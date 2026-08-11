Ливерпул акцияларини Jeff Bezos сотиб олиши мумкин

·0·Спорт
Ливерпул акцияларини Jeff Bezos сотиб олиши мумкин

Amazon асосчиси Jeff Bezos бошчилигидаги миллиардерлар консорциуми Англия Премер-лигаси вакили Ливерпул клубининг 30 фоизлик миноритар акциясини сотиб олиш бўйича музокараларнинг сўнгги босқичида турибди. BBC Sport хабарига кўра, мазкур келишув амалга ошса, клуб эгалари бўлган Фенвай Sportс Груп (ФСГ) фантастик даражада фойда кўради, бироқ жамоа мухлислари бу жараёнга эҳтиёткорлик билан ёндашмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълумки, ФСГ клубни 2010-йилда атиги 300 миллион фунт стерлингга сотиб олган эди. Ўша пайтда Ливерпул банкротлик ёқасида турган эди. Агар ҳозирги режалаштирилган савдо муваффақиятли якунланса, компания 1,35 миллиард фунт ишлаб олади ва клубнинг умумий қиймати 4,5 миллиард фунт стерлингга баҳоланади. Бу эса амалдаги эгаларга клуб устидан назоратни сақлаб қолган ҳолда улкан молиявий даромад келтиради.

Молиявий кўлам ва трансфер чекловлари

Молиявий эксперт Киран Магуаюрнинг таъкидлашича, ушбу битим ФСГ учун ҳар томонлама манфаатли ҳисобланади. Jeff Bezosнинг шахсий бойлиги тахминан 257 миллиард долларни ташкил этади. Консорциум таркибида шунингдек Facebook асосчиларидан бири Эдуардо Саверин ва Амит Бҳатия ҳам бор. Шунга қарамай, мутахассислар мухлисларга трансфер бозорида дарҳол мисли кўрилмаган харидларни кутмасликни эслатмоқда.

Англия Премер-лигасининг молиявий қоидалари ва таркиб харажатлари нисбати клубларнинг ўзбошимчалик билан пул сарфлашига йўл қўймайди. Маблағлар бевосита тижорий даромадларга боғланган бўлиб, бу битим асосан ФСГ ва янги инвесторлар ўртасидаги акция савдоси сифатида амалга ошиши мумкин. Бу эса клубнинг ўзига тўғридан-тўғри молиявий таъсир кўрсатмаслигини англатади.

Мухлисларнинг ҳақли хавотирлари

Улкан бойликка эга инвесторларнинг қизиқишига қарамай, Ливерпул мухлислари жамоанинг тарихий қадриятларини ҳимоя қилишга қатъий бел боғлашган. Клубнинг мустақил мухлислар уюшмаси бўлган Спирит оф Шанклй ташкилоти янги инвесторлар ўтмишдаги қоидалар ва ишчилар ҳуқуқларига қандай муносабатда бўлишидан хавотирда.

  • Янги консорциум ўзининг 30 фоизлик улуши эвазига аниқ қандай ҳуқуқларга эга бўлади?
  • Инвесторлар клуб бошқарувида ва директорлар кенгашида ўрин оладими?
  • Потенциал инвесторлар устидан қандай текширувлар олиб борилмоқда?
  • Бу харид жамоанинг манфаатларини ўйлаган ҳолда қилинаётган қадамми ёки шунчаки фахрий харидми?
Ҳозирча мазкур шартноманинг якуний тафсилотлари ва унинг оқибатлари муҳокама қилинмоқда. Ливерпул раҳбарияти ва мухлислар ўртасидаги мулоқот клубнинг келажаги ҳамда унинг ўзига хос анъаналарини сақлаб қолишда ҳал қилувчи аҳамият касб этади.

ЛиверпулJeff BezosАнглия Премер-лигасиТрансферФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Крузейро ҳужумчисининг тақдимотдаги ноқулай вазияти ижтимоий тармоқларни лунж қилдиКрузейро ҳужумчисининг тақдимотдаги ноқулай вазияти ижтимоий тармоқларни лунж қилдиБугун, 21:59Михаил Мудрик Челсидаги келажаги ва ижара вариантлари ҳақида қарор қилдиМихаил Мудрик Челсидаги келажаги ва ижара вариантлари ҳақида қарор қилдиБугун, 21:17Челсига эркин агент Душан Влаховични ўз сафига қўшиш тавсия этилдиЧелсига эркин агент Душан Влаховични ўз сафига қўшиш тавсия этилдиБугун, 21:15Арсенал Майлз Люис-Скелли учун аниқ нарх белгиладиАрсенал Майлз Люис-Скелли учун аниқ нарх белгиладиБугун, 20:39Винисиус Жуниор «Арсенал» лойиҳасига қизиққани маълум бўлдиВинисиус Жуниор «Арсенал» лойиҳасига қизиққани маълум бўлдиБугун, 20:31«Металлург»да янги бош мураббий — Мўминжоновнинг ўрнини ким эгаллади?«Металлург»да янги бош мураббий — Мўминжоновнинг ўрнини ким эгаллади?Бугун, 20:30
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)