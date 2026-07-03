Мартинес Хорватияга қарши ғалабанинг сирини очди
Португалия миллий жамоаси бош мураббийи Роберто Мартинес ЖЧ-2026 1/16 финалида Хорватия устидан қозонилган ғалабадан сўнг жамоасининг ўйинини баҳолади.
Мутахассиснинг таъкидлашича, бундай учрашувларда фақат истеъдоднинг ўзи етарли эмас — интизом, жамоавийлик ва кучли характер ҳам ҳал қилувчи аҳамият касб этади.
«Жаҳон чемпионатида осон ўйин бўлмайди»
Мартинес мундиал плей-оффида ҳар бир имкониятдан унумли фойдаланиш кераклигини таъкидлади.
«Жаҳон чемпионатларида осон ўйинлар бўлмайди. Яхши имкониятга эга бўлсангиз, демак, гол уришингиз керак», — деди у.
Биринчи бўлимдан мамнун қолди
Португалия бош мураббийининг фикрича, жамоа биринчи бўлимда рақиб ҳаракатларини тўғри таҳлил қилиб, ҳужумда кўплаб хавфли вазиятлар яратган.
«Биринчи бўлим ҳар томонлама ажойиб ўтди. Биз ўйинни яхши ўқидик ва ҳужумнинг ҳал қилувчи ҳудудларида кўплаб вазиятлар яратдик», — деди Мартинес.
«Хорватияга қарши хавф доимо мавжуд»
Мутахассис Хорватия каби тажрибали жамоаларга қарши учрашувларда бир лаҳзага ҳам эътиборни сусайтириш мумкин эмаслигини қайд этди.
«Хорватия каби жамоаларга қарши ҳар доим хавф мавжуд. Бундай ўйинларда жамоавий ҳаракатлар ҳал қилувчи аҳамиятга эга».
Португалия голдан кейин ҳам синмади
Мартинес жамоаси гол ўтказиб юборганидан кейин ҳам ишончни йўқотмаганини алоҳида таъкидлади.
Захирадан майдонга тушган футболчилар ҳам учрашув тақдирига таъсир кўрсатган.
«Гол ўтказиб юборганимиздан кейин ҳам ўзимизга бўлган ишончни йўқотмадик. Захирадан тушган футболчилардан ҳам фойдаландик, чунки улар бунга тайёр эди», — деди мураббий.
«Истеъдод, интизом ва юрак керак»
Португалия устози Жаҳон чемпионатида мутлақо мукаммал ўйин кўрсатиш қийинлигини таъкидлади.
«Жаҳон чемпионатида идеал ўйин бўлмайди. Бу ерда истеъдод, интизом ва юрак билан ўйнаш талаб этилади».
Унинг фикрича, айнан шу руҳият Португалияга мураккаб учрашувларда ғалаба қозонишга ёрдам беради.
Ғалаба марҳумлар хотирасига бағишланди
Мартинес футболчилар Португалия шарафини ҳимоя қилишдан завқ олганини айтди.
Шунингдек, жамоа майдонга Рикарду Карвалюнинг отаси, Диогу Жота ва унинг акаси Андренинг хотираси учун ҳам тушганини таъкидлади.
«Биз Рикарду Карвалюнинг отаси, шунингдек, Диогу Жота ва унинг акаси Андренинг хотираси учун ҳам майдонга тушдик», — дея Мартинес сўзларини келтирди FIFA расмий сайти.
Португалиянинг Хорватияга қарши ғалабасида нафақат маҳорат, балки кучли ирода ва жамоавий руҳ ҳам муҳим ўрин тутди.
…