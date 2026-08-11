Ливерпул акцияларини Jeff Bezos сотиб олиши мумкин
Amazon асосчиси Jeff Bezos бошчилигидаги миллиардерлар консорциуми Англия Премер-лигаси вакили Ливерпул клубининг 30 фоизлик миноритар акциясини сотиб олиш бўйича музокараларнинг сўнгги босқичида турибди. BBC Sport хабарига кўра, мазкур келишув амалга ошса, клуб эгалари бўлган Фенвай Sportс Груп (ФСГ) фантастик даражада фойда кўради, бироқ жамоа мухлислари бу жараёнга эҳтиёткорлик билан ёндашмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълумки, ФСГ клубни 2010-йилда атиги 300 миллион фунт стерлингга сотиб олган эди. Ўша пайтда Ливерпул банкротлик ёқасида турган эди. Агар ҳозирги режалаштирилган савдо муваффақиятли якунланса, компания 1,35 миллиард фунт ишлаб олади ва клубнинг умумий қиймати 4,5 миллиард фунт стерлингга баҳоланади. Бу эса амалдаги эгаларга клуб устидан назоратни сақлаб қолган ҳолда улкан молиявий даромад келтиради.
Молиявий кўлам ва трансфер чекловлариМолиявий эксперт Киран Магуаюрнинг таъкидлашича, ушбу битим ФСГ учун ҳар томонлама манфаатли ҳисобланади. Jeff Bezosнинг шахсий бойлиги тахминан 257 миллиард долларни ташкил этади. Консорциум таркибида шунингдек Facebook асосчиларидан бири Эдуардо Саверин ва Амит Бҳатия ҳам бор. Шунга қарамай, мутахассислар мухлисларга трансфер бозорида дарҳол мисли кўрилмаган харидларни кутмасликни эслатмоқда.
Англия Премер-лигасининг молиявий қоидалари ва таркиб харажатлари нисбати клубларнинг ўзбошимчалик билан пул сарфлашига йўл қўймайди. Маблағлар бевосита тижорий даромадларга боғланган бўлиб, бу битим асосан ФСГ ва янги инвесторлар ўртасидаги акция савдоси сифатида амалга ошиши мумкин. Бу эса клубнинг ўзига тўғридан-тўғри молиявий таъсир кўрсатмаслигини англатади.
Мухлисларнинг ҳақли хавотирлариУлкан бойликка эга инвесторларнинг қизиқишига қарамай, Ливерпул мухлислари жамоанинг тарихий қадриятларини ҳимоя қилишга қатъий бел боғлашган. Клубнинг мустақил мухлислар уюшмаси бўлган Спирит оф Шанклй ташкилоти янги инвесторлар ўтмишдаги қоидалар ва ишчилар ҳуқуқларига қандай муносабатда бўлишидан хавотирда.
- Янги консорциум ўзининг 30 фоизлик улуши эвазига аниқ қандай ҳуқуқларга эга бўлади?
- Инвесторлар клуб бошқарувида ва директорлар кенгашида ўрин оладими?
- Потенциал инвесторлар устидан қандай текширувлар олиб борилмоқда?
- Бу харид жамоанинг манфаатларини ўйлаган ҳолда қилинаётган қадамми ёки шунчаки фахрий харидми?
…