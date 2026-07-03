Россиянинг Мурманск вилоятида мобил интернет тезлиги чекланди

·0·Техно
Россиянинг Мурманск вилоятида мобил интернет тезлиги чекланди

Россиянинг Мурманск вилоятида хавфсизлик чораларини кучайтириш мақсадида мобил интернет тезлигига вақтинчалик чекловлар жорий этилди. Бу ҳақда вилоят тезкор штаби расмий баёнот билан чиқди. Мазкур чора ҳудудда юзага келиши мумкин бўлган турли хатарли вазиятларнинг олдини олишга қаратилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Расмий маълумотларга кўра, чекловлар шаҳарнинг барча қисмларида эмас, балки фақат маълум туманларида амал қилмоқда. Мутасаддилар бу қарорни бевосита хавфсизлик масалалари билан боғлашган, бироқ айнан қандай хавф ҳақида гап кетаётганига аниқлик киритилмаган. Маҳаллий аҳоли интернет тезлигининг кескин пасайганидан шикоят қилмоқда.

Хавфсизлик чоралари ва сабаблар

Россия ОАВлари, хусусан, ixbt.com нашрининг хабар беришича, бундай чоралар одатда дронлар ҳужуми хавфи ёки муҳим стратегик объектлар ҳимоясини таъминлаш зарурати туғилганда қўлланилади. Мурманск вилояти стратегик аҳамиятга эга бўлгани сабабли, бу ерда ахборот хавфсизлиги ва алоқа каналларини назорат қилиш масаласига алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Тезкор штаб вакиллари ушбу чекловлар вақтинчалик характерга эга эканини ва вазият барқарорлашиши билан алоқа сифати аввалги ҳолатига қайтарилишини таъкидлашган. Ҳозирча чекловлар қанча давом этиши ҳақида аниқ муддатлар эълон қилинмаган.

Ушбу ҳолат Мурманскда биринчи марта кузатилаётгани йўқ. Аввалроқ ҳам Россиянинг бир қатор чегараолди ва шимолий ҳудудларида пилотсиз учиш аппаратлари хавфи туфайли 4G ва ЛТE тармоқлари ишида узилишлар ёки тезлик пасайиши ҳолатлари қайд этилган эди.

Техник нуқтаи назардан, мобил интернет тезлигини чеклаш алоқа операторлари томонидан махсус ускуналар ёрдамида амалга оширилади. Бу эса ўз навбатида маълумотлар алмашинувини секинлаштиради ва айрим онлайн хизматлардан фойдаланишни қийинлаштиради. Фойдаланувчиларга муҳим маълумотларни юклаб олишда муаммоларга тайёр туриш тавсия этилмоқда.

Ҳозирда Мурманск вилояти маъмурияти аҳолини хотиржамликка чақириб, фақат расмий манбалардан олинган маълумотларга таянишни сўрамоқда. Вазият ҳуқуқ-тартибот идоралари ва махсус хизматлар назорати остида экани айтилмоқда.

РоссияМурманскМобил ИнтернетХавфсизликТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Пегасус можароси: Жосуслик дастурини текшираётган сиёсатчининг ўзи киберҳужумга учрадиПегасус можароси: Жосуслик дастурини текшираётган сиёсатчининг ўзи киберҳужумга учрадиБугун, 10:30Microsoft компаниясининг сирли Прожект Аион операцион тизими видеода намойиш этилдиMicrosoft компаниясининг сирли Прожект Аион операцион тизими видеода намойиш этилдиБугун, 08:27Австралия ва Янги Зеландия стартаплари учун Стартуп Баттлефиелд танлови эълон қилиндиАвстралия ва Янги Зеландия стартаплари учун Стартуп Баттлефиелд танлови эълон қилиндиБугун, 05:20Xiaomi ўзининг янги 20 000 мА/соат сиғимли Повер Банк қурилмасини глобал бозорга чиқарадиXiaomi ўзининг янги 20 000 мА/соат сиғимли Повер Банк қурилмасини глобал бозорга чиқарадиБугун, 04:56Mark Zuckerberg сунъий интеллект агентлари кутилганидан секин ривожланаётганини тан олдиMark Zuckerberg сунъий интеллект агентлари кутилганидан секин ривожланаётганини тан олдиБугун, 04:51АҚШ коинотдаги разведка ишларини хусусий секторга топширмоқда: Виктус Ҳазе миссиясиАҚШ коинотдаги разведка ишларини хусусий секторга топширмоқда: Виктус Ҳазе миссиясиБугун, 04:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи