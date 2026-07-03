Россиянинг Мурманск вилоятида мобил интернет тезлиги чекланди
Россиянинг Мурманск вилоятида хавфсизлик чораларини кучайтириш мақсадида мобил интернет тезлигига вақтинчалик чекловлар жорий этилди. Бу ҳақда вилоят тезкор штаби расмий баёнот билан чиқди. Мазкур чора ҳудудда юзага келиши мумкин бўлган турли хатарли вазиятларнинг олдини олишга қаратилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Расмий маълумотларга кўра, чекловлар шаҳарнинг барча қисмларида эмас, балки фақат маълум туманларида амал қилмоқда. Мутасаддилар бу қарорни бевосита хавфсизлик масалалари билан боғлашган, бироқ айнан қандай хавф ҳақида гап кетаётганига аниқлик киритилмаган. Маҳаллий аҳоли интернет тезлигининг кескин пасайганидан шикоят қилмоқда.
Хавфсизлик чоралари ва сабабларРоссия ОАВлари, хусусан, ixbt.com нашрининг хабар беришича, бундай чоралар одатда дронлар ҳужуми хавфи ёки муҳим стратегик объектлар ҳимоясини таъминлаш зарурати туғилганда қўлланилади. Мурманск вилояти стратегик аҳамиятга эга бўлгани сабабли, бу ерда ахборот хавфсизлиги ва алоқа каналларини назорат қилиш масаласига алоҳида эътибор қаратилмоқда.
Тезкор штаб вакиллари ушбу чекловлар вақтинчалик характерга эга эканини ва вазият барқарорлашиши билан алоқа сифати аввалги ҳолатига қайтарилишини таъкидлашган. Ҳозирча чекловлар қанча давом этиши ҳақида аниқ муддатлар эълон қилинмаган.
Ушбу ҳолат Мурманскда биринчи марта кузатилаётгани йўқ. Аввалроқ ҳам Россиянинг бир қатор чегараолди ва шимолий ҳудудларида пилотсиз учиш аппаратлари хавфи туфайли 4G ва ЛТE тармоқлари ишида узилишлар ёки тезлик пасайиши ҳолатлари қайд этилган эди.
Техник нуқтаи назардан, мобил интернет тезлигини чеклаш алоқа операторлари томонидан махсус ускуналар ёрдамида амалга оширилади. Бу эса ўз навбатида маълумотлар алмашинувини секинлаштиради ва айрим онлайн хизматлардан фойдаланишни қийинлаштиради. Фойдаланувчиларга муҳим маълумотларни юклаб олишда муаммоларга тайёр туриш тавсия этилмоқда.
Ҳозирда Мурманск вилояти маъмурияти аҳолини хотиржамликка чақириб, фақат расмий манбалардан олинган маълумотларга таянишни сўрамоқда. Вазият ҳуқуқ-тартибот идоралари ва махсус хизматлар назорати остида экани айтилмоқда.
…