Криштиано Роналдо терма жамоадаги фаолиятини якунламоқда: «Сўнгги рақс» тасдиқланди

·76·Спорт
Криштиано Роналдо терма жамоадаги фаолиятини якунламоқда: «Сўнгги рақс» тасдиқланди

Футбол оламининг тирик афсонаси Криштиано Роналдо Португалия миллий терма жамоасидаги узоқ ва муваффақиятли фаолиятига нуқта қўйишга қарор қилди. Ҳозирда давом этаётган Жаҳон чемпионати 41 ёшли ҳужумчи учун халқаро майдондаги сўнгги турнир бўлади. Бу ҳақда футболчининг синглиси Катиа Авеиро расмий баёнот берди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Катиа Авеиронинг сўзларига кўра, Ал-Насср ҳужумчиси ушбу мундиалдан сўнг терма жамоа билан хайрлашади ва 2028-йилги Европа чемпионатида иштирок этишни режалаштирмаяпти. Sport ТВ телеканалига берган интервюсида у акасининг келажаги борасида ишончли маълумотларга эга эканлигини таъкидлаб, ушбу мусобақа Криштиано учун «сўнгги рақс» эканлигини маълум қилди.

Афсонавий йўлнинг якуни

Роналдо Португалия либосида 20 йилдан ортиқ вақт давомида тўп суриб, кўплаб рекордларни янгилади. У Жаҳон чемпионатлари тарихида плей-офф босқичида майдонга тушган илк 41 ёшли футболчига айланди. Хорватияга қарши кечган драматик баҳсда (2:1) пеналтидан гол уриб, ўзининг плей-оффлардаги дебют голини ҳам расмийлаштирди.

«Мен эга бўлган маълумотларга кўра, сиз у билан хайрлашишингиз мумкин. Бугун эмас, лекин ушбу турнир унинг терма жамоадаги сўнгги чиқиши бўлади. Мен буни ишончли манбаларга таяниб айтмоқдаман», — дея қўшимча қилди Катиа Авеиро акасининг қарорини шарҳлар экан.

Танқидлар ва оилавий қўллаб-қувватлаш

Сўнгги вақтларда Роналдонинг ёши ва унинг жамоа ўйинига таъсири борасида кўплаб танқидий фикрлар янграмоқда. Бироқ, унинг оиласи футболчининг эришган ютуқлари ҳар қандай негативдан устун эканини таъкидламоқда. Катиа Авеиронинг фикрича, футболни тушунадиган ҳар бир инсон Роналдони ҳурмат қилиши шарт.

«Ақлли инсонлар ва футболни чиндан севадиганлар Роналдони қадрлашади. У 20 йилдан бери барча чегараларни бузиб келмоқда. Онамиз чеккан азоблар ва биз босиб ўтган йўлни ҳисобга олсак, қандайдир танқидлар бизнинг бахтимизга соя сола олмайди», — дейди у.

Ҳозирда Португалия терма жамоаси нимчорак финалда Испанияга қарши баҳсга тайёргарлик кўрмоқда. Роналдо эса босимга қарамай, хотиржамликни сақлаб қолган ва ўзининг сўнгги халқаро турнирида ғалаба билан хайрлашишни мақсад қилган. Ўзбекистонлик футбол мухлислари учун ҳам ушбу янгилик бир даврнинг якуни сифатида қабул қилинмоқда, зеро Роналдонинг ўйинлари бутун бир авлодни футболга ошно қилган эди.

Криштиано РоналдоПортугалияЖаҳон ЧемпионатиФутболАл-Насср
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Роналду Модричга қандай тилак билдирганини айтдиРоналду Модричга қандай тилак билдирганини айтдиБугун, 11:09Нагелсманн Германия термасини тарк этмоқдаНагелсманн Германия термасини тарк этмоқдаБугун, 11:05ЖЧ-2026да 1/8 финалнинг 13 иштирокчиси маълум бўлдиЖЧ-2026да 1/8 финалнинг 13 иштирокчиси маълум бўлдиБугун, 11:03Мартинес Хорватияга қарши ғалабанинг сирини очдиМартинес Хорватияга қарши ғалабанинг сирини очдиБугун, 10:30Роналду келажаги ҳақида муҳим баёнот бердиРоналду келажаги ҳақида муҳим баёнот бердиБугун, 10:28ЖЧ-2026да Испания — Португалия супербаҳси кутилмоқдаЖЧ-2026да Испания — Португалия супербаҳси кутилмоқдаБугун, 10:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди