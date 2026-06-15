Гарри Кейн Америка футболига ўтадими? NFL юлдузи инглиз ҳужумчисининг имкониятларини баҳолади

·39·Спорт
Гарри Кейн Америка футболига ўтадими? NFL юлдузи инглиз ҳужумчисининг имкониятларини баҳолади

Англия терма жамоаси ва Германиянинг Бавария клуби тўпурари Гарри Кейн фаолиятини якунлагач, океан ортида ўзини синаб кўриши мумкинлиги ҳақидаги гап-сўзлар яна кун тартибига чиқди. Футболчи кўп йиллардан буён NFL (Америка футболи лигаси)да кикер, яни тўпни тепиб берувчи вазифасида ўйнаш нияти борлигини яширмай келади. Яқинда ушбу спорт турининг энг йирик юлдузларидан бири унинг бу орзусини қўллаб-қувватлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Даллас Ковбойс жамоасининг кикер позициясидаги етакчиси Брандон Аубрей талкСПОРТ нашрига берган интервюсида Гарри Кейн Америка футболида муваффақият қозониш учун барча керакли кўникмаларга эга эканини таъкидлади. Аубрейнинг ўзи ҳам профессионал футболдан NFLга ўтган кам сонли спортчилардан бири бўлиб, у яқинда Даллас Ковбойс билан 28 миллион долларлик рекорд даражадаги шартнома имзолади.

Элита даражасидаги зарба ва янги чақириқ

Аубрейнинг сўзларига кўра, Кейннинг тўпга зарба бериш техникаси "элита" даражасида ва бу унга Америка футболида узоқ масофалардан аниқ зарбалар йўллаш имконини беради. "У тўпни ажойиб тарзда тепади. Агар у чиндан ҳам буни хоҳласа, унда ҳамма нарса етарли. Фақат ҳозирча у гол уришда давом этгани маъқул, чунки у тарихдаги энг яхши футболчилардан бири бўлиш имкониятига эга", — дейди NFL юлдузи.

Маълумот учун, кикер позицияси Америка футболида энг кам жисмоний тўқнашувларга киришадиган, аммо энг масъулиятли нуқталардан бири ҳисобланади. Ундан фақат белгиланган нуқтадан тўпни дарвоза устунлари орасига аниқ тепиш талаб этилади. Бу эса Гарри Кейн каби тажрибали ҳужумчилар учун унчалик қийин вазифа эмасдек кўринади.

Ёш омили ва асосий тўсиқлар

Бироқ, Аубрей инглиз юлдузини кутилмаган муаммо ҳақида огоҳлантирди. Гап шундаки, NFL жамоалари ҳатто кикер позицияси учун ҳам ёшроқ ўйинчиларни афзал кўришади. Гарри Кейн келаси йилнинг июль ойида 32 ёшни қарши олади. Унинг Бавария билан амалдаги шартномаси ва футболдаги юқори спорт формаси ҳисобга олинса, у яна камида 3-4 йил катта футболда қолиши аниқ.

"Менинг ягона хавотирим — унинг ёши. NFL клублари кикерлик фаолиятини жуда кеч бошлаган ўйинчиларга унчалик ишонч билдиришмайди. Лекин Кейн барибир буни уддалаши мумкинлигига ишончим комил", — дея қўшимча қилди Аубрей. Брандон Аубрейнинг ўзи ҳам ўз вақтида MLSда омадини синаб кўрган, аммо кейинчалик дастурчилик билан шуғулланиб, сўнгра Америка футболига қайтган эди.

Ҳозирда Гарри Кейн бор эътиборини Бавария ва Англия терма жамоасидаги ғалабаларга қаратган. Аммо унинг NFLга бўлган қизиқиши шунчаки хоҳиш эмас, балки келажакдаги реал режа экани тобора ойдинлашмоқда. Агар бу трансфер амалга ошса, у икки хил "футбол" оламини бирлаштирган энг машҳур спортчига айланиши мумкин.

Гарри КейнNFLБаварияАмерика ФутболиТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мауризио Сарри Италия футболига қайтди: Тажрибали мутахассис Аталанта бош мураббийи этиб тайинландиМауризио Сарри Италия футболига қайтди: Тажрибали мутахассис Аталанта бош мураббийи этиб тайинландиБугун, 16:11Тунис бош мураббийи йирик мағлубиятдан сўнг истеъфога чиқарилди...Тунис бош мураббийи йирик мағлубиятдан сўнг истеъфога чиқарилди...Бугун, 15:38Харри Кейн — ўйин устаси: Хорватия ҳимоячиси Англия сардорини юқори баҳоладиХарри Кейн — ўйин устаси: Хорватия ҳимоячиси Англия сардорини юқори баҳоладиБугун, 15:35Испания ва Кабо-Верде терма жамоаларининг асосий таркиби эълон қилиндиИспания ва Кабо-Верде терма жамоаларининг асосий таркиби эълон қилиндиБугун, 15:33Жозе Моуриню Реал Мадридга қайтмоқда: Раул Асенсио жамоанинг янги даври ҳақида гапирдиЖозе Моуриню Реал Мадридга қайтмоқда: Раул Асенсио жамоанинг янги даври ҳақида гапирдиБугун, 15:32“Реал” клубида афсонавий тўртинчи рақамнинг янги эгаси маълум бўлди...“Реал” клубида афсонавий тўртинчи рақамнинг янги эгаси маълум бўлди...Бугун, 15:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Абдуқодир Ҳусанов «Челси»га қарши финалда қандай баҳоланди?
Абдуқодир Ҳусанов «Челси»га қарши финалда қандай баҳоланди?