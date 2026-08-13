Ювентус учун дарвозабон излаш ишлари яна бошидан бошланди

·0·Спорт
Ювентус учун дарвозабон излаш ишлари яна бошидан бошланди

Италиянинг Ювентус клуби трансфер бозорида кутилмаган қийинчиликка дуч келди ва асосий дарвозабон позицияси учун номзодларни қидиришни нолдан бошлашга мажбур бўлмоқда. Мавсум якунланишидан аввал бошланган музокаралар якуний босқичга етган ва Пари Сен-Жермен дарвозабони Зион Suzuki билан келишув деярли ҳал бўлган эди. Бироқ сўнгги дақиқаларда юзага келган кескин ўзгаришлар мазкур трансфернинг барбод бўлиш хавфини юзага келтирди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ил Бианконеро нашри муҳаррири Ромео Агрести тарқатган маълумотларга кўра, тунда икки клуб ўртасидаги ижобий мулоқотлар якунига етган ва Турин клуби фақат якуний тасдиқни кутаётганди. Пари Сен-Жермен футболчини Парма сафидан сотиб олиб, тўғридан-тўғри ижара асосида бериши режалаштирилган эди. Ҳатто айрим манбаларда тиббий кўрик санаси ҳам белгилаб қўйилгани ҳақида хабарлар тарқатилганди.

Трансфер нима сабабдан тўхтаб қолди?

Бироқ кутилмаган тўсиқ футболчининг ўзидан чиқди. Зион Suzuki Париж клуби ўзи учун тайёрлаган спорт лойиҳасини охиригача қабул қилмагани сабабли, кутилган ижобий жавоб келиб тушмади. Натижада музокаралар жараёни кескин секинлашди ва трансфер деярли тўхтаб қолиш нуқтасига келиб қолди. Мазкур вазият мураббий Луциано Спаллетти режаларига жиддий ўзгартиришлар киритишни талаб қилмоқда.

Гарчи келишув тўлиқ барбод бўлгани расман эълон қилинмаган бўлса-да, Ювентус раҳбарияти вақтни бой бермасдан муқобил вариантларни кўриб чиқишга киришди. Клуб трансфер бозорида фаол ҳаракатни тиклаб, янги посбонни таркибга қўшиш учун қидирув ишларини бошлаб юборди. Бу эса Турин жамоасининг ёзги трансфер ойнасидаги стратегиясига ўз таъсирини ўтказмай қўймайди.

Янги номзодлар ва устувор йўналишлар

Вазият ўзгаргач, Тоттенхем дарвозабони Гуглиелмо Викарио яна трансфер рўйхатининг энг юқори қисмига кўтарилди. Тез орада Лондон клуби билан алоқалар қайта тикланиши кутилмоқда. Шунга қарамай, италян посбони Луциано Спаллетти учун биринчи рақамли афзал кўрилган вариант эмаслиги таъкидланмоқда.

Агар Гуглиелмо Викарио бўйича музокаралар ижобий натижа бермаса, бошқа муқобил номзодлар ҳам кун тартибига қайтиши мумкин. Хусусан, Ланс сафида тўп сураётган Риссер ҳамда Фрайбург дарвозабони Атуболу вариантлари клуб эътиборидан четда қолмаяпти. Ювентус раҳбарияти яқин кунларда якуний қарорга келиши талаб этилади.

ЮвентусЗион SuzukiТрансферГуглиелмо ВикариоПари Сен-Жермен
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Бухоро» ОКМКни мағлуб этиб, кучли учликка кўтарилиб олди!«Бухоро» ОКМКни мағлуб этиб, кучли учликка кўтарилиб олди!Бугун, 22:55Родри келажаги атрофидаги вазият кескин ўзгардиРодри келажаги атрофидаги вазият кескин ўзгардиБугун, 21:53Хави Симонс Нидерландия терма жамоасининг янги бош мураббийини олқишладиХави Симонс Нидерландия терма жамоасининг янги бош мураббийини олқишладиБугун, 21:47Иродали камбэк ва 4 та гол: «Сўғдиёна» сафарда «Сурхон»ни мағлуб этди!Иродали камбэк ва 4 та гол: «Сўғдиёна» сафарда «Сурхон»ни мағлуб этди!Бугун, 21:33Водий дербисида учта гол : «Андижон» — «Нефтчи» баҳси тафсилотлариВодий дербисида учта гол : «Андижон» — «Нефтчи» баҳси тафсилотлариБугун, 21:30Шов-шувли трансфер: «Манчестер Сити» яримҳимоячиси клубни тарк этмоқдаШов-шувли трансфер: «Манчестер Сити» яримҳимоячиси клубни тарк этмоқдаБугун, 21:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилди
ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилди
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача