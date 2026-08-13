Наполи Габриел Жесус трансфери учун Арсенал билан алоқани тиклади

·0·Спорт
Наполи Габриел Жесус трансфери учун Арсенал билан алоқани тиклади

Италиянинг Наполи клуби Арсенал ҳужумчиси Габриел Жесусни ўз сафига қўшиб олиш учун ҳаракатларни жиддийлаштирди ва Лондон жамоаси билан янги музокараларни бошлади. GOAL.com нашрининг хабар беришича, бразилиялик футболчи неаполликларнинг ҳужум чизиғидаги асосий трансфер нишонига айланган бўлиб, томонлар келишув шартларини муҳокама қилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Fabrizio Romano ўзининг YouTube каналида маълум қилишича, Наполи раҳбарияти трансфер учун зарур бўлган барча шарт-шароитлардан хабардор қилинди. Клуб Ромелу Лукаку сотиб юборилганидан кейин бош мураббий Массимилиано Аллегри ишончини оқлай оладиган яна бир юқори савияли ҳужумчини таркибга қўшмоқчи.

Трансферни амалга оширишдаги асосий шартлар

Бироқ мазкур трансферни якунлаш учун Италия клуби олдида бир қатор ҳал этилиши лозим бўлган вазифалар турибди. Биринчидан, Наполи ҳужум чизиғида бўш жой ҳосил қилиш ҳамда трансфер учун маблағ йиғиш мақсадида ўйинчилар сотувини амалга ошириши шарт. Хусусан, Лорензо Лукка ва Ноа Ланг каби футболчиларнинг жамоани тарк этиши кутилмоқда.

Иккинчидан, неаполликлар ҳали футболчининг ўзи ва унинг вакиллари билан шахсий шартнома шартлари ҳамда маош борасида якуний келишувга эришгани йўқ. Габриел Жесуснинг агентлари билан музокаралар ҳали ўта илғор босқичда эмас, чунки ҳужумчининг қўлида бошқа таклифлар ҳам мавжуд.

Келажакдаги режалар ва рақобат

Шунга қарамай, бразилиялик форвард Наполи лойиҳасига қизиқиш билдирмоқда ва бу вариантни ўзи учун жозибали деб ҳисоблайди. Агар Италия клуби керакли кетишларни муваффақиятли якунлаб, таркибда жой бўшатса, ушбу трансфер ҳар қандай лаҳзада расман эълон қилиниши мумкинлиги айтилмоқда.

А Серия пешқадамларидан бири бўлган Наполи жамоаси учун бу трансфер чемпионлик пойгасида ва еврокубоклардаги иштирокни янада кучайтиришда муҳим қадам бўлиши кутилмоқда. Мавсумнинг ҳал қилувчи палласида бундай даражадаги тажрибали ҳужумчининг келиши жамоа имкониятларини кескин оширади.

НаполиГабриел ЖесусАрсеналТрансферА Серия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Наполи Габриел Жезус трансфери учун Арсенал билан алоқаларни тикладиНаполи Габриел Жезус трансфери учун Арсенал билан алоқаларни тикладиБугун, 20:55Пау Кубарси 2026-йилги Голден Бой мукофоти даъвогарлари орасида яққол пешқадамга айландиПау Кубарси 2026-йилги Голден Бой мукофоти даъвогарлари орасида яққол пешқадамга айландиБугун, 20:10Николас Джексон Челсидаги ўрни учун курашишга тайёрНиколас Джексон Челсидаги ўрни учун курашишга тайёрБугун, 19:35Барселона ёзги трансфер ойнаси якунида яна фаоллашмоқдаБарселона ёзги трансфер ойнаси якунида яна фаоллашмоқдаБугун, 19:35Фил Фоден Манчестер Сити билан шартномани узайтирдиФил Фоден Манчестер Сити билан шартномани узайтирдиБугун, 19:14Осиёда ўзбек клубларининг янги даври: 2026/2027 йилги мавсум тафсилотлариОсиёда ўзбек клубларининг янги даври: 2026/2027 йилги мавсум тафсилотлариБугун, 19:12
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилди
ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилди
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача