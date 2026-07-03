Нагелсманн Германия термасини тарк этмоқда
Германия миллий жамоасида катта ўзгариш кутилмоқда. Бош мураббий Юлиан Нагелсманн лавозимидан кетади.
Журналист Фабрицио Романонинг хабар беришича, Германия футбол федерацияси 38 ёшли мутахассис билан ҳамкорликни якунлашга қарор қилган.
Франкфуртда уч соатлик йиғилиш ўтказилди
Манба маълумотига кўра, 2 июль куни Франкфурт шаҳридаги Германия футбол федерацияси қароргоҳида муҳим йиғилиш бўлиб ўтган.
Уч соат давом этган муҳокамада Нагелсманнга миллий жамоадаги фаолиятини якунлаш таклиф қилинган.
7 миллион евро товон пули тўланиши мумкин
Аввалроқ Юлиан Нагелсманннинг шартномаси белгиланган муддатдан олдин бекор қилинса, унга 7 миллион евро миқдорида товон пули тўланиши мумкинлиги хабар қилинган эди.
Ҳозирча мураббийнинг кетиши ва товон пули миқдори бўйича расмий баёнот берилмаган.
Жаҳон чемпионатидаги натижа ҳал қилувчи бўлди
Юлиан Нагелсманн Германия миллий жамоасини 2023 йил сентябрь ойидан буён бошқариб келаётган эди.
Бироқ 2026 йилги Жаҳон чемпионатида немислар кутилган натижани қайд эта олмади. Германия 1/16 финалда Парагвайга имкониятни бой бериб, мусобақани эрта тарк этди.
Мундиалдаги ушбу муваффақиятсизликдан сўнг мураббийнинг келажаги жиддий муҳокама остида қолган эди.
Германияда янги давр бошланадими?
Нагелсманннинг кетиши расман тасдиқланса, Германия футбол федерацияси тез орада янги бош мураббий излашни бошлайди.
Энди асосий савол — тўрт карра жаҳон чемпионларини янги босқичга қайси мутахассис олиб чиқади?
…