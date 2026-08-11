35 йилдан кейин топилган шоколад барчани ҳайратга солди
Буюк Британияда уйни бўшатиш вақтида 1991 йилда ишлаб чиқарилган Марс шоколади топилди. Oraдан 35 йил ўтганига қарамай, унинг оғирлиги 62,5 грамм бўлиб, сақланиб қолган. Эски шоколаднинг ҳозирги Марс батончиклари билан солиштирилган сурати ижтимоий тармоқларда тарқалиб, унинг анча катталиги муҳокамаларга сабаб бўлди.
Буюк Британияда уйни бўшатиш жараёнида кутилмаган топилма аниқланди. У ердан 1991 йилда ишлаб чиқарилган Mars шоколади топилди. Қизиғи, ширинлик орадан 35 йил ўтиб ҳам сақланиб қолган.
Уйдан чиққан эски шоколаднинг оғирлиги 62,5 грамм экани маълум бўлди. Унинг ҳозирги Mars батончиклари билан солиштирилган сурати эса ижтимоий тармоқларда тезда тарқалиб, фойдаланувчилар орасида қизғин муҳокамага сабаб бўлди.
Кўпчиликни энг кўп ҳайратга солган жиҳат эса унинг ҳажми бўлди. 1991 йилдаги шоколад бугунги маҳсулотларга қараганда анча каттароқ кўринган. Шу сабабли интернет фойдаланувчилари «илгари шоколадлар ҳақиқатан ҳам каттароқ бўлганми?» дея савол қўя бошлади.
Мазкур ҳолат маҳсулотларнинг йиллар давомида ҳажми қисқариб бориши, аммо нархи сақланиши ёки ошиб кетиши билан боғлиқ «шринкфляция» мавзусини ҳам яна кун тартибига олиб чиқди.
Энг қизиғи, 35 йил давомида бир четда ётган оддий шоколад энди интернетда муҳокама қилинаётган «ноёб топилма»га айланди. Айримлар эса унинг ўзига хослиги туфайли коллекционерлар учун ҳам қизиқ бўлиши мумкинлигини таъкидламоқда.
…