ЖЧ-2026да 1/8 финалнинг 13 иштирокчиси маълум бўлди
2026 йилги Жаҳон чемпионатида 1/16 финал баҳслари давом этмоқда.
Швейцария миллий жамоаси Жазоирни мағлуб этиб, нимчорак финалга йўл олди. Шу тариқа, турнирнинг кейинги босқичи иштирокчилари сони 13 тага етди.
Швейцария ҳам курашни давом эттиради
Швейцария Жазоирга қарши учрашувда ғалаба қозониб, ЖЧ-2026нинг энг кучли 16 жамоаси қаторига қўшилди.
Европаликлар энди чорак финал йўлланмаси учун кураш олиб боради.
1/8 финалга чиққан жамоалар
Ҳозирга қадар нимчорак финал йўлланмасини қўлга киритган терма жамоалар:
Парагвай;
Франция;
Канада;
Марокаш;
Португалия;
Испания;
АҚШ;
Белгия;
Мексика;
Бразилия;
Норвегия;
Англия;
Швейцария.
Яна учта йўлланма қолди
1/8 финалнинг қолган уч иштирокчиси қуйидаги учрашувлар орқали аниқланади:
Аргентина — Кабо-Верде;
Австралия — Миср;
Колумбия — Гана.
Ушбу баҳслардан сўнг ЖЧ-2026 нимчорак финалининг барча иштирокчилари ва жуфтликлари тўлиқ маълум бўлади.
Турнир тобора ҳал қилувчи паллага кириб бормоқда ва олдинда мухлисларни янада кескин тўқнашувлар кутмоқда.
…