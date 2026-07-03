6 июль куни доллар курси ошиши кутилмоқда
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• Ипотекабанк — 11 905 сўм.
• Ҳаётбанк — 11 930 сўм.
6 июль куни амал қиладиган доллар курси 60–61 сўм атрофида ошиши кутилмоқда. Бу ҳақда Банкир Telegram канали хабар берди.
Банкларга долларни сотиш бўйича энг яхши курслар:
• Ипотекабанк — 11 905 сўм.
• ОФБ — 11 905 сўм.
• Асакабанк — 11 900 сўм.
• Инфинбанк — 11 900 сўм.
Банклардан долларни сотиб олиш бўйича энг яхши курслар:
• Ҳаётбанк — 11 930 сўм.
• Асакабанк — 11 950 сўм.
• Халқ банки — 12 040 сўм.
• Октобанк — 12 040 сўм.
Кун давомида курс ўзгариши мумкин. Аниқ курс учун банкларнинг расмий сайтига ташриф буюринг.
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