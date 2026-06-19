Англия терма жамоасида хушхабар: Гарри Кейн ва Деклан Рисе сафга қайтмоқда
Жаҳон чемпионати-2026 гуруҳ босқичининг илк турида Хорватия устидан қозонилган ишончли ғалабадан сўнг, Англия терма жамоаси мухлислари асосий юлдузларнинг саломатлиги борасида жиддий хавотирга тушиб қолган эди. Бироқ жамоа бош мураббийи Томас Тухель Гана билан бўладиган муҳим ўйин олдидан барча шубҳаларга чек қўйди. Жамоа сардори Гарри Кейн ва ярим ҳимоячи Деклан Рисе навбатдаги баҳсда иштирок этишга тайёр. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Хорватияга қарши кечган ва 4:2 ҳисобида якунланган Техасдаги баҳсда Гарри Кейн дубл қайд этиб, ғалабага муносиб ҳисса қўшган эди. Бироқ ўйиндан сўнг ҳужумчининг чап оёғи боғланган ҳолда кўриниши унинг жароҳат олгани ҳақидаги миш-мишларни болатди. Шунингдек, Деклан Рисе баҳснинг 72-дақиқасида ўзини ноқулай ҳис қилгани сабабли майдонни тарк этган эди.
Тиббий штаб хулосаси ва мураббий изоҳиАнглия терма жамоаси тиббий ходимлари ўтказган текширувлар натижасида Гарри Кейннинг оёғидаги муаммо жиддий эмаслиги, бу шунчаки мушаклардаги толиқиш (судорги) билан боғлиқлиги аниқланди. Деклан Рисенинг алмаштирилиши эса шунчаки эҳтиёт чораси бўлиб чиққан. Goal.com нашри хабарига кўра, футболчиларнинг ҳолати Гана билан ўйинда қатнашиш учун тўлиқ имкон беради.
Томас Тухель ўйиндан кейинги матбуот анжуманида вазиятга ойдинлик киритиб ўтди. "Деклан бел қисмида ва тизза ости пайларида бироз ноқулайлик сезаётганини айтди. Биз ҳисобда олдинда бораётганимиз сабабли таваккал қилишни истамадик ва уни ҳимоя қилиш учун майдондан олдик. Ўйиндан сўнг у ўзини яхши ҳис қилаётганини тасдиқлади, хавотирга ўрин йўқ", — деди германиялик мутахассис.
Ушбу янгилик Англия учун жуда муҳим, чунки Гарри Кейн Тухель ҳужум чизиғининг марказий фигураси бўлиб қолмоқда. Унинг гол сезиш қобилияти ва етакчилик хислатлари Ганага қарши кечадиган баҳсда уч очкони қўлга киритиш учун ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлиши мумкин.
Шунингдек, Арсенал ярим ҳимоячиси Деклан Рисе ҳам жамоа ўйинининг "двигатели" ҳисобланади. У Хорватия билан баҳсда нафақат ҳимоя ва ҳужумни боғлади, балки бурчакдан тўп узатиб, Кейннинг иккинчи голига ассистентлик ҳам қилди. Унинг майдон марказидаги фаоллиги Англиянинг устунлигини таъминловчи асосий омиллардан биридир.
Англия терма жамоаси айни дамда гуруҳда етакчилик қилмоқда ва Гана устидан қозонилган ғалаба уларни муддатидан олдин плей-офф босқичига олиб чиқиши мумкин. Мухлислар ва мутахассислар Тухель бошчилигидаги "Уч шерлар"дан ушбу турнирда чемпионликни кутишмоқда.
…