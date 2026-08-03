Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
Ferrari компанияси ҳайдовчиларга ўзгача ҳиссиётлар тақдим етувчи ҳамда классик механик узатмалар қутиси хусусиятларини сунъий равишда қайта тиклайдиган янги технологияли инновацион механизмни тақдим етди. Маранеллодаги синовлардан ўтган ушбу технология татбиқ етилган 12Cilindri Мануалис модели афсонавий 599 ГTB русумидан кейинги металл тишли ричаг ва тўлиқ педал мажмуасига ега илк V12 двигателли Ferrari автомобили бўлди.
Автомобил оламидаги энг нуфузли брендлардан бири бўлган Ferrari мухлислар қалбидан жой олиш учун янги технологияли узатмалар қутисини тақдим этди. ixbt.com нашрининг ёзишича, Маранеллодаги синовлардан сўнг маълум бўлишича, ушбу инновацион механизм ҳайдовчиларга бутунлай ўзгача ҳиссиётларни тақдим этиб, аслида мавжуд бўлмаган жараённи мукаммал даражада тақлид қила олади. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Гап шундаки, компания муҳандислари ишлаб чиққан янги тизим классик механик узатмалар қутисининг барча хусусиятларини сунъий равишда қайта тиклайди. Бу эса замонавий спорт автомобилларининг техник имкониятларидан воз кечмаган ҳолда, анъанавий ҳайдаш маданиятини соғинган ҳайдовчилар учун ҳақиқий орзуга айланмоқда.
Ноёб дизайн ва эксклюзивликУшбу технология татбиқ этилган 12Cilindri Мануалис модели афсонавий 599 ГTB русумидан кейинги очиқ турдаги металл тишли ричаг ва тўлиқ педал мажмуасига эга илк V12 двигателли Ferrari автомобили бўлди. Шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, яратувчилар мазкур модел номида «механик» сўзини атайлаб ишлатмаган, чунки унинг ишлаш принципи тубдан фарқ қилади.
Бироқ бундай эксклюзив технологияга эга бўлиш осон эмас. Мутахассисларнинг таъкидлашича, ушбу автомобилнинг нархи оддий версия қийматига қўшимча равишда яна бутун бошли битта 911 GT3 харид қилиш билан баробардир. Табиийки, бундай улкан нарх ва чекланган тираж автомобилнинг аллақачон тўлиқ сотилиб кетишига сабаб бўлди.
…