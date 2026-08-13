Instagram ўзининг матнли логотипини янгилади

·0·Техно
Instagram ўзининг матнли логотипини янгилади

Машҳур Instagram ижтимоий тармоғи ўн йилдан буён ўзгармасдан келаётган матнли логотипи – вордмарк дизайнини тубдан янгилади. Мазкур ўзгариш платформанинг визуал қиёфасини замонавийлаштириш ҳамда фойдаланувчиларга янги эстетик таассурот улашиш йўлидаги муҳим қадам сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, янги дизайн тақдимоти компания раҳбари Адам Моссери томонидан Instagram ва Threads тармоқларида эълон қилинди. У ўз баёнотида янги логотип аввалгисига нисбатан ўткирроқ ва замонавийроқ кўринишга эгалигини, шу билан бирга асл нусхага ҳурмат сақланиб қолинганини таъкидлади.

Янги шрифт ва унинг ўзига хос жиҳатлари

Эски логотип ўн йил давомида ўз аҳамиятини сақлаб қолган бўлса-да, бугунги кунга келиб бироз эскиргандек туюла бошлаганди. Шу сабабли Meta компанияси уни замонавий талабларга мослаштиришга қарор қилди. Янги матнли логотипда қўлёзма ёзувни эслатувчи элементлардан фойдаланилган бўлиб, “с”, “р” ва “г” ҳарфларида ретро услубидаги эгри чизиқлар акс этган.

Шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, шрифт танлови фойдаланувчилар орасида турли баҳсларга сабаб бўлди. Айримлар ҳарфларнинг янги шаклини мақтаётган бўлса, бошқалар “р” ҳарфининг ўзига хос шакли туфайли ёзувни “Инстагзам” деб ўқиш мумкинлиги ҳақида ҳазиломуз фикрлар билдиришмоқда. Шунга қарамай, Instagram бренди шу қадар танилинки, аксарият фойдаланувчилар ҳар қандай бадиий безакларга қарамай уни дарҳол таниб олишади.

Фойдаланувчилар муносабати ва кейинги режалар

Одатда йирик брендлар ўз логотипларини ўзгартирганда аудитория томонидан бироз қаршилик ёки тушунмовчиликлар кузатилади. Бу сафар ҳам янгиланган дизайн ҳақида ижобий фикрлар билан бир қаторда танқидий мулоҳазалар ҳам билдирилди. Жумладан, ёш авлод вакиллари қўлёзма ёзувни ўрганмагани боис “с” ҳарфининг кичик кема елканини эслатувчи шаклини тушунишда қийналиши мумкинлиги айтилмоқда.

Эслатиб ўтамиз, Instagram охирги марта 2016 йилда ўз дизайнида сезиларли ўзгаришлар қилган эди. Ошкора рангли градиентга эга иконка жорий этилиб, классик жигарранг камера кўринишидан воз кечилган эди. Ҳозирча Meta вакиллари келгусида илова иконкалари ёки бошқа интерфейс элементлари ҳам ўзгариш-ўзгармаслиги ҳақида қўшимча изоҳ беришгани йўқ.

InstagramАдам МоссериТехнологияДизайнИжтимоий тармоқ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Yandex Market кийимлар учун клик бўйича етказиб бериш ва кейин тўлаш тизимини жорий қилдиYandex Market кийимлар учун клик бўйича етказиб бериш ва кейин тўлаш тизимини жорий қилдиБугун, 20:58Microsoft Copilot иловаларини бирлаштириб, муваффақиятсиз сунъий интеллект функцияларидан воз кечмоқдаMicrosoft Copilot иловаларини бирлаштириб, муваффақиятсиз сунъий интеллект функцияларидан воз кечмоқдаБугун, 20:52Бартециан коктейл роботи: нархи 300 доллар бўлган гаджет аслида кимга керакБартециан коктейл роботи: нархи 300 доллар бўлган гаджет аслида кимга керакБугун, 20:28Хитой «Дельфин» тайфунини кузатиш учун Фенгюн сунъий йўлдошларини сафарбар этдиХитой «Дельфин» тайфунини кузатиш учун Фенгюн сунъий йўлдошларини сафарбар этдиБугун, 20:26NVIDIA сунъий интеллект маълумотлар марказлари учун 500 миллиард долларлик режа туздиNVIDIA сунъий интеллект маълумотлар марказлари учун 500 миллиард долларлик режа туздиБугун, 20:22Тошкентда Yandex Maps пиёдалар учун сояли йўлларни кўрсата бошладиТошкентда Yandex Maps пиёдалар учун сояли йўлларни кўрсата бошладиБугун, 19:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди