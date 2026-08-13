Шов-шувли трансфер: «Манчестер Сити» яримҳимоячиси клубни тарк этмоқда
«Манчестер Сити»нинг нидерландиялик яримҳимоячиси Тижани Рейндерс атрофидаги трансфер миш-мишлари ва унинг Саудия Арабистонига ўтиши эҳтимоли асосида Google Discover ҳамда спорт нашрлари стандартларига тўлиқ мос келувчи профессионал журналистик мақола:
«Манчестер Сити» бир йил олдин олган юлдузини сотиб юбормоқда: Рейндерс Саудия клубига ўтишга яқин!
Англиянинг «Манчестер Сити» клуби нидерландиялик яримҳимоячи Тижани Рейндерс билан хайрлашиш арафасида. Тажрибали хавбек фаолиятини Саудия Арабистонининг амбицияли «Ал-Қодисия» клубида давом эттириши мумкин.
Бу ҳақда нуфузли The Athletic нашри инсайдерлари хабар бермоқда.
«Ал-Қодисия» ва АПЛ клуби курашда
Манба бераётган маълумотларга кўра, гарчи Саудиянинг «Ал-Қодисия» клуби айни дамда асосий эътиборини янги мавсумдаги илк расмий ўйинига қаратган бўлса-да, Рейндерснинг трансфери бўйича якуний келишув яқин кунларда расман ҳал бўлиши кутилмоқда.
Шу билан бирга, 28 ёшли яримҳимоячига Англия Премьер-лигаси вакили «Ноттингем Форест» раҳбариятининг қизиқиши ҳам сақланиб қолмоқда.
Келажак нега ноаниқ бўлиб қолди?
Таъкидланишича, «Манчестер Сити» таркибига «Ноттингем Форест»дан Эллиот Андерсон келиб қўшилганидан сўнг, Рейндерснинг Пеп Гвардиола жамоасидаги асосий таркибдаги ўрни ва келажаги жиддий сўроқ остида қолди.
«Шаҳарликлар» Нидерландия терма жамоаси аъзосини атиги бир йил олдин ўз сафига қўшиб олган эди. Шунга қарамай, у ўтган мавсумда манчестерликлар таркибида анча сермаҳсул ва барқарор ўйин кўрсатди:
Ўйинлар сони: Барча мусобақаларда 47 та беллашув;
Голлар: 7 та;
Голли узатмалар: 8 та.
Манчестердаги рақобат ва Саудия Арабистонидан келаётган жозибадор молиявий таклиф Рейндерсни фаолиятида янги саҳифа очишга ундаши мумкин.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…