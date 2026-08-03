Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди

·22·Авто
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
Қисқача

Ferrari компанияси ҳайдовчиларга ўзгача ҳиссиётлар тақдим етувчи ҳамда классик механик узатмалар қутиси хусусиятларини сунъий равишда қайта тиклайдиган янги технологияли инновацион механизмни тақдим етди. Маранеллодаги синовлардан ўтган ушбу технология татбиқ етилган 12Cilindri Мануалис модели афсонавий 599 ГTB русумидан кейинги металл тишли ричаг ва тўлиқ педал мажмуасига ега илк V12 двигателли Ferrari автомобили бўлди.

Автомобил оламидаги энг нуфузли брендлардан бири бўлган Ferrari мухлислар қалбидан жой олиш учун янги технологияли узатмалар қутисини тақдим этди. ixbt.com нашрининг ёзишича, Маранеллодаги синовлардан сўнг маълум бўлишича, ушбу инновацион механизм ҳайдовчиларга бутунлай ўзгача ҳиссиётларни тақдим этиб, аслида мавжуд бўлмаган жараённи мукаммал даражада тақлид қила олади. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Гап шундаки, компания муҳандислари ишлаб чиққан янги тизим классик механик узатмалар қутисининг барча хусусиятларини сунъий равишда қайта тиклайди. Бу эса замонавий спорт автомобилларининг техник имкониятларидан воз кечмаган ҳолда, анъанавий ҳайдаш маданиятини соғинган ҳайдовчилар учун ҳақиқий орзуга айланмоқда.

Ноёб дизайн ва эксклюзивлик

Ушбу технология татбиқ этилган 12Cilindri Мануалис модели афсонавий 599 ГTB русумидан кейинги очиқ турдаги металл тишли ричаг ва тўлиқ педал мажмуасига эга илк V12 двигателли Ferrari автомобили бўлди. Шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, яратувчилар мазкур модел номида «механик» сўзини атайлаб ишлатмаган, чунки унинг ишлаш принципи тубдан фарқ қилади.

Бироқ бундай эксклюзив технологияга эга бўлиш осон эмас. Мутахассисларнинг таъкидлашича, ушбу автомобилнинг нархи оддий версия қийматига қўшимча равишда яна бутун бошли битта 911 GT3 харид қилиш билан баробардир. Табиийки, бундай улкан нарх ва чекланган тираж автомобилнинг аллақачон тўлиқ сотилиб кетишига сабаб бўлди.

Ferrari12CilindriАвтомобилларСуперкарТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Renault 4 автомобили эгаларида ўзига хос бирдамлик муҳити шаклландиRenault 4 автомобили эгаларида ўзига хос бирдамлик муҳити шаклландиБугун, 15:55Электромобил қувватлаш харажатларини тежашнинг самарали усуллариЭлектромобил қувватлаш харажатларини тежашнинг самарали усуллариБугун, 13:59Дасиа Бигстер синови: 30 минг фунт стерлинглик ҳамёнбоп кроссоверДасиа Бигстер синови: 30 минг фунт стерлинглик ҳамёнбоп кроссоверБугун, 11:52Алпине бренди Porsche эмас, Ferrari даражасидаги эксклюзивликни танлайдиАлпине бренди Porsche эмас, Ferrari даражасидаги эксклюзивликни танлайдиБугун, 11:51Ўзбекистонда автомобиль йўллари узунлиги қанча? У Ерни айланиб чиқишга етар эканЎзбекистонда автомобиль йўллари узунлиги қанча? У Ерни айланиб чиқишга етар эканКеча, 17:00Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкинИккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкинКеча, 12:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас