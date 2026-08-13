Yandex Market кийимлар учун клик бўйича етказиб бериш ва кейин тўлаш тизимини жорий қилди
Yandex Market жамоаси харидорлар учун онлайн харид қилиш жараёнини янада қулайлаштирувчи янги хизматни ишга туширди. IXBT.com маълумотига кўра, эндиликда кийим-кечак, пойабзал ва аксессуарларни «клик бўйича» етказиб бериш хизматига буюртма бериб, улар учун кейинчалик тўлаш имконияти яратилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мазкур янги схема, биринчи навбатда, харидорларга бир нечта ўлчам ёки моделларни уйга буюртма қилиш ва уларни хотиржамлик билан солиштириб кўриш имконини беради. Уйга келтирилган буюртмани кўздан кечириш ҳамда кийиб кўриш учун мижозларга бир сутка вақт берилади.
Харидорлар ўзига мос келмаган товарларни дарҳол курьерга қайтариши ёки алоҳида қайтариш расмийлаштирувларисиз топшириш пунктига топшириши мумкин. Тўлов фақатгина ўзида қолдирилган маҳсулотлар учун амалга оширилади.
Хизматдан фойдаланиш тартибиМазкур қулайлик Сплит хизмати орқали сотиб олиш мумкин бўлган маҳсулотларга нисбатан амал қилади. Бу эса харид нархини бир нечта қисмларга бўлиб тўлаш имконини тақдим этади.
Буюртмани расмийлаштириш чоғида «По клику» етказиб бериш турини танлаб, тўловни олгандан кейин амалга ошириш шартини белгилаш лозим. Буюртма Yandex Лавка дарксторига келиб тушгач, иловадаги «Буюртмалар» бўлимида «Ҳозир олиб келиш» тугмаси пайдо бўлади.
Шундан сўнг фойдаланувчи ўзи учун энг қулай етказиб бериш вақтини мустақил равишда белгилаши мумкин бўлади. Ҳозирги кунда посттўлов хизмати Россиянинг 26 та ҳудудида муваффақиятли фаолият кўрсатмоқда.
Компания вакилларининг таъкидлашича, келгусида ушбу қулай хизмат қамровини кенгайтириш ва қўшимча ҳудудларни ҳам қўшиш режалаштирилган.
…