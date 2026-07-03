2 минг доллар пора ва 160 минглик ер савдоси фош этилди
Тошкент шаҳри ва Андижон вилоятида ўтказилган тезкор тадбирлар давомида пора олиш ҳамда давлат ерини ноқонуний сотишга уриниш билан боғлиқ икки ҳолат аниқланди.
Давлат хавфсизлик хизмати ва бошқа ҳуқуқни муҳофаза қилувчи идоралар иштирокида ўтказилган операцияларда гумонланувчилар пул олаётган вақтда ушланган. Ҳар икки ҳолат бўйича жиноят ишлари қўзғатилди.
Кадастр инспектори 2 минг доллар билан ушланди
Биринчи ҳолат ДХХнинг Call-марказига келиб тушган мурожаат асосида фош этилган.
ДХХнинг Тошкент шаҳар бошқармаси ҳамда Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти ходимлари ҳамкорлигида тезкор тадбир ўтказилган.
Тадбир давомида Кадастр агентлигининг Яшнобод туман бўлими бош инспектори учинчи шахс орқали 2 минг АҚШ долларини олган вақтида қўлга олинган.
Пул нима учун талаб қилинган?
Тергов маълумотларига кўра, бош инспектор ўз хизмат мавқеидан фойдаланиб, маҳаллий фуқаро томонидан ноқонуний ўрнатилган енгил конструкцияли қурилмаларни буздирмасликни ваъда қилган.
Шунингдек, фуқарога нисбатан жарима қўлламаслик эвазига 2 минг доллар талаб қилгани айтилмоқда.
Андижонда 40 сотих давлат ерини сотмоқчи бўлган
Иккинчи ҳолат Андижон шаҳрида қайд этилди.
1984 йилда туғилган фуқаро харидорга Андижон туманидаги давлат захирасига тегишли 40 сотих ер майдонини гўёки E-auksion орқали ютиб олганини айтган.
У ерни кадастр тизимидаги танишлари орқали харидор номига расмийлаштириб беришни ваъда қилган.
160 минг доллар талаб қилган
Гумонланувчи ушбу хизмат эвазига 160 минг АҚШ доллари талаб қилган.
ДХХ, ички ишлар органлари ва Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти ходимлари ҳамкорлигида ўтказилган тезкор тадбирда у олдиндан 80 минг долларни олган вақтида ушланган.
Тергов ҳаракатлари давом этмоқда
Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар маълумотига кўра, ҳар икки ҳолат юзасидан жиноят ишлари қўзғатилган.
Ҳозирда воқеаларнинг барча тафсилотларини аниқлаш ва бошқа эҳтимолий иштирокчиларни текшириш мақсадида тергов ҳаракатлари давом эттирилмоқда.
…