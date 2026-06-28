Шотландия терма жамоасида янги давр: Анге Постекоглоу бош мураббийликка асосий номзод
Шотландия футбол ассоциацияси терма жамоанинг Жахон чемпионати-2026 гуруҳ босқичидаги муваффақиятсиз иштирокидан сўнг бўшаб қолган бош мураббий лавозимига муносиб номзод қидирмоқда. Жамоани узоқ вақт бошқарган Стеве Кларке истеъфога чиққач, унинг ўрнини эгаллаши мумкин бўлган мутахассислар рўйхатида Тоттенхем ва Ноттингем Форест клубларининг собиқ устози Анге Постекоглоу етакчилик қилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
ТалкСПОРТ нашри берган маълумотларга кўра, айни пайтда UEFA техник кузатувчиси сифатида фаолият юритаётган австралиялик мутахассис Шотландия футбол раҳбарияти учун устувор вариант ҳисобланади. Постекоглоу Шотландия футболи билан яхши таниш, у ўз вақтида Глазгонинг Селтик клуби билан катта муваффақиятларга эришган ва маҳаллий мухлислар ҳурматини қозонган.
Рақобат ва бошқа номзодларГарчи Анге Постекоглоу асосий фаворит сифатида кўрилаётган бўлса-да, у бу йўлда жиддий рақобатга дуч келиши аниқ. Бўш қолган ўрин учун Эвертон устози Давид Моес, шунингдек, Стивен Наисмит ва Рейнжерс собиқ ярим ҳимоячиси Баррй Фергусон каби номзодлар ҳам кўриб чиқилмоқда. Шотландия футбол ассоциацияси қарор қабул қилишга шошилмоқчи эмас ва Миллатлар лигаси сентябрь ойида бошлангунга қадар якуний тўхтамга келишни режалаштирган.
Стеве Кларке бошчилигидаги Шотландия терма жамоасининг жаҳон биринчилигидаги юриши Бразилиядан қабул қилинган 3:0 ҳисобидаги мағлубият билан якунланди. Гуруҳда уч очко билан учинчи ўринни эгаллаганига қарамай, бошқа гуруҳлардаги натижалар шотландларнинг плей-оффга чиқиш имкониятини йўққа чиқарди. Бу эса 2019-йилдан бери жамоани бошқариб келаётган мураббийнинг кетишига сабаб бўлди.
Кларке хайрлашув чоғида ўз футболчиларига миннатдорчилик билдириб, уларни бошқариш катта шараф бўлганини таъкидлади. Унинг қўл остида Шотландия терма жамоаси сезиларли ўсишга эришди. Хусусан, жамоа 23 йиллик танаффусдан сўнг Евро-2020 ва Евро-2024 турнирларида иштирок этди, шунингдек, Жахон чемпионати йўлланмасини қўлга киритди.
Шотландия футбол ассоциацияси ижрочи директори Иан Махвелл мураббийнинг меҳнатини юқори баҳолади. Унинг сўзларига кўра, Кларке жамоани тўртинчи сават даражасидаги аутсайдердан йирик турнирларнинг доимий иштирокчисига айлантира олди. Эндиликда янги мураббий олдига ушбу натижаларни янада яхшилаш ва халқаро майдонда барқарорликни таъминлаш вазифаси қўйилади.
Goal.com нашрининг хабар беришича, Анге Постекоглоу учун бу таклиф катта футболга қайтиш учун ажойиб имконият бўлиши мумкин. Унинг ҳужумкор футбол услуби ва Британия футболидаги тажрибаси Шотландия терма жамоасининг янги стратегиясига мос келиши кутилмоқда.
…