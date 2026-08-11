Крузейро ҳужумчисининг тақдимотдаги ноқулай вазияти ижтимоий тармоқларни лунж қилди

·0·Спорт
Крузейро ҳужумчисининг тақдимотдаги ноқулай вазияти ижтимоий тармоқларни лунж қилди

Футбол оламида янги жамоага ўтиш маросимлари кўпинча ёрқин хотиралар ва қувончли лаҳзаларга бой бўлади. Бироқ Саудия Арабистонининг Неом клубидан Бразилиянинг Крузейро жамоасига ижара асосида кўчиб ўтган ҳужумчи Лучиано Родригес учун бу кун кутилмаган шармандалик билан ёдда қоладиган бўлди. Goal.com хабар беришича, 23 ёшли уругвайлик футболчининг расмий тақдимот маросимидаги бир лавҳа ижтимоий тармоқларда зудлик билан оммалашиб кетди ва қизғин муҳокамаларга сабаб бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Крузейро сафига қўшилиб, шартнома имзолаганидан сўнг саҳна узра мухлислар ва ОАВ вакиллари қаршисига чиққан Лучиано Родригес ёнига ўзининг севгилиси, модел Антонела Чаваля ҳам ташриф буюрди. Ижтимоий тармоқлардаги фаоллиги туфайли кўпчилик томонидан «Уругвайлик Ким Кардашян» деб аталадиган моделнинг маросимдаги ҳаракати барчани ажаблантирди. Футболчи севгилисини қучоқлаб, унинг юзидан ўпишга ҳаракат қилган вақтда, қиз тўсатдан саҳнадан шошилиб чиқиб кетди.

Натижада Лучиано Родригес омма олдида ноқулай аҳволда қолиб, ўзини йўқотиб қўйди ва вазиятни юмшатишга уриниб, бошини қашлаган ҳолда жавдираб қолди. Ушбу видеолавҳа қисқа фурсат ичида интернет тармоғида кенг тарқалиб, миллионлаб томошабинлар эътиборини тортди. Мухлислар ва ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари жуфтлик ўртасида жиддий келишмовчилик юзага келгани ҳақида турли тахминларни илгари суришди.

Ижтимоий тармоқ юлдузининг тушунтириши

Интернетда авж олган қизғин муҳокамалардан сўнг, 170 мингдан ортиқ обуначига эга бўлган Антонела Чаваля юзага келган тушунмовчиликка ойдинлик киритишга мажбур бўлди. У жуфтлик ўртасида ҳеч қандай зиддият йўқлигини қатъий таъкидлаб, ўзининг қилиғини катта футбол клубидаги юқори босимли муҳит билан изоҳлади.

Модел ўз баёнотида вазиятни қуйидагича изоҳлади: «Мен саҳнага кирганимда уни табрикладим, чиққанимда эса жуда ҳаяжонланиб кетгандим. Бу лаҳза мени ўз домига тортиб олди ва мен унга бироз жой қолдиришни маъқул кўрдим. Бу ерда ҳеч қандай ҳурматсизлик ёки одамлар ўйлагандек бошқа салбий ҳолат бўлгани йўқ».

Крузейро ва олдиндаги синовлар

Крузейро мухлислари майдон ташқарисидаги бу каби майда кўнгилсизликлар Лучиано Родригеснинг ўйинига салбий таъсир кўрсатмаслигига умид қилишмоқда. Ҳозирги кунда Бразилия чемпионати турнир жадвалида бешинчи ўринни эгаллаб турган жамоа пешқадам Палмейрасдан 15 очко ортда қолмоқда. Уругвай терма жамоасининг жаҳон чемпионати учун 23 кишилик кенгайтирилган таркибига кира олмаганига қарамасдан, Родригес ўз фаолиятида янги саҳна очишни мақсад қилган.

Аввалроқ Сандерленд клубининг ҳам қизиқишлар доирасида бўлган ҳужумчи Жанубий Американинг энг рақобатбардош чемпионатларидан бирида ўзини синаб кўриш учун Бразилияни танлади. Унинг янги жамоадаги дебюти жуда тез фурсатларда, яни шу ҳафта содир бўлиши мумкин. Крузейрони олдинда Бразилия футболи учун муҳим бўлган ва кучли рақиблардан бири – Фламенгога қарши Копа Либертадорес турнирининг қизғин баҳси кутиб турибди.

Лучиано РодригесКрузейроБразилия чемпионатиАнтонела ЧаваляКопа Либертадорес
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ливерпул акцияларини Jeff Bezos сотиб олиши мумкинЛиверпул акцияларини Jeff Bezos сотиб олиши мумкинБугун, 21:55Михаил Мудрик Челсидаги келажаги ва ижара вариантлари ҳақида қарор қилдиМихаил Мудрик Челсидаги келажаги ва ижара вариантлари ҳақида қарор қилдиБугун, 21:17Челсига эркин агент Душан Влаховични ўз сафига қўшиш тавсия этилдиЧелсига эркин агент Душан Влаховични ўз сафига қўшиш тавсия этилдиБугун, 21:15Арсенал Майлз Люис-Скелли учун аниқ нарх белгиладиАрсенал Майлз Люис-Скелли учун аниқ нарх белгиладиБугун, 20:39Винисиус Жуниор «Арсенал» лойиҳасига қизиққани маълум бўлдиВинисиус Жуниор «Арсенал» лойиҳасига қизиққани маълум бўлдиБугун, 20:31«Металлург»да янги бош мураббий — Мўминжоновнинг ўрнини ким эгаллади?«Металлург»да янги бош мураббий — Мўминжоновнинг ўрнини ким эгаллади?Бугун, 20:30
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)