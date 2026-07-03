Роналду Модричга қандай тилак билдирганини айтди
Португалия миллий жамоаси ҳужумчиси Криштиану Роналду Хорватияга қарши учрашувдан сўнг Лука Модрич ҳақида илиқ фикрлар билдирди.
Узоқ йиллар бирга ўйнаган икки афсонавий футболчи ЖЧ-2026 плей-оффида бу сафар рақиб сифатида майдонга тушди.
«Уни юқори даражада кўриш жуда ёқимли»
Роналду Модричнинг ҳали ҳам энг юқори савияда футбол намойиш этаётганини алоҳида эътироф этди.
«Модрич билан кўп йиллар давомида бирга ўйнадим. Унинг ҳали ҳам юқори даражада ҳаракат қилаётганини кўриш жуда ёқимли», — деди Роналду.
Криштиану собиқ жамоадошини табриклади
Португалиялик юлдуз учрашувдан кейин Модрични ажойиб фаолияти билан табриклаганини маълум қилди.
«Мен уни ажойиб фаолияти билан табрикладим ва келажакда энг эзгу тилакларимни билдирдим», — дея Роналдунинг сўзларини келтирди The Touchline нашри.
Португалия Испания билан ўйнайди
Португалия Хорватияни мағлуб этиб, Жаҳон чемпионатининг нимчорак финалига йўл олди.
Эндиликда Роналду ва унинг жамоадошлари 1/8 финал босқичида Испания миллий жамоасига қарши майдонга тушади.
Хорватия учун эса мазкур мағлубият ЖЧ-2026даги иштирокнинг якунланишини англатди. Роналдунинг Модричга билдирган ҳурмати эса икки буюк футболчи ўртасидаги дўстлик ва ўзаро эҳтиромни яна бир бор намоён қилди.
…