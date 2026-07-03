Роналду келажаги ҳақида муҳим баёнот берди
Португалия миллий жамоаси ҳужумчиси Криштиану Роналду терма жамоадаги келажаги борасида ҳозирча якуний қарор қабул қилмаганини маълум қилди.
У Хорватияга қарши ўйиндан сўнг бу масалани мусобақа якунлангач, оиласи билан маслаҳатлашиб ҳал қилишини таъкидлади.
Фаолиятини якунлаши мумкинлиги айтилганди
Аввалроқ португалиялик юлдузнинг опаси Катя Авейру Роналду ЖЧ-2026дан кейин миллий жамоадаги фаолиятини якунлашини айтган эди.
Бу хабар мухлислар орасида катта муҳокамаларга сабаб бўлди. Бироқ футболчининг ўзи ҳозирча аниқ қарорга келмаганини билдирди.
«Бу ҳақда кейинроқ айтаман»
Роналдунинг сўзларига кўра, айни пайтда унинг келажаги ҳақида гапиришга ҳали эрта.
«Ҳозир келажагим ҳақида гапиришнинг аҳамияти йўқ. Бу ҳақда кейинроқ айтаман», — деди португалиялик ҳужумчи.
Қарор оила билан маслаҳатлашиб қабул қилинади
Криштиану якуний қарорни ғалаба ёки мағлубиятдан кейин ҳиссиётга берилган ҳолда қабул қилмаслигини таъкидлади.
«Ғалаба ёки мағлубиятдан кейин оилам билан маслаҳатлашаман ва энг тўғри қарорни қабул қиламан», — деди у.
Роналду энди муҳим қарорларни шошилинч ва қизиққонлик билан қабул қилмаслигини ҳам қўшимча қилди.
«Ҳамма нарса хотиржамлик билан ҳал этилади»
Футболчининг таъкидлашича, унинг келажагига оид масала босим ва кучли ҳиссиётлар таъсирида эмас, хотиржам муҳитда ҳал этилади.
«Мен энди ҳеч қандай қарорни қизиққонлик билан қабул қилмайман. Ҳамма нарса хотиржамлик билан ҳал этилади», — деди Роналду.
Ҳозирги мақсад — мундиалдан завқланиш
Криштиану айни пайтда келажак ҳақида эмас, Жаҳон чемпионатидаги иштирок ва бугунги лаҳзалар ҳақида ўйлаётганини билдирди.
«Ҳозир эса бугунги лаҳзалардан завқланиш керак», — дея хулоса қилди у.
Шу тариқа, Роналдунинг Португалия миллий жамоасидаги кейинги тақдири ЖЧ-2026 якунланганидан сўнг маълум бўлиши кутилмоқда.
…