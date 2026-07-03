Нагелсманн Германия термасини тарк этмоқда

·29·Спорт
Нагелсманн Германия термасини тарк этмоқда

Германия миллий жамоасида катта ўзгариш кутилмоқда. Бош мураббий Юлиан Нагелсманн лавозимидан кетади.

Журналист Фабрицио Романонинг хабар беришича, Германия футбол федерацияси 38 ёшли мутахассис билан ҳамкорликни якунлашга қарор қилган.

Франкфуртда уч соатлик йиғилиш ўтказилди

Манба маълумотига кўра, 2 июль куни Франкфурт шаҳридаги Германия футбол федерацияси қароргоҳида муҳим йиғилиш бўлиб ўтган.

Уч соат давом этган муҳокамада Нагелсманнга миллий жамоадаги фаолиятини якунлаш таклиф қилинган.

7 миллион евро товон пули тўланиши мумкин

Аввалроқ Юлиан Нагелсманннинг шартномаси белгиланган муддатдан олдин бекор қилинса, унга 7 миллион евро миқдорида товон пули тўланиши мумкинлиги хабар қилинган эди.

Ҳозирча мураббийнинг кетиши ва товон пули миқдори бўйича расмий баёнот берилмаган.

Жаҳон чемпионатидаги натижа ҳал қилувчи бўлди

Юлиан Нагелсманн Германия миллий жамоасини 2023 йил сентябрь ойидан буён бошқариб келаётган эди.

Бироқ 2026 йилги Жаҳон чемпионатида немислар кутилган натижани қайд эта олмади. Германия 1/16 финалда Парагвайга имкониятни бой бериб, мусобақани эрта тарк этди.

Мундиалдаги ушбу муваффақиятсизликдан сўнг мураббийнинг келажаги жиддий муҳокама остида қолган эди.

Германияда янги давр бошланадими?

Нагелсманннинг кетиши расман тасдиқланса, Германия футбол федерацияси тез орада янги бош мураббий излашни бошлайди.

Энди асосий савол — тўрт карра жаҳон чемпионларини янги босқичга қайси мутахассис олиб чиқади?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Роналду Модричга қандай тилак билдирганини айтдиРоналду Модричга қандай тилак билдирганини айтдиБугун, 11:09ЖЧ-2026да 1/8 финалнинг 13 иштирокчиси маълум бўлдиЖЧ-2026да 1/8 финалнинг 13 иштирокчиси маълум бўлдиБугун, 11:03Мартинес Хорватияга қарши ғалабанинг сирини очдиМартинес Хорватияга қарши ғалабанинг сирини очдиБугун, 10:30Роналду келажаги ҳақида муҳим баёнот бердиРоналду келажаги ҳақида муҳим баёнот бердиБугун, 10:28ЖЧ-2026да Испания — Португалия супербаҳси кутилмоқдаЖЧ-2026да Испания — Португалия супербаҳси кутилмоқдаБугун, 10:25Суперлигада катта ўзгаришлар: ким кетди, ким келди?Суперлигада катта ўзгаришлар: ким кетди, ким келди?Бугун, 10:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди