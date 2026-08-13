Тарихий қайтиш: Бартез ва Зидан Франция терма жамоасида яна бирлашди!
Франсия Футбол Федерацияси Фабен Бартезни Зинедин Зиданнинг мураббийлар штабида дарвозабонлар мураббийи этиб тайинлади. Шу тариқа Зинедин Зидан ва Фабен Бартез 20 йил ўтиб Франсия терма жамоасида яна бирлашди. Зиданнинг штабига Давид Беттони, Ҳамиду Мсаиди, Грегори Дюпон ва Штефан Планк ҳам киритилди. Зидан ва Бартез бошчилигидаги Франсиянинг илк расмий учрашуви 25 сентябр куни УЕФА Миллатлар лигасида Туркияга қарши ўтказилади.
Зинедин Зиданнинг Франция миллий терма жамоасидаги янги мураббийлар штаби ҳамда афсонавий Фабьен Бартезнинг тайинлови асосида Google Discover ва халқаро спорт нашрлари стандартларига тўлиқ мос келувчи профессионал журналистик мақола:
20 йилдан сўнг яна бирга: Фабьен Бартез Зинедин Зиданнинг Франция терма жамоасидаги штабига кирди!
Франция Футбол Федерацияси (FFF) миллий терма жамоанинг янгиланган мураббийлар штаби таркибини расман эълон қилди. Унга кўра, франциялик афсонавий ва қайталанмас дарвозабон Фабьен Бартез терма жамоага қайтди ва дарвозабонлар мураббийи лавозимига тайинланди.
Бу қарор орқали Зинедин Зидан ва Фабьен Бартез орадан айнан 20 йил ўтиб, яна бир жамоа байроғи остида бирлашдилар.
1998 ва 2000 йиллардаги чемпионлар тандеми
Зидан ва Бартез футболчилик даврида Франция терма жамоаси билан асрлар туташган паллада жаҳон ва қитъа футболининг энг юқори чўққиларини забт этишган:
ЖЧ-1998: Ўз уйларида кечган Жаҳон чемпионатида бош кубокни бошлари узра кўтаришган.
Евро-2000: Орадан икки йил ўтиб Европа чемпиони бўлишган.
ЖЧ-2006: Ҳар икки афсона 2006 йилги Жаҳон чемпионати финалигача етиб бориб, драматик тарзда Италияга пенальтилар сериясида имкониятни бой беришган ва шундан сўнг термадаги фаолиятини якунлашган эди.
Зиданнинг тўлиқ штаби ва илк расмий синов
Афсонавий Бартездан ташқари, Зиданнинг мураббийлар штабига бош мураббий ёрдамчиси сифатида унинг «Реал Мадрид»даги садоқатли ҳамроҳи Давид Беттони, шунингдек, Ҳамиду Мсаиди, Грегори Дюпон, Штефан Планк ва бошқа тажрибали мутахассислар киритилди.
Эслатиб ўтамиз, 28 июль куни Франция Футбол Федерацияси Зинедин Зиданни миллий жамоанинг янги бош мураббийи этиб расман эълон қилган эди. Ушбу лавозимда Дидье Дешамнинг ўрнини эгаллаган 54 ёшли мутахассис билан 2030 йилги Жаҳон чемпионатигача мўлжалланган 4 йиллик шартнома имзоланган.
Зидан ва Бартез бошчилигидаги «ле блё»ларнинг илк расмий учрашуви 25 сентябрь куни УЕФА Миллатлар лигаси доирасида сафарда Туркия терма жамоасига қарши бўлиб ўтади.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…