Пегасус можароси: Жосуслик дастурини текшираётган сиёсатчининг ўзи киберҳужумга учради

·25·Техно
Пегасус можароси: Жосуслик дастурини текшираётган сиёсатчининг ўзи киберҳужумга учради

Европа Иттифоқида шов-шувли жосуслик можароси янги босқичга чиқди. Пегасус дастуридан ноқонуний фойдаланиш ҳолатларини ўрганаётган махсус қўмита аъзоси, грециялик журналист ва собиқ сиёсатчи Стелиос Коулоглоунинг телефони айнан ушбу жосуслик дастури орқали бузиб кирилгани маълум бўлди. Бу воқеа ҳукуматларнинг ўз танқидчиларига қарши рақамли қуроллардан фойдаланиши борасидаги хавотирларни янада кучайтирди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Торонто университетининг Те Citiзен Лаб лабораторияси тадқиқотчилари Коулоглоунинг қурилмаси 2022 ва 2023-йиллар давомида бир неча бор нишонга олинганини тасдиқлашди. Бу Европарламентнинг ПEГА қўмитаси аъзоси очиқчасига киберҳужум қурбони бўлгани билан боғлиқ илк ҳолатдир. Мазкур қўмита айнан Европа ҳукуматлари томонидан жосуслик дастурларининг суиистеъмол қилинишини текшириш учун ташкил этилган эди.

Зеро-кликк технологияси ва iPhone заифлиги

TechCrunch нашрининг хабар беришича, киберҳужум Apple компаниясининг iPhone смартфонларидаги хавфсизлик тизими заифлигидан фойдаланган ҳолда амалга оширилган. Мутахассисларнинг таъкидлашича, бу "зеро-кликк" (тугмани босмасдан амалга ошириладиган) ҳужум тури бўлиб, фойдаланувчидан ҳеч қандай шубҳали ҳаволага кириш ёки файлни юклаб олиш талаб этилмаган. Дастур смартфоннинг ақлли уй тизими (ҲомеКит) дастурий таъминотидаги хатолик орқали қурилмага кириб олган.

Ҳужум натижасида хакерлар Коулоглоунинг шахсий ёзишмалари, жойлашув маълумотлари, фотосуратлари ва ҳатто микрофони орқали суҳбатларини тинглаш имкониятига эга бўлишган. Энг қизиғи, ҳужумлардан бири сиёсатчи шифохонада жарроҳлик амалиётини ўтаётган вақтга тўғри келган. Бу эса жосуслик дастури операторларига унинг соғлиғи ва шифохонадаги шахсий суҳбатларини ҳам назорат қилиш имконини берган бўлиши мумкин.

Сиёсий босим ва оқибатлар

Коулоглоу бу ҳодисани "ўта масъулиятсизлик" деб атади. Европалик бошқа қонун чиқарувчилар эса буни ҳуқуқ устуворлигига қилинган бевосита ҳужум сифатида баҳоламоқда. Ҳозирда Европа Комиссиясидан 27 та аъзо давлат ҳудудида жосуслик дастурларидан фойдаланишни қатъий чеклаш бўйича аниқ чоралар кўриш талаб қилинмоқда.

Те Citiзен Лаб тадқиқотчилари ҳужум ортида айнан қайси давлат турганини очиқлашмади. Бироқ, ҳужумда фойдаланилган электрон почта манзили илгари Европадаги бошқа журналистларга қилинган ҳужумларда ҳам қўлланилгани аниқланган. Бу эса Пегасус дастурини ишлаб чиққан Исроилнинг НСО Груп компанияси ўз мижозига бир неча мамлакат ҳудудида жосуслик қилишга рухсат берганидан далолат беради.

Мазкур воқеа қуйидаги муҳим саволларни ўртага ташламоқда:

  • Ҳукуматлар оғир жиноятларга қарши курашиш баҳонасида олинган технологиялардан нега ўз танқидчиларига қарши фойдаланмоқда?
  • Халқаро даражада рақамли хавфсизликни таъминлаш учун қандай ҳуқуқий механизмлар зарур?
  • Apple ва бошқа технологик гигантлар ўз фойдаланувчиларини давлат даражасидаги хакерлик ҳужумларидан қанчалик ҳимоя қила олади?
Ҳозирча на НСО Груп, на Европа Комиссияси ушбу ҳисобот юзасидан расмий муносабат билдирмади. Аммо ушбу кашфиёт яқин орада эълон қилиниши кутилаётган, Кипр, Греция, Венгрия, Полша ва Испаниядаги жосуслик можароларига бағишланган якуний ҳисобот олдидан вазиятни янада кескинлаштириши аниқ.

ПегасусКиберхавфсизликiPhoneAppleЕвропа Иттифоқи
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Россиянинг Мурманск вилоятида мобил интернет тезлиги чекландиРоссиянинг Мурманск вилоятида мобил интернет тезлиги чекландиБугун, 10:51Microsoft компаниясининг сирли Прожект Аион операцион тизими видеода намойиш этилдиMicrosoft компаниясининг сирли Прожект Аион операцион тизими видеода намойиш этилдиБугун, 08:27Австралия ва Янги Зеландия стартаплари учун Стартуп Баттлефиелд танлови эълон қилиндиАвстралия ва Янги Зеландия стартаплари учун Стартуп Баттлефиелд танлови эълон қилиндиБугун, 05:20Xiaomi ўзининг янги 20 000 мА/соат сиғимли Повер Банк қурилмасини глобал бозорга чиқарадиXiaomi ўзининг янги 20 000 мА/соат сиғимли Повер Банк қурилмасини глобал бозорга чиқарадиБугун, 04:56Mark Zuckerberg сунъий интеллект агентлари кутилганидан секин ривожланаётганини тан олдиMark Zuckerberg сунъий интеллект агентлари кутилганидан секин ривожланаётганини тан олдиБугун, 04:51АҚШ коинотдаги разведка ишларини хусусий секторга топширмоқда: Виктус Ҳазе миссиясиАҚШ коинотдаги разведка ишларини хусусий секторга топширмоқда: Виктус Ҳазе миссиясиБугун, 04:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи