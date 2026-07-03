ЖЧ-2026да Испания — Португалия супербаҳси кутилмоқда

·54·Спорт
ЖЧ-2026да Испания — Португалия супербаҳси кутилмоқда

2026 йилги Жаҳон чемпионати плей-офф босқичида яна бир интригали жуфтлик шаклланди.

Португалия Хорватияни 2:1 ҳисобида иродали тарзда мағлуб этди ва 1/8 финалда Испанияга қарши майдонга тушади. Шу тариқа, нимчорак финалнинг олтита жуфтлиги маълум бўлди.

Португалия Хорватия тўсиғидан ўтди

Португалия миллий жамоаси 1/16 финалда Хорватияга қарши мураккаб учрашув ўтказди.

Португалияликлар 2:1 ҳисобида ғалаба қозониб, мусобақанинг кейинги босқичига йўл олди.

Энди жамоани Испанияга қарши турнирнинг энг кутилган учрашувларидан бири кутиб турибди.

1/8 финалнинг маълум бўлган жуфтликлари

Ҳозирга қадар нимчорак финалнинг қуйидаги олтита жуфтлиги аниқланди:

  • Канада — Марокаш;

  • Парагвай — Франция;

  • Бразилия — Норвегия;

  • Мексика — Англия;

  • Португалия — Испания;

  • АҚШ — Белгия.

Қолган жуфтликлар қандай аниқланади?

1/8 финалнинг қолган икки жуфтлиги қуйидаги учрашувлар натижасига кўра шаклланади:

  • Швейцария — Жазоир;

  • Колумбия — Гана;

  • Австралия — Миср;

  • Аргентина — Кабо-Верде.

Жаҳон чемпионати ҳал қилувчи паллага кириб бормоқда. Айниқса, Португалия ва Испания ўртасидаги Иберия дербиси нимчорак финалнинг энг катта афишаларидан бири бўлиши кутилмоқда.

ПортугалИспанияХорватияКанада
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мартинес Хорватияга қарши ғалабанинг сирини очдиМартинес Хорватияга қарши ғалабанинг сирини очдиБугун, 10:30Роналду келажаги ҳақида муҳим баёнот бердиРоналду келажаги ҳақида муҳим баёнот бердиБугун, 10:28Суперлигада катта ўзгаришлар: ким кетди, ким келди?Суперлигада катта ўзгаришлар: ким кетди, ким келди?Бугун, 10:22Эмболо ва Ндой Швейцарияни 1/8 финалга олиб чиқдиЭмболо ва Ндой Швейцарияни 1/8 финалга олиб чиқдиБугун, 10:20Де ла Фуэнте: «Буюк жамоалар ҳал қилувчи паллада кўринади»Де ла Фуэнте: «Буюк жамоалар ҳал қилувчи паллада кўринади»Бугун, 07:46Арнаутович Испанияга қарши ўйиндан сўнг жамоадошларига мурожаат қилдиАрнаутович Испанияга қарши ўйиндан сўнг жамоадошларига мурожаат қилдиБугун, 07:44
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди