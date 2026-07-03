Роналду келажаги ҳақида муҳим баёнот берди

·46·Спорт
Роналду келажаги ҳақида муҳим баёнот берди

Португалия миллий жамоаси ҳужумчиси Криштиану Роналду терма жамоадаги келажаги борасида ҳозирча якуний қарор қабул қилмаганини маълум қилди.

У Хорватияга қарши ўйиндан сўнг бу масалани мусобақа якунлангач, оиласи билан маслаҳатлашиб ҳал қилишини таъкидлади.

Фаолиятини якунлаши мумкинлиги айтилганди

Аввалроқ португалиялик юлдузнинг опаси Катя Авейру Роналду ЖЧ-2026дан кейин миллий жамоадаги фаолиятини якунлашини айтган эди.

Бу хабар мухлислар орасида катта муҳокамаларга сабаб бўлди. Бироқ футболчининг ўзи ҳозирча аниқ қарорга келмаганини билдирди.

«Бу ҳақда кейинроқ айтаман»

Роналдунинг сўзларига кўра, айни пайтда унинг келажаги ҳақида гапиришга ҳали эрта.

«Ҳозир келажагим ҳақида гапиришнинг аҳамияти йўқ. Бу ҳақда кейинроқ айтаман», — деди португалиялик ҳужумчи.

Қарор оила билан маслаҳатлашиб қабул қилинади

Криштиану якуний қарорни ғалаба ёки мағлубиятдан кейин ҳиссиётга берилган ҳолда қабул қилмаслигини таъкидлади.

«Ғалаба ёки мағлубиятдан кейин оилам билан маслаҳатлашаман ва энг тўғри қарорни қабул қиламан», — деди у.

Роналду энди муҳим қарорларни шошилинч ва қизиққонлик билан қабул қилмаслигини ҳам қўшимча қилди.

«Ҳамма нарса хотиржамлик билан ҳал этилади»

Футболчининг таъкидлашича, унинг келажагига оид масала босим ва кучли ҳиссиётлар таъсирида эмас, хотиржам муҳитда ҳал этилади.

«Мен энди ҳеч қандай қарорни қизиққонлик билан қабул қилмайман. Ҳамма нарса хотиржамлик билан ҳал этилади», — деди Роналду.

Ҳозирги мақсад — мундиалдан завқланиш

Криштиану айни пайтда келажак ҳақида эмас, Жаҳон чемпионатидаги иштирок ва бугунги лаҳзалар ҳақида ўйлаётганини билдирди.

«Ҳозир эса бугунги лаҳзалардан завқланиш керак», — дея хулоса қилди у.

Шу тариқа, Роналдунинг Португалия миллий жамоасидаги кейинги тақдири ЖЧ-2026 якунланганидан сўнг маълум бўлиши кутилмоқда.

Кристиану РоналдуПортугалияКатиа АвейроХорватия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мартинес Хорватияга қарши ғалабанинг сирини очдиМартинес Хорватияга қарши ғалабанинг сирини очдиБугун, 10:30ЖЧ-2026да Испания — Португалия супербаҳси кутилмоқдаЖЧ-2026да Испания — Португалия супербаҳси кутилмоқдаБугун, 10:25Суперлигада катта ўзгаришлар: ким кетди, ким келди?Суперлигада катта ўзгаришлар: ким кетди, ким келди?Бугун, 10:22Эмболо ва Ндой Швейцарияни 1/8 финалга олиб чиқдиЭмболо ва Ндой Швейцарияни 1/8 финалга олиб чиқдиБугун, 10:20Де ла Фуэнте: «Буюк жамоалар ҳал қилувчи паллада кўринади»Де ла Фуэнте: «Буюк жамоалар ҳал қилувчи паллада кўринади»Бугун, 07:46Арнаутович Испанияга қарши ўйиндан сўнг жамоадошларига мурожаат қилдиАрнаутович Испанияга қарши ўйиндан сўнг жамоадошларига мурожаат қилдиБугун, 07:44
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди