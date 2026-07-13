«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда

·77·Спорт
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда

Хосеп Гвардиола даври тугаб, «Этиҳад»да янги қоидалар амал қила бошлади. «Манчестер Сити» раҳбарияти шу ҳафтанинг сешанба куни фақат трансферлар ва ижара шартномаларига бағишланган ўзига хос кўргазмали учрашув (showcase match) ташкил этмоқда. Унда клубнинг 25 га яқин футболчиси Англия Чемпионшипи ва Европа клублари скаутлари кўз ўнгида ўз маҳоратини кўрсатиши лозим.

Zamin.uz «шаҳарликлар» лагеридаги кутилаётган инқилобий ўзгаришлар ва энг сўнгги трансфер янгиликларини жамлади.

Инқилобий кўргазмали ўйин: Кўрикда кимлар бор?

Таниқли инсайдер Алан Никсоннинг хабар беришича, бу каби шоу-матчлар Европа футболида тобора оммалашиб бормоқда. «Манчестер Сити» ушбу ташаббус орқали ўз академияси тарбияланувчилари, ижарадан қайтган ва асосий таркибга кира олмайётган ўйинчиларини намойиш қилиб, трансфер жараёнларини тезлаштирмоқчи.

Сешанба кунги баҳсда майдонга тушиши кутилаётган асосий иқтидорлар:

  • Дивайн Мукаса – ўтган мавсумнинг иккинчи қисмини ижара асосида «Лестер»да ўтказган ва «Сити» асосий жамоасида 6 та ўйинда қатнашишга улгурган.

  • Жаден ва Рейган Хески – Англия терма жамоасининг собиқ юлдузи Эмиль Хескининг истеъдодли ўғиллари.

  • Макс Аллейн – ўтган мавсум ўртасида ҳимоядаги инқироз сабабли «Уотфорд»даги ижарасидан муддатидан аввал чақириб олинган эди.

  • Лойиҳанинг бошқа иштирокчилари: Спайк Бритс, Чарли Грей ва Исса Каборе.

Мареска даври: Рекорд харидлар ва катта кетишлар

«Этиҳад»да 10 йил давомида муваффақиятли фаолият юритган Пеп Гвардиола кетганидан сўнг, жамоа тизгинини Энцо Мареска ўз қўлига олди. Пеп ихчам таркиб билан ишлашни хуш кўрган бўлса, Мареска таркиб кенг ва чуқур бўлиши тарафдори. Клуб ёзги трансфер ойнасидаёқ бир қатор кескин қадамларни ташлади:

Трансфер йўналиши

Футболчилар ва молиявий тафсилотлар

Янги келганлар (Харидлар)

Эллиот АндерсонНоттингем Форест»дан) – 116 миллион фунт стерлинг (клуб тарихидаги энг қиммат трансфер).

Жереми Монга («Лестер Сити»дан) – 10 миллион фунт ва бонуслар.

Жамоани тарк этганлар

Жон Стоунз ва Бернарду Силва – шартномалари якунлангани сабабли кетди.

Натан Аке – Англияни тарк этиб, фаолиятини Туркияда давом эттирадиган бўлди.

Грилиш ва Филлипснинг тақдири нима бўлади?

«Эвертон» ва «Шеффилд Юнайтед»даги ижара муддатларини тугатиб, Манчестерга қайтган Жек Грилиш ва Келвин Филлипс аллақачон машғулотларни бошлаб юборишган. Бироқ уларнинг сешанба кунги кўргазмали ўйинда иштирок этиши ҳали номаълум ва келажаги мавҳум бўлиб турибди.

Янги мураббий Мареска таркибда рақобатни кучайтириш учун уларни олиб қолиши ёки трансфер ойнаси ёпилгунига қадар қўйвориши мумкин. Ҳаммаси икки юлдузнинг машғулотлардаги иштирокига боғлиқ.

Мавсумолди Осиё турнеси: Тўғри Гонконг ва Сеулга!

«Манчестер Сити» кўргазмали ўйиндан сўнг янги мавсумга тайёргарликнинг асосий қисмини ўтказиш учун Осиё қитъасига йўл олади. Мухлисларни олдинда жиддий ва қизиқарли баҳслар кутмоқда:

Реванш жанги: Турне Гонконг шаҳрида «Интер»га қарши учрашув билан бошланади. Бу ўйин клуб учун зафарли бўлган 2023 йилги УЕФА Чемпионлар лигаси финалининг ўзига хос такрорига айланади.

Шундан сўнг жамоа Жанубий Корея пойтахти Сеулга йўл олиб, К-Лига юлдузлари ҳамда Мадриднинг «Атлетико» клубларига қарши ўртоқлик учрашувларида майдонга тушади.

Манчестер СитиПеп ГвардиолаЭнцо МарескаЛестер СитиНоттингем Форест
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Барселона Ферран Торрес билан шартномани узайтиришдан бош тортмоқда: Бунинг сабаби молиявийБарселона Ферран Торрес билан шартномани узайтиришдан бош тортмоқда: Бунинг сабаби молиявийБугун, 20:16Суперлига трансферларида кутилмаган енгиллик: Чекловлар икки баробарга ошдиСуперлига трансферларида кутилмаган енгиллик: Чекловлар икки баробарга ошдиБугун, 20:10ЖЧ-2026дан кейинги мудҳиш фожиа: 25 ёшли юлдуз кутилмаганда вафот этдиЖЧ-2026дан кейинги мудҳиш фожиа: 25 ёшли юлдуз кутилмаганда вафот этдиБугун, 19:51 Славен Билич Хорватияга қайтди: Даличдан кейин янги давр... Славен Билич Хорватияга қайтди: Даличдан кейин янги давр...Бугун, 19:40Лионель Месси энди аввалгидек хавфли эмасми: Англия Аргентина тахтини тортиб олмоқчиЛионель Месси энди аввалгидек хавфли эмасми: Англия Аргентина тахтини тортиб олмоқчиБугун, 19:17Самуел Этўо: Килиан Мбаппе Францияда етарлича қадрланмаяптиСамуел Этўо: Килиан Мбаппе Францияда етарлича қадрланмаяптиБугун, 19:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди