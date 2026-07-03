2 минг доллар пора ва 160 минглик ер савдоси фош этилди

·0·Жамият
2 минг доллар пора ва 160 минглик ер савдоси фош этилди

Тошкент шаҳри ва Андижон вилоятида ўтказилган тезкор тадбирлар давомида пора олиш ҳамда давлат ерини ноқонуний сотишга уриниш билан боғлиқ икки ҳолат аниқланди.

Давлат хавфсизлик хизмати ва бошқа ҳуқуқни муҳофаза қилувчи идоралар иштирокида ўтказилган операцияларда гумонланувчилар пул олаётган вақтда ушланган. Ҳар икки ҳолат бўйича жиноят ишлари қўзғатилди.

Кадастр инспектори 2 минг доллар билан ушланди

Биринчи ҳолат ДХХнинг Call-марказига келиб тушган мурожаат асосида фош этилган.

ДХХнинг Тошкент шаҳар бошқармаси ҳамда Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти ходимлари ҳамкорлигида тезкор тадбир ўтказилган.

Тадбир давомида Кадастр агентлигининг Яшнобод туман бўлими бош инспектори учинчи шахс орқали 2 минг АҚШ долларини олган вақтида қўлга олинган.

Пул нима учун талаб қилинган?

Тергов маълумотларига кўра, бош инспектор ўз хизмат мавқеидан фойдаланиб, маҳаллий фуқаро томонидан ноқонуний ўрнатилган енгил конструкцияли қурилмаларни буздирмасликни ваъда қилган.

Шунингдек, фуқарога нисбатан жарима қўлламаслик эвазига 2 минг доллар талаб қилгани айтилмоқда.

Андижонда 40 сотих давлат ерини сотмоқчи бўлган

Иккинчи ҳолат Андижон шаҳрида қайд этилди.

1984 йилда туғилган фуқаро харидорга Андижон туманидаги давлат захирасига тегишли 40 сотих ер майдонини гўёки E-auksion орқали ютиб олганини айтган.

У ерни кадастр тизимидаги танишлари орқали харидор номига расмийлаштириб беришни ваъда қилган.

160 минг доллар талаб қилган

Гумонланувчи ушбу хизмат эвазига 160 минг АҚШ доллари талаб қилган.

ДХХ, ички ишлар органлари ва Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти ходимлари ҳамкорлигида ўтказилган тезкор тадбирда у олдиндан 80 минг долларни олган вақтида ушланган.

Тергов ҳаракатлари давом этмоқда

Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар маълумотига кўра, ҳар икки ҳолат юзасидан жиноят ишлари қўзғатилган.

Ҳозирда воқеаларнинг барча тафсилотларини аниқлаш ва бошқа эҳтимолий иштирокчиларни текшириш мақсадида тергов ҳаракатлари давом эттирилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

2 минг доллар пора ва 160 минг долларлик ер савдоси фош этилди2 минг доллар пора ва 160 минг долларлик ер савдоси фош этилдиБугун, 09:41600 долларлик хизмат учун 13 минг доллар талаб қилганлар жазоланди600 долларлик хизмат учун 13 минг доллар талаб қилганлар жазоландиКеча, 23:01Арзон дори ваъдаси : жавобгардан салкам 63,5 млн. сўмлик жарима ундирилдиАрзон дори ваъдаси : жавобгардан салкам 63,5 млн. сўмлик жарима ундирилдиКеча, 20:11Андижонда газ “заправка”сида кучли чақнаш содир бўлдиАндижонда газ “заправка”сида кучли чақнаш содир бўлдиКеча, 18:58Қизларга шилқимлик қилгани айтилган директор текширилмоқдаҚизларга шилқимлик қилгани айтилган директор текширилмоқдаКеча, 13:47Андижонда 15 ёшли қизнинг жасади каналдан топилдиАндижонда 15 ёшли қизнинг жасади каналдан топилдиКеча, 13:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Самарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқди
Самарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Сурхандарё вилоятида тўрт оёқли чақалоқ дунёга келди
Сурхандарё вилоятида тўрт оёқли чақалоқ дунёга келди
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди