Кристос Колис Микел Артетага ўз шартини қўйди
Лондоннинг Арсенал клуби сафига қўшилган 24 ёшли грециялик вингер Кристос Колис бош мураббий Микел Артетага асосий таркибдаги ўрин учун охиригача курашишга тайёрлигини қатъий билдирди. Клуб Бругге сафидан 34 миллион фунт стерлинг евазига трансфер қилинган футболчи Гирона жамоасига қарши дебют ўйинида гол уриб, жамоага тезда мослаша олганини кўрсатди.
Лондоннинг Арсенал клуби ёзги трансфер ойнасида ўз таркибини кучайтиришда давом этмоқда ва клубга келиб қўшилган янги вингер Кристос Колис бош мураббий Микел Артетага ўзининг рақобатга тайёр эканини қатъий билдирди. Goal.com хабар беришича, 24 ёшли грециялик футболчи Реал Мадрид юлдузи Винисиус Жуниорнинг трансфери ҳақидаги миш-мишларга қарамай, асосий таркибдаги ўрин учун охиригача курашишга тайёрлигини маълум қилган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Клуб Бругге сафидан 34 миллион фунт стерлинг эвазига трансфер қилинган Кристос Колис мавсумолди йиғинларидаёқ ўзининг яхши ўйини билан эътиборни тортди. У Гирона жамоасига қарши кечган дебют ўйинида гол уришга муваффақ бўлди ва бу билан жамоага тезда мослаша олганини амалда кўрсатиб берди. Шунга қарамай, матбуотда «тошчилар» Реал Мадрид ҳужумчиси Винисиус Жуниор учун Англия Премер-лигаси рекордини янгилашга тайёрлиги ҳақида хабарлар тинмаётир.
Рақобат ва ўзига бўлган ишончКелгусида рақобат янада кучайиши мумкинлигига изоҳ берар экан, Кристос Колис ўзига бўлган ишончи баландлигини яширмади. Ўзининг фикрича, у фақат шахсий ривожланиш ва жамоага тезроқ сингиб кетиш устида ўйлаши керак, қолгани эса унинг майдондаги ҳаракатларига боғлиқ.
Унинг сўзларига кўра, янги мавсум бошланишидан олдин жамоа билан тўғридан-тўғри шуғулланиш, ўртоқлик ўйинларида майдонга тушиш ва расмий баҳоларга тайёргарлик кўриш катта имкониятдир. Футболчи ўз имкониятларини ва жамоага нима олиб кела олишини яқин ўйинлардаёқ тўла намойиш этишига ишонмоқда.
Микел Артетанинг режалари ва Винисиус Жуниор трансфериАйни пайтда Арсенал раҳбарияти ва бош мураббий Микел Артета Реал Мадрид ҳужумчиси Винисиус Жуниорни қўлга киритиш устида жиддий иш олиб бормоқда. Айрим манбаларга кўра, испаниялик мутахассис бразилиялик футболчи билан шахсан алоқага чиқиб, ўз лойиҳасини тушунтирган. Қироллик клуби эса 26 ёшли вингер учун 150 миллион евро миқдоридаги рекорд даражадаги нарх белгилагани айтилмоқда.
Мадрид клубида футболчининг шартномаси борасидаги вазият ноаниқлигича қолаётгани ва келгусида уни арзонроққа бой бермаслик учун ҳозирданоқ сотиб юборишга тайёр экани трансфер эҳтимолини оширмоқда. Микел Артета матбуот анжуманларида бу борадаги саволларга эҳтиёткорона жавоб берган бўлса-да, клуб трансфер бозорида фаол эканини яширмади.
Шу билан бирга, Микел Артета ўзининг янги шогирди Кристос Колиснинг жамоага тез мослашганидан мамнун эканини таъкидлади. Клуб расмий сайтига берган интервюсида Артета грецияский футболчининг майдондаги ҳаракатлари, жамоадошлари билан тезда тил топишгани ва ўйин услуби мухлисларга албатта ёқишини эътироф этди.
…