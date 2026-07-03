Роналду Модричга қандай тилак билдирганини айтди

·50·Спорт
Роналду Модричга қандай тилак билдирганини айтди

Португалия миллий жамоаси ҳужумчиси Криштиану Роналду Хорватияга қарши учрашувдан сўнг Лука Модрич ҳақида илиқ фикрлар билдирди.

Узоқ йиллар бирга ўйнаган икки афсонавий футболчи ЖЧ-2026 плей-оффида бу сафар рақиб сифатида майдонга тушди.

«Уни юқори даражада кўриш жуда ёқимли»

Роналду Модричнинг ҳали ҳам энг юқори савияда футбол намойиш этаётганини алоҳида эътироф этди.

«Модрич билан кўп йиллар давомида бирга ўйнадим. Унинг ҳали ҳам юқори даражада ҳаракат қилаётганини кўриш жуда ёқимли», — деди Роналду.

Криштиану собиқ жамоадошини табриклади

Португалиялик юлдуз учрашувдан кейин Модрични ажойиб фаолияти билан табриклаганини маълум қилди.

«Мен уни ажойиб фаолияти билан табрикладим ва келажакда энг эзгу тилакларимни билдирдим», — дея Роналдунинг сўзларини келтирди The Touchline нашри.

Португалия Испания билан ўйнайди

Португалия Хорватияни мағлуб этиб, Жаҳон чемпионатининг нимчорак финалига йўл олди.

Эндиликда Роналду ва унинг жамоадошлари 1/8 финал босқичида Испания миллий жамоасига қарши майдонга тушади.

Хорватия учун эса мазкур мағлубият ЖЧ-2026даги иштирокнинг якунланишини англатди. Роналдунинг Модричга билдирган ҳурмати эса икки буюк футболчи ўртасидаги дўстлик ва ўзаро эҳтиромни яна бир бор намоён қилди.

Кристиану РоналдуЛука МодричПортугалияХроатияИспания
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нагелсманн Германия термасини тарк этмоқдаНагелсманн Германия термасини тарк этмоқдаБугун, 11:05ЖЧ-2026да 1/8 финалнинг 13 иштирокчиси маълум бўлдиЖЧ-2026да 1/8 финалнинг 13 иштирокчиси маълум бўлдиБугун, 11:03Мартинес Хорватияга қарши ғалабанинг сирини очдиМартинес Хорватияга қарши ғалабанинг сирини очдиБугун, 10:30Роналду келажаги ҳақида муҳим баёнот бердиРоналду келажаги ҳақида муҳим баёнот бердиБугун, 10:28ЖЧ-2026да Испания — Португалия супербаҳси кутилмоқдаЖЧ-2026да Испания — Португалия супербаҳси кутилмоқдаБугун, 10:25Суперлигада катта ўзгаришлар: ким кетди, ким келди?Суперлигада катта ўзгаришлар: ким кетди, ким келди?Бугун, 10:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди