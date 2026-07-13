«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
Хосеп Гвардиола даври тугаб, «Этиҳад»да янги қоидалар амал қила бошлади. «Манчестер Сити» раҳбарияти шу ҳафтанинг сешанба куни фақат трансферлар ва ижара шартномаларига бағишланган ўзига хос кўргазмали учрашув (showcase match) ташкил этмоқда. Унда клубнинг 25 га яқин футболчиси Англия Чемпионшипи ва Европа клублари скаутлари кўз ўнгида ўз маҳоратини кўрсатиши лозим.
Zamin.uz «шаҳарликлар» лагеридаги кутилаётган инқилобий ўзгаришлар ва энг сўнгги трансфер янгиликларини жамлади.
Инқилобий кўргазмали ўйин: Кўрикда кимлар бор?
Таниқли инсайдер Алан Никсоннинг хабар беришича, бу каби шоу-матчлар Европа футболида тобора оммалашиб бормоқда. «Манчестер Сити» ушбу ташаббус орқали ўз академияси тарбияланувчилари, ижарадан қайтган ва асосий таркибга кира олмайётган ўйинчиларини намойиш қилиб, трансфер жараёнларини тезлаштирмоқчи.
Сешанба кунги баҳсда майдонга тушиши кутилаётган асосий иқтидорлар:
Дивайн Мукаса – ўтган мавсумнинг иккинчи қисмини ижара асосида «Лестер»да ўтказган ва «Сити» асосий жамоасида 6 та ўйинда қатнашишга улгурган.
Жаден ва Рейган Хески – Англия терма жамоасининг собиқ юлдузи Эмиль Хескининг истеъдодли ўғиллари.
Макс Аллейн – ўтган мавсум ўртасида ҳимоядаги инқироз сабабли «Уотфорд»даги ижарасидан муддатидан аввал чақириб олинган эди.
Лойиҳанинг бошқа иштирокчилари: Спайк Бритс, Чарли Грей ва Исса Каборе.
Мареска даври: Рекорд харидлар ва катта кетишлар
«Этиҳад»да 10 йил давомида муваффақиятли фаолият юритган Пеп Гвардиола кетганидан сўнг, жамоа тизгинини Энцо Мареска ўз қўлига олди. Пеп ихчам таркиб билан ишлашни хуш кўрган бўлса, Мареска таркиб кенг ва чуқур бўлиши тарафдори. Клуб ёзги трансфер ойнасидаёқ бир қатор кескин қадамларни ташлади:
Трансфер йўналиши
Футболчилар ва молиявий тафсилотлар
Янги келганлар (Харидлар)
• Эллиот Андерсон («Ноттингем Форест»дан) – 116 миллион фунт стерлинг (клуб тарихидаги энг қиммат трансфер).
• Жереми Монга («Лестер Сити»дан) – 10 миллион фунт ва бонуслар.
Жамоани тарк этганлар
• Жон Стоунз ва Бернарду Силва – шартномалари якунлангани сабабли кетди.
• Натан Аке – Англияни тарк этиб, фаолиятини Туркияда давом эттирадиган бўлди.
Грилиш ва Филлипснинг тақдири нима бўлади?
«Эвертон» ва «Шеффилд Юнайтед»даги ижара муддатларини тугатиб, Манчестерга қайтган Жек Грилиш ва Келвин Филлипс аллақачон машғулотларни бошлаб юборишган. Бироқ уларнинг сешанба кунги кўргазмали ўйинда иштирок этиши ҳали номаълум ва келажаги мавҳум бўлиб турибди.
Янги мураббий Мареска таркибда рақобатни кучайтириш учун уларни олиб қолиши ёки трансфер ойнаси ёпилгунига қадар қўйвориши мумкин. Ҳаммаси икки юлдузнинг машғулотлардаги иштирокига боғлиқ.
Мавсумолди Осиё турнеси: Тўғри Гонконг ва Сеулга!
«Манчестер Сити» кўргазмали ўйиндан сўнг янги мавсумга тайёргарликнинг асосий қисмини ўтказиш учун Осиё қитъасига йўл олади. Мухлисларни олдинда жиддий ва қизиқарли баҳслар кутмоқда:
Реванш жанги: Турне Гонконг шаҳрида «Интер»га қарши учрашув билан бошланади. Бу ўйин клуб учун зафарли бўлган 2023 йилги УЕФА Чемпионлар лигаси финалининг ўзига хос такрорига айланади.
Шундан сўнг жамоа Жанубий Корея пойтахти Сеулга йўл олиб, К-Лига юлдузлари ҳамда Мадриднинг «Атлетико» клубларига қарши ўртоқлик учрашувларида майдонга тушади.
…