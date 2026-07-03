ЖЧ-2026да Испания — Португалия супербаҳси кутилмоқда
2026 йилги Жаҳон чемпионати плей-офф босқичида яна бир интригали жуфтлик шаклланди.
Португалия Хорватияни 2:1 ҳисобида иродали тарзда мағлуб этди ва 1/8 финалда Испанияга қарши майдонга тушади. Шу тариқа, нимчорак финалнинг олтита жуфтлиги маълум бўлди.
Португалия Хорватия тўсиғидан ўтди
Португалия миллий жамоаси 1/16 финалда Хорватияга қарши мураккаб учрашув ўтказди.
Португалияликлар 2:1 ҳисобида ғалаба қозониб, мусобақанинг кейинги босқичига йўл олди.
Энди жамоани Испанияга қарши турнирнинг энг кутилган учрашувларидан бири кутиб турибди.
1/8 финалнинг маълум бўлган жуфтликлари
Ҳозирга қадар нимчорак финалнинг қуйидаги олтита жуфтлиги аниқланди:
Канада — Марокаш;
Парагвай — Франция;
Бразилия — Норвегия;
Мексика — Англия;
Португалия — Испания;
АҚШ — Белгия.
Қолган жуфтликлар қандай аниқланади?
1/8 финалнинг қолган икки жуфтлиги қуйидаги учрашувлар натижасига кўра шаклланади:
Швейцария — Жазоир;
Колумбия — Гана;
Австралия — Миср;
Аргентина — Кабо-Верде.
Жаҳон чемпионати ҳал қилувчи паллага кириб бормоқда. Айниқса, Португалия ва Испания ўртасидаги Иберия дербиси нимчорак финалнинг энг катта афишаларидан бири бўлиши кутилмоқда.
…