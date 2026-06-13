Чикаго Фире Роберт Левандовски ва Леон Горецка трансфери устида ишламоқда
MLS вакили Чикаго Фире клуби ёзги трансфер ойнасида ҳақиқий шов-шув кўтаришни режалаштирмоқда. АҚШ клуби айни дамда Бавария собиқ юлдузлари Роберт Левандовски ва Леон Горецка билан музокаралар олиб бормоқда. Барселона билан шартномаси якунига етаётган полшалик ҳужумчи аллақачон Чикагога ташриф буюрган ва клуб инфратузилмаси билан танишган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
The Athletic нашрининг хабар беришича, 37 ёшли Роберт Левандовски фаолиятини океан ортида давом эттиришга қизиқиш билдирмоқда, бироқ унга Саудия Арабистони клубларидан ҳам жиддий таклифлар бор. Леон Горецка билан боғлиқ вазият эса бироз мураккаброқ. Германия терма жамоаси аъзоси ҳозирда Юлиан Нагельсманн ихтиёрида бўлиб турибди ва унга Европанинг бир қатор гранд жамоалари даъвогарлик қилмоқда.
Чикаго Фире бош мураббийи Грегг Берҳалтер жамоанинг ҳужум чизиғини кучайтиришни истамоқда, аммо бу ерда таркибни шакллантириш бўйича қийинчиликлар юзага келиши мумкин. Жамоанинг асосий ҳужумчиси Ҳуго Куйперс жорий мавсумда 13 та гол уриб, MLS юлдузлари ўйинига таклиф этилган. Берҳалтер одатда битта марказий ҳужумчи билан ўйнашини инобатга олса, Роберт Левандовски ва Куйперсни бир вақтда майдонга тушириш тактик муаммо туғдириши мумкин.
Шунингдек, MLS қоидалари бўйича "Десигнатед Плаер" (ДП) мақомидаги ўйинчилар сони чекланган. Агар Чикаго Фире ҳар икки юлдузни ҳам таркибга қўшиб олмоқчи бўлса, улардан бири маош чекловларига тушадиган оддий шартномага рози бўлиши керак. Аввалроқ Томас Мюллер ҳам Ванкоувер Whитекапс сафига айнан шундай шартлар асосида қўшилган эди.
…