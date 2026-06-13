Чикаго Фире Роберт Левандовски ва Леон Горецка трансфери устида ишламоқда

·26·Спорт
Чикаго Фире Роберт Левандовски ва Леон Горецка трансфери устида ишламоқда

MLS вакили Чикаго Фире клуби ёзги трансфер ойнасида ҳақиқий шов-шув кўтаришни режалаштирмоқда. АҚШ клуби айни дамда Бавария собиқ юлдузлари Роберт Левандовски ва Леон Горецка билан музокаралар олиб бормоқда. Барселона билан шартномаси якунига етаётган полшалик ҳужумчи аллақачон Чикагога ташриф буюрган ва клуб инфратузилмаси билан танишган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

The Athletic нашрининг хабар беришича, 37 ёшли Роберт Левандовски фаолиятини океан ортида давом эттиришга қизиқиш билдирмоқда, бироқ унга Саудия Арабистони клубларидан ҳам жиддий таклифлар бор. Леон Горецка билан боғлиқ вазият эса бироз мураккаброқ. Германия терма жамоаси аъзоси ҳозирда Юлиан Нагельсманн ихтиёрида бўлиб турибди ва унга Европанинг бир қатор гранд жамоалари даъвогарлик қилмоқда.

Чикаго Фире бош мураббийи Грегг Берҳалтер жамоанинг ҳужум чизиғини кучайтиришни истамоқда, аммо бу ерда таркибни шакллантириш бўйича қийинчиликлар юзага келиши мумкин. Жамоанинг асосий ҳужумчиси Ҳуго Куйперс жорий мавсумда 13 та гол уриб, MLS юлдузлари ўйинига таклиф этилган. Берҳалтер одатда битта марказий ҳужумчи билан ўйнашини инобатга олса, Роберт Левандовски ва Куйперсни бир вақтда майдонга тушириш тактик муаммо туғдириши мумкин.

Шунингдек, MLS қоидалари бўйича "Десигнатед Плаер" (ДП) мақомидаги ўйинчилар сони чекланган. Агар Чикаго Фире ҳар икки юлдузни ҳам таркибга қўшиб олмоқчи бўлса, улардан бири маош чекловларига тушадиган оддий шартномага рози бўлиши керак. Аввалроқ Томас Мюллер ҳам Ванкоувер Whитекапс сафига айнан шундай шартлар асосида қўшилган эди.

MLSРоберт ЛевандовскиЛеон ГорецкаЧикаго ФиреТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мундиалдаги илк дуранг: Канада сўнгги дақиқаларда қутқарилдиМундиалдаги илк дуранг: Канада сўнгги дақиқаларда қутқарилдиБугун, 22:24Барселона Австралиянинг ёш иқтидорига қизиқиш билдирмоқдаБарселона Австралиянинг ёш иқтидорига қизиқиш билдирмоқдаБугун, 22:16Миккй ван де Вен дунёнинг энг яхшиси бўлиши учун Тоттенхемдан кетиши керакми?Миккй ван де Вен дунёнинг энг яхшиси бўлиши учун Тоттенхемдан кетиши керакми?Бугун, 21:12Реал Мадрид Родри учун ҳаракат бошласа Манчестер Сити уни олиб қололмайдиРеал Мадрид Родри учун ҳаракат бошласа Манчестер Сити уни олиб қололмайдиБугун, 20:18«Манчестер Сити» ҳимоячиси Жамай Симпсон-Пюзини «Кёлн»га сотиб юборди«Манчестер Сити» ҳимоячиси Жамай Симпсон-Пюзини «Кёлн»га сотиб юбордиБугун, 20:17Мбаппе гол урмаса ҳам Франция билан чемпион бўлишга тайёрлигини айтдиМбаппе гол урмаса ҳам Франция билан чемпион бўлишга тайёрлигини айтдиБугун, 19:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...