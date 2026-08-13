Тарихий қайтиш: Бартез ва Зидан Франция терма жамоасида яна бирлашди!

·24·Спорт
Тарихий қайтиш: Бартез ва Зидан Франция терма жамоасида яна бирлашди!
Қисқача

Франсия Футбол Федерацияси Фабен Бартезни Зинедин Зиданнинг мураббийлар штабида дарвозабонлар мураббийи этиб тайинлади. Шу тариқа Зинедин Зидан ва Фабен Бартез 20 йил ўтиб Франсия терма жамоасида яна бирлашди. Зиданнинг штабига Давид Беттони, Ҳамиду Мсаиди, Грегори Дюпон ва Штефан Планк ҳам киритилди. Зидан ва Бартез бошчилигидаги Франсиянинг илк расмий учрашуви 25 сентябр куни УЕФА Миллатлар лигасида Туркияга қарши ўтказилади.

Зинедин Зиданнинг Франция миллий терма жамоасидаги янги мураббийлар штаби ҳамда афсонавий Фабьен Бартезнинг тайинлови асосида Google Discover ва халқаро спорт нашрлари стандартларига тўлиқ мос келувчи профессионал журналистик мақола:

20 йилдан сўнг яна бирга: Фабьен Бартез Зинедин Зиданнинг Франция терма жамоасидаги штабига кирди!

Франция Футбол Федерацияси (FFF) миллий терма жамоанинг янгиланган мураббийлар штаби таркибини расман эълон қилди. Унга кўра, франциялик афсонавий ва қайталанмас дарвозабон Фабьен Бартез терма жамоага қайтди ва дарвозабонлар мураббийи лавозимига тайинланди.

Бу қарор орқали Зинедин Зидан ва Фабьен Бартез орадан айнан 20 йил ўтиб, яна бир жамоа байроғи остида бирлашдилар.

1998 ва 2000 йиллардаги чемпионлар тандеми

Зидан ва Бартез футболчилик даврида Франция терма жамоаси билан асрлар туташган паллада жаҳон ва қитъа футболининг энг юқори чўққиларини забт этишган:

  • ЖЧ-1998: Ўз уйларида кечган Жаҳон чемпионатида бош кубокни бошлари узра кўтаришган.

  • Евро-2000: Орадан икки йил ўтиб Европа чемпиони бўлишган.

  • ЖЧ-2006: Ҳар икки афсона 2006 йилги Жаҳон чемпионати финалигача етиб бориб, драматик тарзда Италияга пенальтилар сериясида имкониятни бой беришган ва шундан сўнг термадаги фаолиятини якунлашган эди.

Зиданнинг тўлиқ штаби ва илк расмий синов

Афсонавий Бартездан ташқари, Зиданнинг мураббийлар штабига бош мураббий ёрдамчиси сифатида унинг «Реал Мадрид»даги садоқатли ҳамроҳи Давид Беттони, шунингдек, Ҳамиду Мсаиди, Грегори Дюпон, Штефан Планк ва бошқа тажрибали мутахассислар киритилди.

Эслатиб ўтамиз, 28 июль куни Франция Футбол Федерацияси Зинедин Зиданни миллий жамоанинг янги бош мураббийи этиб расман эълон қилган эди. Ушбу лавозимда Дидье Дешамнинг ўрнини эгаллаган 54 ёшли мутахассис билан 2030 йилги Жаҳон чемпионатигача мўлжалланган 4 йиллик шартнома имзоланган.

Зидан ва Бартез бошчилигидаги «ле блё»ларнинг илк расмий учрашуви 25 сентябрь куни УЕФА Миллатлар лигаси доирасида сафарда Туркия терма жамоасига қарши бўлиб ўтади.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Иродали камбэк ва 4 та гол: «Сўғдиёна» сафарда «Сурхон»ни мағлуб этди!Иродали камбэк ва 4 та гол: «Сўғдиёна» сафарда «Сурхон»ни мағлуб этди!Бугун, 21:33Водий дербисида учта гол : «Андижон» — «Нефтчи» баҳси тафсилотлариВодий дербисида учта гол : «Андижон» — «Нефтчи» баҳси тафсилотлариБугун, 21:30Шов-шувли трансфер: «Манчестер Сити» яримҳимоячиси клубни тарк этмоқдаШов-шувли трансфер: «Манчестер Сити» яримҳимоячиси клубни тарк этмоқдаБугун, 21:26Наполи Габриел Жесус трансфери учун Арсенал билан алоқани тикладиНаполи Габриел Жесус трансфери учун Арсенал билан алоқани тикладиБугун, 20:58Пау Кубарси 2026-йилги Голден Бой мукофоти даъвогарлари орасида яққол пешқадамга айландиПау Кубарси 2026-йилги Голден Бой мукофоти даъвогарлари орасида яққол пешқадамга айландиБугун, 20:10Николас Джексон Челсидаги ўрни учун курашишга тайёрНиколас Джексон Челсидаги ўрни учун курашишга тайёрБугун, 19:35
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилди
ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилди
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача