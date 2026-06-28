Шотландия терма жамоасида янги давр: Анге Постекоглоу бош мураббийликка асосий номзод

·0·Спорт
Шотландия терма жамоасида янги давр: Анге Постекоглоу бош мураббийликка асосий номзод

Шотландия футбол ассоциацияси терма жамоанинг Жахон чемпионати-2026 гуруҳ босқичидаги муваффақиятсиз иштирокидан сўнг бўшаб қолган бош мураббий лавозимига муносиб номзод қидирмоқда. Жамоани узоқ вақт бошқарган Стеве Кларке истеъфога чиққач, унинг ўрнини эгаллаши мумкин бўлган мутахассислар рўйхатида Тоттенхем ва Ноттингем Форест клубларининг собиқ устози Анге Постекоглоу етакчилик қилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

ТалкСПОРТ нашри берган маълумотларга кўра, айни пайтда UEFA техник кузатувчиси сифатида фаолият юритаётган австралиялик мутахассис Шотландия футбол раҳбарияти учун устувор вариант ҳисобланади. Постекоглоу Шотландия футболи билан яхши таниш, у ўз вақтида Глазгонинг Селтик клуби билан катта муваффақиятларга эришган ва маҳаллий мухлислар ҳурматини қозонган.

Рақобат ва бошқа номзодлар

Гарчи Анге Постекоглоу асосий фаворит сифатида кўрилаётган бўлса-да, у бу йўлда жиддий рақобатга дуч келиши аниқ. Бўш қолган ўрин учун Эвертон устози Давид Моес, шунингдек, Стивен Наисмит ва Рейнжерс собиқ ярим ҳимоячиси Баррй Фергусон каби номзодлар ҳам кўриб чиқилмоқда. Шотландия футбол ассоциацияси қарор қабул қилишга шошилмоқчи эмас ва Миллатлар лигаси сентябрь ойида бошлангунга қадар якуний тўхтамга келишни режалаштирган.

Стеве Кларке бошчилигидаги Шотландия терма жамоасининг жаҳон биринчилигидаги юриши Бразилиядан қабул қилинган 3:0 ҳисобидаги мағлубият билан якунланди. Гуруҳда уч очко билан учинчи ўринни эгаллаганига қарамай, бошқа гуруҳлардаги натижалар шотландларнинг плей-оффга чиқиш имкониятини йўққа чиқарди. Бу эса 2019-йилдан бери жамоани бошқариб келаётган мураббийнинг кетишига сабаб бўлди.

Кларке хайрлашув чоғида ўз футболчиларига миннатдорчилик билдириб, уларни бошқариш катта шараф бўлганини таъкидлади. Унинг қўл остида Шотландия терма жамоаси сезиларли ўсишга эришди. Хусусан, жамоа 23 йиллик танаффусдан сўнг Евро-2020 ва Евро-2024 турнирларида иштирок этди, шунингдек, Жахон чемпионати йўлланмасини қўлга киритди.

Шотландия футбол ассоциацияси ижрочи директори Иан Махвелл мураббийнинг меҳнатини юқори баҳолади. Унинг сўзларига кўра, Кларке жамоани тўртинчи сават даражасидаги аутсайдердан йирик турнирларнинг доимий иштирокчисига айлантира олди. Эндиликда янги мураббий олдига ушбу натижаларни янада яхшилаш ва халқаро майдонда барқарорликни таъминлаш вазифаси қўйилади.

Goal.com нашрининг хабар беришича, Анге Постекоглоу учун бу таклиф катта футболга қайтиш учун ажойиб имконият бўлиши мумкин. Унинг ҳужумкор футбол услуби ва Британия футболидаги тажрибаси Шотландия терма жамоасининг янги стратегиясига мос келиши кутилмоқда.

ШотландияАнге ПостекоглоуСтеве КларкеФутболТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Трамп Мессини Пеледан ҳам устун қўйди: «Унинг ўйинини кўриш ёқимли»Трамп Мессини Пеледан ҳам устун қўйди: «Унинг ўйинини кўриш ёқимли»Бугун, 22:03Ҳабиб ЖЧ-2026да барчани ҳайратга солиши мумкин бўлган 4 жамоани айтдиҲабиб ЖЧ-2026да барчани ҳайратга солиши мумкин бўлган 4 жамоани айтдиБугун, 21:57Джеймс Родригес: “41 ёшида бундай жисмоний ҳолат – бу ҳақиқий намуна”Джеймс Родригес: “41 ёшида бундай жисмоний ҳолат – бу ҳақиқий намуна”Бугун, 21:55Журген Клопп ва Муҳаммад Салах ўртасидаги муносабатлар: Германиялик мураббий бор ҳақиқатни айтдиЖурген Клопп ва Муҳаммад Салах ўртасидаги муносабатлар: Германиялик мураббий бор ҳақиқатни айтдиБугун, 21:35Юрген Клопп Ливерпулнинг муваффақиятсиз мавсуми ва янги мураббий ҳақида гапирдиЮрген Клопп Ливерпулнинг муваффақиятсиз мавсуми ва янги мураббий ҳақида гапирдиБугун, 21:17Месси, Мбаппе, Ҳоланд, Винисиус ЖЧ-2026 нинг рамзий жамоаси таркибидаМесси, Мбаппе, Ҳоланд, Винисиус ЖЧ-2026 нинг рамзий жамоаси таркибидаБугун, 21:12
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди