Пхукетда икки ўзбекистонлик 26 кг каннабис билан ушланди

·0·Дунё
Пхукетда икки ўзбекистонлик 26 кг каннабис билан ушланди

Таиланднинг Пхукет халқаро аэропортида икки нафар Ўзбекистон фуқароси қўлга олинди. Уларнинг юкларидан 26 килограммдан ортиқ каннабис маҳсулотлари топилган.

Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи идоралар 26 ёшли фуқароларни ушбу маҳсулотларни божхона расмийлаштирувисиз мамлакатдан олиб чиқишга уринганликда гумон қилмоқда.

Шубҳали юклар аэропортда аниқланди

Таиланд божхона хизмати маълумотига кўра, воқеа 1 июль куни Пхукет халқаро аэропортида юкларни текшириш жараёнида содир бўлган.

Икки нафар Ўзбекистон фуқаросининг чемоданларидан вакуумли қадоқланган қуритилган каннабис гуллари, каннабис смоласи ҳамда қайта ишланган маҳсулотлар топилган.

Биринчи фуқаронинг юкидан нима чиқди?

Биринчи гумонланувчига тегишли тўртта юкдан иккитаси божхона ходимларида шубҳа уйғотган.

Текширув натижасида:

  • умумий оғирлиги 9,8 килограмм бўлган 30 та қадоқ қуритилган каннабис;

  • 1,03 килограмм оғирликдаги 14 дона қайта ишланган каннабис маҳсулоти

аниқланган.

Иккинчи чемоданда ҳам катта миқдорда маҳсулот бўлган

Иккинчи Ўзбекистон фуқаросининг юкларидан эса:

  • 9,8 килограмм қуритилган каннабис;

  • 4,1 килограмм каннабис смоласи;

  • 2 килограмм турли қайта ишланган каннабис маҳсулотлари

топилган.

Шу тариқа, мусодара қилинган маҳсулотларнинг умумий оғирлиги 26 килограммдан ошган.

Уларни қандай жазо кутиши мумкин?

Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар икки шахсга нисбатан Таиланднинг 2017 йилги Божхона тўғрисидаги қонуни асосида айблов қўйилганини маълум қилди.

Улар товарларни божхона қоидаларига риоя қилмасдан мамлакатдан олиб чиқишга уринишда, шунингдек, гиёҳвандлик воситалари ва назорат қилинадиган ўсимликлар муомаласига оид қонунчиликни бузишда гумон қилинмоқда.

Таиланд қонунчилигига кўра, бундай ҳуқуқбузарлик учун ҳар бир килограмм каннабис ҳисобига 30 минг батгача жарима ёки суд қарори асосида озодликдан маҳрум қилиш жазоси қўлланиши мумкин.

Тергов давом этмоқда

Қўлга олинган фуқаролар ва мусодара қилинган ашёвий далиллар кейинги тергов ҳаракатлари учун Сакху полиция бўлимига топширилган.

Таиланд божхона хизмати каннабис маҳсулотларини мамлакатдан ноқонуний олиб чиқиш жиноят ҳисобланишини яна бир бор эслатди.

Маҳаллий нашрларга кўра, сўнгги вақтларда хорижлик сайёҳлар иштирокидаги шундай ҳодисалар кўпайган. Шу сабаб Пхукет маъмурияти каннабис маҳсулотлари айланмаси устидан назоратни янада кучайтириш тарафдори эканини билдирган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Исёнчиларнинг қонли ҳужуми: америкалик учувчи отиб ташландиИсёнчиларнинг қонли ҳужуми: америкалик учувчи отиб ташландиБугун, 09:37Олимлар хавотирда: дунё океанида ҳарорат рекорд даражада исидиОлимлар хавотирда: дунё океанида ҳарорат рекорд даражада исидиБугун, 09:33Ким Чен Ин нега онаси ҳақида ҳеч қачон гапирмайди?Ким Чен Ин нега онаси ҳақида ҳеч қачон гапирмайди?Бугун, 02:46Венесуэлада 8 кун вайроналар остида қолган эркак тирик топилдиВенесуэлада 8 кун вайроналар остида қолган эркак тирик топилдиКеча, 22:10Зеленский ва Залужний ўртасидаги махфий суҳбат тафсилотлари ошкор бўлдиЗеленский ва Залужний ўртасидаги махфий суҳбат тафсилотлари ошкор бўлдиКеча, 22:00Венесуэлада вайроналар остидан гўзаллик танлови ғолибасининг жасади топилдиВенесуэлада вайроналар остидан гўзаллик танлови ғолибасининг жасади топилдиКеча, 21:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди