Родригес Луис Диас «Олтин тўп»ни қўлга киритиши мумкинлиги ҳақида...
АҚШ, Канада ва Мексика майдонларида футбол бўйича 2026 йилги Жаҳон чемпионатининг ҳаяжонли баҳслари бошланиши арафасида терма жамоалар ва уларнинг юлдузлари атрофидаги қизиқарли баёнотлар спорт оламининг диққат марказида турибди. Хусусан, Ўзбекистон миллий терма жамоаси билан бир гуруҳдан жой олган ва мусобақанинг энг хавфли жамоаларидан бири ҳисобланган Колумбия лагеридан шов-шувли фикрлар янгради. Жанубий Америкаликларнинг тажрибали ярим ҳимоячиси ва афсонавий юлдузи Хамес Родригес жамоадоши Луис Диаснинг замонавий футболнинг энг нуфузли якка тартибдаги соврини — «Олтин тўп» (Ballon d'Or) эгасига айланиши мумкинлиги борасида ўз мулоҳазаларини билдирди.
Журналистлар билан бўлган суҳбатда Хамес ўз ватандошининг бугунги кундаги юқори маҳоратини алоҳида эътироф этиб, унга катта ишонч билдирди:
«Диас яқин келажакда "Олтин тўп"ни қўлга киритиши мумкинми? Нега энди йўқ? Шахсан мен учун у айни пайтда сайёрамизнинг энг кучли ва куч-қувватга тўлган 5 нафар энг зўр футболчисидан бири бўлиб турибди. Унинг майдондаги тезлиги ва қарор қабул қилиш қобилияти феноменал даражада. Агар биз жорий Жаҳон чемпионатида муваффақиятли юриш қилиб, бош соврин учун кечадиган финал босқичига қадар етиб борсак, Луис ушбу юксак мукофотни ҳақли равишда қўлга киритиши мумкин», — дея таъкидлади Хамес Родригес.
Тажрибали плеймейкернинг бу гаплари ортида жуда жиддий асос ва рақамлар турибди. Маълумот ўрнида айтиб ўтиш жоизки, Колумбия терма жамоасининг ҳужумкор вингери Луис Диас якунланган 2025/2026 йилги мавсум давомида клуб ва терма жамоа миқёсидаги барча расмий мусобақаларда жами 51 та учрашувда майдонга тушиб, рақиблар дарвозасини 26 маротаба ишғол этди. Бундан ташқари, у жамоадошларига 23 та голли узатмани (ассист) амалга ошириб, чинакам сермаҳсуллик ва барқарорлик тимсолига айланди.
Шубҳасиз, бундай даҳшатли спорт формасида турган рақиб вакили вакилларимиз учун жиддий хавф туғдиради. Эслатиб ўтамиз, Колумбия миллий терма жамоаси жорий мундиалнинг гуруҳ босқичида Криштиану Роналду етакчилигидаги Португалия, Африка қитъаси матонати бўлмиш Конго ДР ҳамда Фабио Каннаваро бошчилигидаги бизнинг суюкли Ўзбекистон миллий терма жамоамизга қарши «К» гуруҳида кейинги босқич йўлланмаси учун баҳс олиб боради.
Эслатиб ўтиш жоизки, чипта сотувлари бўйича мундиалда мутлақ рекорд ўрнатаётган Ўзбекистон ва Колумбия ўртасидаги илк тарихий тўқнашув 18 июнь куни Мексика яшил майдонларида бўлиб ўтади. Умид қиламизки, ҳамюртларимиз Луис Диас каби хавфли юлдузларни занжирбанд қилиб, миллионлаб мухлисларимизга унутилмас ғалаба тақдим эта олишади!
Ўзбекистон терма жамоасининг Колумбияга қарши тарихий жанги тафсилотлари, Луис Диас ва Элдор Шомуродовнинг майдондаги дуэли ҳамда Жаҳон чемпионатининг барча эксклюзив, қайноқ ва шов-шувли янгиликларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…