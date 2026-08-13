Наполи Габриел Жесус трансфери учун Арсенал билан алоқани тиклади
Италиянинг Наполи клуби Арсенал ҳужумчиси Габриел Жесусни ўз сафига қўшиб олиш учун ҳаракатларни жиддийлаштирди ва Лондон жамоаси билан янги музокараларни бошлади. GOAL.com нашрининг хабар беришича, бразилиялик футболчи неаполликларнинг ҳужум чизиғидаги асосий трансфер нишонига айланган бўлиб, томонлар келишув шартларини муҳокама қилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Fabrizio Romano ўзининг YouTube каналида маълум қилишича, Наполи раҳбарияти трансфер учун зарур бўлган барча шарт-шароитлардан хабардор қилинди. Клуб Ромелу Лукаку сотиб юборилганидан кейин бош мураббий Массимилиано Аллегри ишончини оқлай оладиган яна бир юқори савияли ҳужумчини таркибга қўшмоқчи.
Трансферни амалга оширишдаги асосий шартларБироқ мазкур трансферни якунлаш учун Италия клуби олдида бир қатор ҳал этилиши лозим бўлган вазифалар турибди. Биринчидан, Наполи ҳужум чизиғида бўш жой ҳосил қилиш ҳамда трансфер учун маблағ йиғиш мақсадида ўйинчилар сотувини амалга ошириши шарт. Хусусан, Лорензо Лукка ва Ноа Ланг каби футболчиларнинг жамоани тарк этиши кутилмоқда.
Иккинчидан, неаполликлар ҳали футболчининг ўзи ва унинг вакиллари билан шахсий шартнома шартлари ҳамда маош борасида якуний келишувга эришгани йўқ. Габриел Жесуснинг агентлари билан музокаралар ҳали ўта илғор босқичда эмас, чунки ҳужумчининг қўлида бошқа таклифлар ҳам мавжуд.
Келажакдаги режалар ва рақобатШунга қарамай, бразилиялик форвард Наполи лойиҳасига қизиқиш билдирмоқда ва бу вариантни ўзи учун жозибали деб ҳисоблайди. Агар Италия клуби керакли кетишларни муваффақиятли якунлаб, таркибда жой бўшатса, ушбу трансфер ҳар қандай лаҳзада расман эълон қилиниши мумкинлиги айтилмоқда.
А Серия пешқадамларидан бири бўлган Наполи жамоаси учун бу трансфер чемпионлик пойгасида ва еврокубоклардаги иштирокни янада кучайтиришда муҳим қадам бўлиши кутилмоқда. Мавсумнинг ҳал қилувчи палласида бундай даражадаги тажрибали ҳужумчининг келиши жамоа имкониятларини кескин оширади.
…