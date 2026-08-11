35 йилдан кейин топилган шоколад барчани ҳайратга солди

·40·Дунё
35 йилдан кейин топилган шоколад барчани ҳайратга солди
Қисқача

Буюк Британияда уйни бўшатиш вақтида 1991 йилда ишлаб чиқарилган Марс шоколади топилди. Oraдан 35 йил ўтганига қарамай, унинг оғирлиги 62,5 грамм бўлиб, сақланиб қолган. Эски шоколаднинг ҳозирги Марс батончиклари билан солиштирилган сурати ижтимоий тармоқларда тарқалиб, унинг анча катталиги муҳокамаларга сабаб бўлди.

Буюк Британияда уйни бўшатиш жараёнида кутилмаган топилма аниқланди. У ердан 1991 йилда ишлаб чиқарилган Mars шоколади топилди. Қизиғи, ширинлик орадан 35 йил ўтиб ҳам сақланиб қолган.

Уйдан чиққан эски шоколаднинг оғирлиги 62,5 грамм экани маълум бўлди. Унинг ҳозирги Mars батончиклари билан солиштирилган сурати эса ижтимоий тармоқларда тезда тарқалиб, фойдаланувчилар орасида қизғин муҳокамага сабаб бўлди.

Кўпчиликни энг кўп ҳайратга солган жиҳат эса унинг ҳажми бўлди. 1991 йилдаги шоколад бугунги маҳсулотларга қараганда анча каттароқ кўринган. Шу сабабли интернет фойдаланувчилари «илгари шоколадлар ҳақиқатан ҳам каттароқ бўлганми?» дея савол қўя бошлади.

Мазкур ҳолат маҳсулотларнинг йиллар давомида ҳажми қисқариб бориши, аммо нархи сақланиши ёки ошиб кетиши билан боғлиқ «шринкфляция» мавзусини ҳам яна кун тартибига олиб чиқди.

Энг қизиғи, 35 йил давомида бир четда ётган оддий шоколад энди интернетда муҳокама қилинаётган «ноёб топилма»га айланди. Айримлар эса унинг ўзига хослиги туфайли коллекционерлар учун ҳам қизиқ бўлиши мумкинлигини таъкидламоқда.

Бирлашган ҚиролликMars
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШда 130 йиллик иссиқлик рекорди янгиланиб, тарихий кўрсаткич қайд этилдиАҚШда 130 йиллик иссиқлик рекорди янгиланиб, тарихий кўрсаткич қайд этилдиБугун, 23:00Жанубий Кореяда кўчада бир метрлик калтакесак пайдо бўлдиЖанубий Кореяда кўчада бир метрлик калтакесак пайдо бўлдиБугун, 22:38Полшада уч эркак 5-қаватдан тушаётган қизчани қутқариб қолдиПолшада уч эркак 5-қаватдан тушаётган қизчани қутқариб қолдиБугун, 20:19Денгиз отларида болаларни эркаклари дунёга келтиришини билармидингиз? (видео)Денгиз отларида болаларни эркаклари дунёга келтиришини билармидингиз? (видео)Бугун, 18:34Ҳиндистонда ток уриб ўлган сигир учун аҳоли трансформаторни вайрон қилдиҲиндистонда ток уриб ўлган сигир учун аҳоли трансформаторни вайрон қилдиБугун, 18:05Сохта келинлар тузоғига тушган хитойлик эркаклар тақдириСохта келинлар тузоғига тушган хитойлик эркаклар тақдириБугун, 18:04
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди