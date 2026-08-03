Кристос Колис Микел Артетага ўз шартини қўйди

·24·Спорт
Кристос Колис Микел Артетага ўз шартини қўйди
Қисқача

Лондоннинг Арсенал клуби сафига қўшилган 24 ёшли грециялик вингер Кристос Колис бош мураббий Микел Артетага асосий таркибдаги ўрин учун охиригача курашишга тайёрлигини қатъий билдирди. Клуб Бругге сафидан 34 миллион фунт стерлинг евазига трансфер қилинган футболчи Гирона жамоасига қарши дебют ўйинида гол уриб, жамоага тезда мослаша олганини кўрсатди.

Лондоннинг Арсенал клуби ёзги трансфер ойнасида ўз таркибини кучайтиришда давом этмоқда ва клубга келиб қўшилган янги вингер Кристос Колис бош мураббий Микел Артетага ўзининг рақобатга тайёр эканини қатъий билдирди. Goal.com хабар беришича, 24 ёшли грециялик футболчи Реал Мадрид юлдузи Винисиус Жуниорнинг трансфери ҳақидаги миш-мишларга қарамай, асосий таркибдаги ўрин учун охиригача курашишга тайёрлигини маълум қилган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Клуб Бругге сафидан 34 миллион фунт стерлинг эвазига трансфер қилинган Кристос Колис мавсумолди йиғинларидаёқ ўзининг яхши ўйини билан эътиборни тортди. У Гирона жамоасига қарши кечган дебют ўйинида гол уришга муваффақ бўлди ва бу билан жамоага тезда мослаша олганини амалда кўрсатиб берди. Шунга қарамай, матбуотда «тошчилар» Реал Мадрид ҳужумчиси Винисиус Жуниор учун Англия Премер-лигаси рекордини янгилашга тайёрлиги ҳақида хабарлар тинмаётир.

Рақобат ва ўзига бўлган ишонч

Келгусида рақобат янада кучайиши мумкинлигига изоҳ берар экан, Кристос Колис ўзига бўлган ишончи баландлигини яширмади. Ўзининг фикрича, у фақат шахсий ривожланиш ва жамоага тезроқ сингиб кетиш устида ўйлаши керак, қолгани эса унинг майдондаги ҳаракатларига боғлиқ.

Унинг сўзларига кўра, янги мавсум бошланишидан олдин жамоа билан тўғридан-тўғри шуғулланиш, ўртоқлик ўйинларида майдонга тушиш ва расмий баҳоларга тайёргарлик кўриш катта имкониятдир. Футболчи ўз имкониятларини ва жамоага нима олиб кела олишини яқин ўйинлардаёқ тўла намойиш этишига ишонмоқда.

Микел Артетанинг режалари ва Винисиус Жуниор трансфери

Айни пайтда Арсенал раҳбарияти ва бош мураббий Микел Артета Реал Мадрид ҳужумчиси Винисиус Жуниорни қўлга киритиш устида жиддий иш олиб бормоқда. Айрим манбаларга кўра, испаниялик мутахассис бразилиялик футболчи билан шахсан алоқага чиқиб, ўз лойиҳасини тушунтирган. Қироллик клуби эса 26 ёшли вингер учун 150 миллион евро миқдоридаги рекорд даражадаги нарх белгилагани айтилмоқда.

Мадрид клубида футболчининг шартномаси борасидаги вазият ноаниқлигича қолаётгани ва келгусида уни арзонроққа бой бермаслик учун ҳозирданоқ сотиб юборишга тайёр экани трансфер эҳтимолини оширмоқда. Микел Артета матбуот анжуманларида бу борадаги саволларга эҳтиёткорона жавоб берган бўлса-да, клуб трансфер бозорида фаол эканини яширмади.

Шу билан бирга, Микел Артета ўзининг янги шогирди Кристос Колиснинг жамоага тез мослашганидан мамнун эканини таъкидлади. Клуб расмий сайтига берган интервюсида Артета грецияский футболчининг майдондаги ҳаракатлари, жамоадошлари билан тезда тил топишгани ва ўйин услуби мухлисларга албатта ёқишини эътироф этди.

АрсеналКристос КолисВинисиус ЖуниорМикел АртетаТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Винисиус Жуниор Реал Мадрид сафига қайтди ва Арсенал режаларига таъсир қилдиВинисиус Жуниор Реал Мадрид сафига қайтди ва Арсенал режаларига таъсир қилдиБугун, 16:19Джермейн Дженас Люис Холлни Манчестер Юнайтедга ўтишга чақирдиДжермейн Дженас Люис Холлни Манчестер Юнайтедга ўтишга чақирдиБугун, 15:31Тоҳиржонова Гранадада ғолиб бўлди: рейтинги ҳам сезиларли ошди!Тоҳиржонова Гранадада ғолиб бўлди: рейтинги ҳам сезиларли ошди!Бугун, 15:29Гвардиоладан кейинги «Манчестер Сити»: Мареска катта ваъда берди...Гвардиоладан кейинги «Манчестер Сити»: Мареска катта ваъда берди...Бугун, 15:26Атлетико Мадрид Джек Грилишни ўз сафига қўшиб олмоқчиАтлетико Мадрид Джек Грилишни ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 15:19Барселона жамоасининг Англиядаги йиғини кутилмаган муаммоларга дуч келдиБарселона жамоасининг Англиядаги йиғини кутилмаган муаммоларга дуч келдиБугун, 14:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда