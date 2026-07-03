Пхукетда икки ўзбекистонлик 26 кг каннабис билан ушланди
Таиланднинг Пхукет халқаро аэропортида икки нафар Ўзбекистон фуқароси қўлга олинди. Уларнинг юкларидан 26 килограммдан ортиқ каннабис маҳсулотлари топилган.
Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи идоралар 26 ёшли фуқароларни ушбу маҳсулотларни божхона расмийлаштирувисиз мамлакатдан олиб чиқишга уринганликда гумон қилмоқда.
Шубҳали юклар аэропортда аниқланди
Таиланд божхона хизмати маълумотига кўра, воқеа 1 июль куни Пхукет халқаро аэропортида юкларни текшириш жараёнида содир бўлган.
Икки нафар Ўзбекистон фуқаросининг чемоданларидан вакуумли қадоқланган қуритилган каннабис гуллари, каннабис смоласи ҳамда қайта ишланган маҳсулотлар топилган.
Биринчи фуқаронинг юкидан нима чиқди?
Биринчи гумонланувчига тегишли тўртта юкдан иккитаси божхона ходимларида шубҳа уйғотган.
Текширув натижасида:
умумий оғирлиги 9,8 килограмм бўлган 30 та қадоқ қуритилган каннабис;
1,03 килограмм оғирликдаги 14 дона қайта ишланган каннабис маҳсулоти
аниқланган.
Иккинчи чемоданда ҳам катта миқдорда маҳсулот бўлган
Иккинчи Ўзбекистон фуқаросининг юкларидан эса:
9,8 килограмм қуритилган каннабис;
4,1 килограмм каннабис смоласи;
2 килограмм турли қайта ишланган каннабис маҳсулотлари
топилган.
Шу тариқа, мусодара қилинган маҳсулотларнинг умумий оғирлиги 26 килограммдан ошган.
Уларни қандай жазо кутиши мумкин?
Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар икки шахсга нисбатан Таиланднинг 2017 йилги Божхона тўғрисидаги қонуни асосида айблов қўйилганини маълум қилди.
Улар товарларни божхона қоидаларига риоя қилмасдан мамлакатдан олиб чиқишга уринишда, шунингдек, гиёҳвандлик воситалари ва назорат қилинадиган ўсимликлар муомаласига оид қонунчиликни бузишда гумон қилинмоқда.
Таиланд қонунчилигига кўра, бундай ҳуқуқбузарлик учун ҳар бир килограмм каннабис ҳисобига 30 минг батгача жарима ёки суд қарори асосида озодликдан маҳрум қилиш жазоси қўлланиши мумкин.
Тергов давом этмоқда
Қўлга олинган фуқаролар ва мусодара қилинган ашёвий далиллар кейинги тергов ҳаракатлари учун Сакху полиция бўлимига топширилган.
Таиланд божхона хизмати каннабис маҳсулотларини мамлакатдан ноқонуний олиб чиқиш жиноят ҳисобланишини яна бир бор эслатди.
Маҳаллий нашрларга кўра, сўнгги вақтларда хорижлик сайёҳлар иштирокидаги шундай ҳодисалар кўпайган. Шу сабаб Пхукет маъмурияти каннабис маҳсулотлари айланмаси устидан назоратни янада кучайтириш тарафдори эканини билдирган.
…