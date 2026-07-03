Криштиано Роналдо терма жамоадаги фаолиятини якунламоқда: «Сўнгги рақс» тасдиқланди
Футбол оламининг тирик афсонаси Криштиано Роналдо Португалия миллий терма жамоасидаги узоқ ва муваффақиятли фаолиятига нуқта қўйишга қарор қилди. Ҳозирда давом этаётган Жаҳон чемпионати 41 ёшли ҳужумчи учун халқаро майдондаги сўнгги турнир бўлади. Бу ҳақда футболчининг синглиси Катиа Авеиро расмий баёнот берди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Катиа Авеиронинг сўзларига кўра, Ал-Насср ҳужумчиси ушбу мундиалдан сўнг терма жамоа билан хайрлашади ва 2028-йилги Европа чемпионатида иштирок этишни режалаштирмаяпти. Sport ТВ телеканалига берган интервюсида у акасининг келажаги борасида ишончли маълумотларга эга эканлигини таъкидлаб, ушбу мусобақа Криштиано учун «сўнгги рақс» эканлигини маълум қилди.
Афсонавий йўлнинг якуниРоналдо Португалия либосида 20 йилдан ортиқ вақт давомида тўп суриб, кўплаб рекордларни янгилади. У Жаҳон чемпионатлари тарихида плей-офф босқичида майдонга тушган илк 41 ёшли футболчига айланди. Хорватияга қарши кечган драматик баҳсда (2:1) пеналтидан гол уриб, ўзининг плей-оффлардаги дебют голини ҳам расмийлаштирди.
«Мен эга бўлган маълумотларга кўра, сиз у билан хайрлашишингиз мумкин. Бугун эмас, лекин ушбу турнир унинг терма жамоадаги сўнгги чиқиши бўлади. Мен буни ишончли манбаларга таяниб айтмоқдаман», — дея қўшимча қилди Катиа Авеиро акасининг қарорини шарҳлар экан.
Танқидлар ва оилавий қўллаб-қувватлашСўнгги вақтларда Роналдонинг ёши ва унинг жамоа ўйинига таъсири борасида кўплаб танқидий фикрлар янграмоқда. Бироқ, унинг оиласи футболчининг эришган ютуқлари ҳар қандай негативдан устун эканини таъкидламоқда. Катиа Авеиронинг фикрича, футболни тушунадиган ҳар бир инсон Роналдони ҳурмат қилиши шарт.
«Ақлли инсонлар ва футболни чиндан севадиганлар Роналдони қадрлашади. У 20 йилдан бери барча чегараларни бузиб келмоқда. Онамиз чеккан азоблар ва биз босиб ўтган йўлни ҳисобга олсак, қандайдир танқидлар бизнинг бахтимизга соя сола олмайди», — дейди у.
Ҳозирда Португалия терма жамоаси нимчорак финалда Испанияга қарши баҳсга тайёргарлик кўрмоқда. Роналдо эса босимга қарамай, хотиржамликни сақлаб қолган ва ўзининг сўнгги халқаро турнирида ғалаба билан хайрлашишни мақсад қилган. Ўзбекистонлик футбол мухлислари учун ҳам ушбу янгилик бир даврнинг якуни сифатида қабул қилинмоқда, зеро Роналдонинг ўйинлари бутун бир авлодни футболга ошно қилган эди.
…