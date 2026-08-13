Yandex Market кийимлар учун клик бўйича етказиб бериш ва кейин тўлаш тизимини жорий қилди

·0·Техно
Yandex Market кийимлар учун клик бўйича етказиб бериш ва кейин тўлаш тизимини жорий қилди

Yandex Market жамоаси харидорлар учун онлайн харид қилиш жараёнини янада қулайлаштирувчи янги хизматни ишга туширди. IXBT.com маълумотига кўра, эндиликда кийим-кечак, пойабзал ва аксессуарларни «клик бўйича» етказиб бериш хизматига буюртма бериб, улар учун кейинчалик тўлаш имконияти яратилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур янги схема, биринчи навбатда, харидорларга бир нечта ўлчам ёки моделларни уйга буюртма қилиш ва уларни хотиржамлик билан солиштириб кўриш имконини беради. Уйга келтирилган буюртмани кўздан кечириш ҳамда кийиб кўриш учун мижозларга бир сутка вақт берилади.

Харидорлар ўзига мос келмаган товарларни дарҳол курьерга қайтариши ёки алоҳида қайтариш расмийлаштирувларисиз топшириш пунктига топшириши мумкин. Тўлов фақатгина ўзида қолдирилган маҳсулотлар учун амалга оширилади.

Хизматдан фойдаланиш тартиби

Мазкур қулайлик Сплит хизмати орқали сотиб олиш мумкин бўлган маҳсулотларга нисбатан амал қилади. Бу эса харид нархини бир нечта қисмларга бўлиб тўлаш имконини тақдим этади.

Буюртмани расмийлаштириш чоғида «По клику» етказиб бериш турини танлаб, тўловни олгандан кейин амалга ошириш шартини белгилаш лозим. Буюртма Yandex Лавка дарксторига келиб тушгач, иловадаги «Буюртмалар» бўлимида «Ҳозир олиб келиш» тугмаси пайдо бўлади.

Шундан сўнг фойдаланувчи ўзи учун энг қулай етказиб бериш вақтини мустақил равишда белгилаши мумкин бўлади. Ҳозирги кунда посттўлов хизмати Россиянинг 26 та ҳудудида муваффақиятли фаолият кўрсатмоқда.

Компания вакилларининг таъкидлашича, келгусида ушбу қулай хизмат қамровини кенгайтириш ва қўшимча ҳудудларни ҳам қўшиш режалаштирилган.

Yandex MarketИнтернет-дўконЕтказиб беришТехнологияларЯнгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Instagram ўзининг матнли логотипини янгиладиInstagram ўзининг матнли логотипини янгиладиБугун, 20:57Microsoft Copilot иловаларини бирлаштириб, муваффақиятсиз сунъий интеллект функцияларидан воз кечмоқдаMicrosoft Copilot иловаларини бирлаштириб, муваффақиятсиз сунъий интеллект функцияларидан воз кечмоқдаБугун, 20:52Бартециан коктейл роботи: нархи 300 доллар бўлган гаджет аслида кимга керакБартециан коктейл роботи: нархи 300 доллар бўлган гаджет аслида кимга керакБугун, 20:28Хитой «Дельфин» тайфунини кузатиш учун Фенгюн сунъий йўлдошларини сафарбар этдиХитой «Дельфин» тайфунини кузатиш учун Фенгюн сунъий йўлдошларини сафарбар этдиБугун, 20:26NVIDIA сунъий интеллект маълумотлар марказлари учун 500 миллиард долларлик режа туздиNVIDIA сунъий интеллект маълумотлар марказлари учун 500 миллиард долларлик режа туздиБугун, 20:22Тошкентда Yandex Maps пиёдалар учун сояли йўлларни кўрсата бошладиТошкентда Yandex Maps пиёдалар учун сояли йўлларни кўрсата бошладиБугун, 19:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди