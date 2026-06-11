Родригес Луис Диас «Олтин тўп»ни қўлга киритиши мумкинлиги ҳақида...

·0·Спорт
Родригес Луис Диас «Олтин тўп»ни қўлга киритиши мумкинлиги ҳақида...

АҚШ, Канада ва Мексика майдонларида футбол бўйича 2026 йилги Жаҳон чемпионатининг ҳаяжонли баҳслари бошланиши арафасида терма жамоалар ва уларнинг юлдузлари атрофидаги қизиқарли баёнотлар спорт оламининг диққат марказида турибди. Хусусан, Ўзбекистон миллий терма жамоаси билан бир гуруҳдан жой олган ва мусобақанинг энг хавфли жамоаларидан бири ҳисобланган Колумбия лагеридан шов-шувли фикрлар янгради. Жанубий Америкаликларнинг тажрибали ярим ҳимоячиси ва афсонавий юлдузи Хамес Родригес жамоадоши Луис Диаснинг замонавий футболнинг энг нуфузли якка тартибдаги соврини — «Олтин тўп» (Ballon d'Or) эгасига айланиши мумкинлиги борасида ўз мулоҳазаларини билдирди.

Журналистлар билан бўлган суҳбатда Хамес ўз ватандошининг бугунги кундаги юқори маҳоратини алоҳида эътироф этиб, унга катта ишонч билдирди:

«Диас яқин келажакда "Олтин тўп"ни қўлга киритиши мумкинми? Нега энди йўқ? Шахсан мен учун у айни пайтда сайёрамизнинг энг кучли ва куч-қувватга тўлган 5 нафар энг зўр футболчисидан бири бўлиб турибди. Унинг майдондаги тезлиги ва қарор қабул қилиш қобилияти феноменал даражада. Агар биз жорий Жаҳон чемпионатида муваффақиятли юриш қилиб, бош соврин учун кечадиган финал босқичига қадар етиб борсак, Луис ушбу юксак мукофотни ҳақли равишда қўлга киритиши мумкин», — дея таъкидлади Хамес Родригес.

Тажрибали плеймейкернинг бу гаплари ортида жуда жиддий асос ва рақамлар турибди. Маълумот ўрнида айтиб ўтиш жоизки, Колумбия терма жамоасининг ҳужумкор вингери Луис Диас якунланган 2025/2026 йилги мавсум давомида клуб ва терма жамоа миқёсидаги барча расмий мусобақаларда жами 51 та учрашувда майдонга тушиб, рақиблар дарвозасини 26 маротаба ишғол этди. Бундан ташқари, у жамоадошларига 23 та голли узатмани (ассист) амалга ошириб, чинакам сермаҳсуллик ва барқарорлик тимсолига айланди.

Шубҳасиз, бундай даҳшатли спорт формасида турган рақиб вакили вакилларимиз учун жиддий хавф туғдиради. Эслатиб ўтамиз, Колумбия миллий терма жамоаси жорий мундиалнинг гуруҳ босқичида Криштиану Роналду етакчилигидаги Португалия, Африка қитъаси матонати бўлмиш Конго ДР ҳамда Фабио Каннаваро бошчилигидаги бизнинг суюкли Ўзбекистон миллий терма жамоамизга қарши «К» гуруҳида кейинги босқич йўлланмаси учун баҳс олиб боради.

Эслатиб ўтиш жоизки, чипта сотувлари бўйича мундиалда мутлақ рекорд ўрнатаётган Ўзбекистон ва Колумбия ўртасидаги илк тарихий тўқнашув 18 июнь куни Мексика яшил майдонларида бўлиб ўтади. Умид қиламизки, ҳамюртларимиз Луис Диас каби хавфли юлдузларни занжирбанд қилиб, миллионлаб мухлисларимизга унутилмас ғалаба тақдим эта олишади!

Ўзбекистон терма жамоасининг Колумбияга қарши тарихий жанги тафсилотлари, Луис Диас ва Элдор Шомуродовнинг майдондаги дуэли ҳамда Жаҳон чемпионатининг барча эксклюзив, қайноқ ва шов-шувли янгиликларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сантяго Хименеснинг Милан даги инқирози: Боргетти муаммолар сабабини айтдиСантяго Хименеснинг Милан даги инқирози: Боргетти муаммолар сабабини айтдиБугун, 06:38Ўзбекистон ва Колумбия учрашуви чипталар сотуви бўйича рекорд ўрнатдиЎзбекистон ва Колумбия учрашуви чипталар сотуви бўйича рекорд ўрнатдиБугун, 06:30Ўзбекистон Ташқи ишлар вазирлиги АҚШдан расмий тушунтириш талаб қилдиЎзбекистон Ташқи ишлар вазирлиги АҚШдан расмий тушунтириш талаб қилдиБугун, 06:19Меҳди Тареми ЖЧ-2026даги таранг муҳитдан хавотирда эканлигини билдирдиМеҳди Тареми ЖЧ-2026даги таранг муҳитдан хавотирда эканлигини билдирдиБугун, 06:11Моуриньо «Реал»нинг Хулиан Альваресни сотиб олиш режасига қарши чиқдиМоуриньо «Реал»нинг Хулиан Альваресни сотиб олиш режасига қарши чиқдиБугун, 06:03«Сити» Бернарду Силва ва Жон Стоунзнинг кетишини расман тасдиқлади«Сити» Бернарду Силва ва Жон Стоунзнинг кетишини расман тасдиқладиБугун, 05:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...