидаги энг долзарб мавзулардан биридир. Кимлар дахлсиз ва «Special One» Мадридда қандай ўзгаришлар қилади?
Ушбу қайноқ ва таҳлилий мақолани дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва футбол ишқибозлари гуруҳларига дарҳол юборинг!
Сизнингча, «Реал» раҳбариятининг бу қарори тўғрими? Яна кимларни «дахлсиз» деб аташ мумкин эди? Моуринью «Реал»ни яна чемпион қила оладими? Ўз фикр ва тахминларингизни изоҳларда қолдиринг!
…