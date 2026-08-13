Шов-шувли трансфер: «Манчестер Сити» яримҳимоячиси клубни тарк этмоқда

·0·Спорт
Шов-шувли трансфер: «Манчестер Сити» яримҳимоячиси клубни тарк этмоқда

«Манчестер Сити»нинг нидерландиялик яримҳимоячиси Тижани Рейндерс атрофидаги трансфер миш-мишлари ва унинг Саудия Арабистонига ўтиши эҳтимоли асосида Google Discover ҳамда спорт нашрлари стандартларига тўлиқ мос келувчи профессионал журналистик мақола:

«Манчестер Сити» бир йил олдин олган юлдузини сотиб юбормоқда: Рейндерс Саудия клубига ўтишга яқин!

Англиянинг «Манчестер Сити» клуби нидерландиялик яримҳимоячи Тижани Рейндерс билан хайрлашиш арафасида. Тажрибали хавбек фаолиятини Саудия Арабистонининг амбицияли «Ал-Қодисия» клубида давом эттириши мумкин.

Бу ҳақда нуфузли The Athletic нашри инсайдерлари хабар бермоқда.

«Ал-Қодисия» ва АПЛ клуби курашда

Манба бераётган маълумотларга кўра, гарчи Саудиянинг «Ал-Қодисия» клуби айни дамда асосий эътиборини янги мавсумдаги илк расмий ўйинига қаратган бўлса-да, Рейндерснинг трансфери бўйича якуний келишув яқин кунларда расман ҳал бўлиши кутилмоқда.

Шу билан бирга, 28 ёшли яримҳимоячига Англия Премьер-лигаси вакили «Ноттингем Форест» раҳбариятининг қизиқиши ҳам сақланиб қолмоқда.

Келажак нега ноаниқ бўлиб қолди?

Таъкидланишича, «Манчестер Сити» таркибига «Ноттингем Форест»дан Эллиот Андерсон келиб қўшилганидан сўнг, Рейндерснинг Пеп Гвардиола жамоасидаги асосий таркибдаги ўрни ва келажаги жиддий сўроқ остида қолди.

«Шаҳарликлар» Нидерландия терма жамоаси аъзосини атиги бир йил олдин ўз сафига қўшиб олган эди. Шунга қарамай, у ўтган мавсумда манчестерликлар таркибида анча сермаҳсул ва барқарор ўйин кўрсатди:

  • Ўйинлар сони: Барча мусобақаларда 47 та беллашув;

  • Голлар: 7 та;

  • Голли узатмалар: 8 та.

Манчестердаги рақобат ва Саудия Арабистонидан келаётган жозибадор молиявий таклиф Рейндерсни фаолиятида янги саҳифа очишга ундаши мумкин.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тарихий қайтиш: Бартез ва Зидан Франция терма жамоасида яна бирлашди!Тарихий қайтиш: Бартез ва Зидан Франция терма жамоасида яна бирлашди!Бугун, 21:22Наполи Габриел Жесус трансфери учун Арсенал билан алоқани тикладиНаполи Габриел Жесус трансфери учун Арсенал билан алоқани тикладиБугун, 20:58Пау Кубарси 2026-йилги Голден Бой мукофоти даъвогарлари орасида яққол пешқадамга айландиПау Кубарси 2026-йилги Голден Бой мукофоти даъвогарлари орасида яққол пешқадамга айландиБугун, 20:10Николас Джексон Челсидаги ўрни учун курашишга тайёрНиколас Джексон Челсидаги ўрни учун курашишга тайёрБугун, 19:35Барселона ёзги трансфер ойнаси якунида яна фаоллашмоқдаБарселона ёзги трансфер ойнаси якунида яна фаоллашмоқдаБугун, 19:35Фил Фоден Манчестер Сити билан шартномани узайтирдиФил Фоден Манчестер Сити билан шартномани узайтирдиБугун, 19:14
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилди
ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилди
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача