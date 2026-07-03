ЖЧ-2026да 1/8 финалнинг 13 иштирокчиси маълум бўлди

·0·Спорт
ЖЧ-2026да 1/8 финалнинг 13 иштирокчиси маълум бўлди

2026 йилги Жаҳон чемпионатида 1/16 финал баҳслари давом этмоқда.

Швейцария миллий жамоаси Жазоирни мағлуб этиб, нимчорак финалга йўл олди. Шу тариқа, турнирнинг кейинги босқичи иштирокчилари сони 13 тага етди.

Швейцария ҳам курашни давом эттиради

Швейцария Жазоирга қарши учрашувда ғалаба қозониб, ЖЧ-2026нинг энг кучли 16 жамоаси қаторига қўшилди.

Европаликлар энди чорак финал йўлланмаси учун кураш олиб боради.

1/8 финалга чиққан жамоалар

Ҳозирга қадар нимчорак финал йўлланмасини қўлга киритган терма жамоалар:

  • Парагвай;

  • Франция;

  • Канада;

  • Марокаш;

  • Португалия;

  • Испания;

  • АҚШ;

  • Белгия;

  • Мексика;

  • Бразилия;

  • Норвегия;

  • Англия;

  • Швейцария.

Яна учта йўлланма қолди

1/8 финалнинг қолган уч иштирокчиси қуйидаги учрашувлар орқали аниқланади:

  • Аргентина — Кабо-Верде;

  • Австралия — Миср;

  • Колумбия — Гана.

Ушбу баҳслардан сўнг ЖЧ-2026 нимчорак финалининг барча иштирокчилари ва жуфтликлари тўлиқ маълум бўлади.

Турнир тобора ҳал қилувчи паллага кириб бормоқда ва олдинда мухлисларни янада кескин тўқнашувлар кутмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мартинес Хорватияга қарши ғалабанинг сирини очдиМартинес Хорватияга қарши ғалабанинг сирини очдиБугун, 10:30Роналду келажаги ҳақида муҳим баёнот бердиРоналду келажаги ҳақида муҳим баёнот бердиБугун, 10:28ЖЧ-2026да Испания — Португалия супербаҳси кутилмоқдаЖЧ-2026да Испания — Португалия супербаҳси кутилмоқдаБугун, 10:25Суперлигада катта ўзгаришлар: ким кетди, ким келди?Суперлигада катта ўзгаришлар: ким кетди, ким келди?Бугун, 10:22Эмболо ва Ндой Швейцарияни 1/8 финалга олиб чиқдиЭмболо ва Ндой Швейцарияни 1/8 финалга олиб чиқдиБугун, 10:20Де ла Фуэнте: «Буюк жамоалар ҳал қилувчи паллада кўринади»Де ла Фуэнте: «Буюк жамоалар ҳал қилувчи паллада кўринади»Бугун, 07:46
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди