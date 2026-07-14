ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилди
2026 йилги жаҳон чемпионати қизғин паллага кирган бир вақтда, ҳакамлик билан боғлиқ навбатдаги йирик можаро юзага келди. Франциялик таниқли ҳакам Франсуа Летексье энди ушбу мундиал учрашувларида ишламайди. ФИФА кутилмаганда уни қолган ўйинларни бошқарадиган реферилар рўйхатидан чиқариб ташлади.
Zamin.uz ушбу шов-шувли қарор ва унинг ортидаги асл сабабларни таҳлил қилади.
Расмий сабаб: Манфаатлар тўқнашувими?
Motivaciones Fútbol нашри берган хабарга кўра, ФИФА 37 ёшли реферини мусобақанинг қолган қисмида ишлайдиган ҳакамлар рўйхатидан расман ўчирган.
Ташкилот ушбу қарорига қуйидагича изоҳ берди:
Сабаб: Эҳтимолий манфаатлар тўқнашуви.
Тафсилот: Франция миллий терма жамоаси ҳали ҳам жаҳон чемпионлиги унвони учун курашни давом эттирмоқда. Шу сабабли, франциялик ҳакамнинг бошқа ўйинларда иштирок этиши турли шубҳа-гумонларга йўл очмаслиги керак.
Бироқ кузатувчилар бу қарор ортида фақатгина «манфаатлар тўқнашуви» турмаганини таъкидлашмоқда.
Мисрликларнинг ғазаби: ФИФАга босим бўлганми?
Аслида, ушбу қарор қабул қилинишига ЖЧ-2026нинг 1/8 финалидаги шов-шувли баҳс сабаб бўлган бўлиши мумкин.
Аргентина ва Миср ўртасида кечган ўта шиддатли учрашув (3:2)дан сўнг Миср футбол ассоциацияси Франсуа Летексье бошчилигидаги ҳакамлар гуруҳи устидан ФИФАга расмий шикоят йўллаган эди.
Миср томонининг эътирозлари: Улар учрашув давомида урилган голнинг бекор қилингани ва жамоа фойдасига пенальти белгиланмаганини адолатсизлик деб ҳисоблаб, бу эпизодлар ўйин тақдирини ҳал қилганини таъкидлашмоқда.
Қатор спорт манбаларининг ёзишича, айнан Миср футбол федерациясининг кучли ташкилий босими туфайли ФИФА франциялик реферини турнирнинг қолган баҳсларидан четлатиш тўғрисида қарор қабул қилган бўлиши мумкин.
Франсуа Летексье: Евро тарихидаги энг ёш финал ҳаками
Бу қарор футбол жамоатчилиги учун кутилмаган ҳол бўлди, чунки Летексье ушбу мундиалнинг энг нуфузли ва юқори баҳоланадиган рефериларидан бири сифатида кўрилаётганди.
Унинг асосий ютуқлари:
Евро-2024 финали: Испания ва Англия ўртасидаги ҳал қилувчи баҳсни бошқарган.
Рекорд: Европа чемпионатлари тарихида финал учрашувини бошқарган энг ёш бош ҳакам сифатида қайд этилган.
Шундай юқори нуфуз ва обрўга эга ҳакамнинг жаҳон чемпионатини муддатидан аввал тарк этиши ФИФАнинг ҳакамлик тизими атрофидаги баҳс-мунозараларни янада авж олдириши табиий.
…