ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилди

·58·Спорт
ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилди

2026 йилги жаҳон чемпионати қизғин паллага кирган бир вақтда, ҳакамлик билан боғлиқ навбатдаги йирик можаро юзага келди. Франциялик таниқли ҳакам Франсуа Летексье энди ушбу мундиал учрашувларида ишламайди. ФИФА кутилмаганда уни қолган ўйинларни бошқарадиган реферилар рўйхатидан чиқариб ташлади.

Zamin.uz ушбу шов-шувли қарор ва унинг ортидаги асл сабабларни таҳлил қилади.

Расмий сабаб: Манфаатлар тўқнашувими?

Motivaciones Fútbol нашри берган хабарга кўра, ФИФА 37 ёшли реферини мусобақанинг қолган қисмида ишлайдиган ҳакамлар рўйхатидан расман ўчирган.

Ташкилот ушбу қарорига қуйидагича изоҳ берди:

  • Сабаб: Эҳтимолий манфаатлар тўқнашуви.

  • Тафсилот: Франция миллий терма жамоаси ҳали ҳам жаҳон чемпионлиги унвони учун курашни давом эттирмоқда. Шу сабабли, франциялик ҳакамнинг бошқа ўйинларда иштирок этиши турли шубҳа-гумонларга йўл очмаслиги керак.

Бироқ кузатувчилар бу қарор ортида фақатгина «манфаатлар тўқнашуви» турмаганини таъкидлашмоқда.

Мисрликларнинг ғазаби: ФИФАга босим бўлганми?

Аслида, ушбу қарор қабул қилинишига ЖЧ-2026нинг 1/8 финалидаги шов-шувли баҳс сабаб бўлган бўлиши мумкин.

Аргентина ва Миср ўртасида кечган ўта шиддатли учрашув (3:2)дан сўнг Миср футбол ассоциацияси Франсуа Летексье бошчилигидаги ҳакамлар гуруҳи устидан ФИФАга расмий шикоят йўллаган эди.

Миср томонининг эътирозлари: Улар учрашув давомида урилган голнинг бекор қилингани ва жамоа фойдасига пенальти белгиланмаганини адолатсизлик деб ҳисоблаб, бу эпизодлар ўйин тақдирини ҳал қилганини таъкидлашмоқда.

Қатор спорт манбаларининг ёзишича, айнан Миср футбол федерациясининг кучли ташкилий босими туфайли ФИФА франциялик реферини турнирнинг қолган баҳсларидан четлатиш тўғрисида қарор қабул қилган бўлиши мумкин.

Франсуа Летексье: Евро тарихидаги энг ёш финал ҳаками

Бу қарор футбол жамоатчилиги учун кутилмаган ҳол бўлди, чунки Летексье ушбу мундиалнинг энг нуфузли ва юқори баҳоланадиган рефериларидан бири сифатида кўрилаётганди.

Унинг асосий ютуқлари:

  • Евро-2024 финали: Испания ва Англия ўртасидаги ҳал қилувчи баҳсни бошқарган.

  • Рекорд: Европа чемпионатлари тарихида финал учрашувини бошқарган энг ёш бош ҳакам сифатида қайд этилган.

Шундай юқори нуфуз ва обрўга эга ҳакамнинг жаҳон чемпионатини муддатидан аввал тарк этиши ФИФАнинг ҳакамлик тизими атрофидаги баҳс-мунозараларни янада авж олдириши табиий.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ақл бовар қилмас рақамлар: ЖЧ-2026 финалига чипта нархи 11,5 млн долларга етди!Ақл бовар қилмас рақамлар: ЖЧ-2026 финалига чипта нархи 11,5 млн долларга етди!Бугун, 15:12Лионель Месси Англияга қарши: Нико ЎРеиллй афсонага қарши баҳсни интиқлик билан кутмоқдаЛионель Месси Англияга қарши: Нико ЎРеиллй афсонага қарши баҳсни интиқлик билан кутмоқдаБугун, 14:54Унаи Симон пенальтини хоҳламайди: “4:0 яхшироқ”Унаи Симон пенальтини хоҳламайди: “4:0 яхшироқ”Бугун, 14:46Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирдиЭрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирдиБугун, 14:34Клод Макелеле Реал Мадрид президентига Майкл Олисе трансферини тавсия қилдиКлод Макелеле Реал Мадрид президентига Майкл Олисе трансферини тавсия қилдиБугун, 14:10Хиара Кеатинг Манчестер Сити билан шартномани рад этиб Ливерпулга ўтдиХиара Кеатинг Манчестер Сити билан шартномани рад этиб Ливерпулга ўтдиБугун, 13:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди