Мартинес Хорватияга қарши ғалабанинг сирини очди

·0·Спорт
Мартинес Хорватияга қарши ғалабанинг сирини очди

Португалия миллий жамоаси бош мураббийи Роберто Мартинес ЖЧ-2026 1/16 финалида Хорватия устидан қозонилган ғалабадан сўнг жамоасининг ўйинини баҳолади.

Мутахассиснинг таъкидлашича, бундай учрашувларда фақат истеъдоднинг ўзи етарли эмас — интизом, жамоавийлик ва кучли характер ҳам ҳал қилувчи аҳамият касб этади.

«Жаҳон чемпионатида осон ўйин бўлмайди»

Мартинес мундиал плей-оффида ҳар бир имкониятдан унумли фойдаланиш кераклигини таъкидлади.

«Жаҳон чемпионатларида осон ўйинлар бўлмайди. Яхши имкониятга эга бўлсангиз, демак, гол уришингиз керак», — деди у.

Биринчи бўлимдан мамнун қолди

Португалия бош мураббийининг фикрича, жамоа биринчи бўлимда рақиб ҳаракатларини тўғри таҳлил қилиб, ҳужумда кўплаб хавфли вазиятлар яратган.

«Биринчи бўлим ҳар томонлама ажойиб ўтди. Биз ўйинни яхши ўқидик ва ҳужумнинг ҳал қилувчи ҳудудларида кўплаб вазиятлар яратдик», — деди Мартинес.

«Хорватияга қарши хавф доимо мавжуд»

Мутахассис Хорватия каби тажрибали жамоаларга қарши учрашувларда бир лаҳзага ҳам эътиборни сусайтириш мумкин эмаслигини қайд этди.

«Хорватия каби жамоаларга қарши ҳар доим хавф мавжуд. Бундай ўйинларда жамоавий ҳаракатлар ҳал қилувчи аҳамиятга эга».

Португалия голдан кейин ҳам синмади

Мартинес жамоаси гол ўтказиб юборганидан кейин ҳам ишончни йўқотмаганини алоҳида таъкидлади.

Захирадан майдонга тушган футболчилар ҳам учрашув тақдирига таъсир кўрсатган.

«Гол ўтказиб юборганимиздан кейин ҳам ўзимизга бўлган ишончни йўқотмадик. Захирадан тушган футболчилардан ҳам фойдаландик, чунки улар бунга тайёр эди», — деди мураббий.

«Истеъдод, интизом ва юрак керак»

Португалия устози Жаҳон чемпионатида мутлақо мукаммал ўйин кўрсатиш қийинлигини таъкидлади.

«Жаҳон чемпионатида идеал ўйин бўлмайди. Бу ерда истеъдод, интизом ва юрак билан ўйнаш талаб этилади».

Унинг фикрича, айнан шу руҳият Португалияга мураккаб учрашувларда ғалаба қозонишга ёрдам беради.

Ғалаба марҳумлар хотирасига бағишланди

Мартинес футболчилар Португалия шарафини ҳимоя қилишдан завқ олганини айтди.

Шунингдек, жамоа майдонга Рикарду Карвалюнинг отаси, Диогу Жота ва унинг акаси Андренинг хотираси учун ҳам тушганини таъкидлади.

«Биз Рикарду Карвалюнинг отаси, шунингдек, Диогу Жота ва унинг акаси Андренинг хотираси учун ҳам майдонга тушдик», — дея Мартинес сўзларини келтирди FIFA расмий сайти.

Португалиянинг Хорватияга қарши ғалабасида нафақат маҳорат, балки кучли ирода ва жамоавий руҳ ҳам муҳим ўрин тутди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Роналду келажаги ҳақида муҳим баёнот бердиРоналду келажаги ҳақида муҳим баёнот бердиБугун, 10:28ЖЧ-2026да Испания — Португалия супербаҳси кутилмоқдаЖЧ-2026да Испания — Португалия супербаҳси кутилмоқдаБугун, 10:25Суперлигада катта ўзгаришлар: ким кетди, ким келди?Суперлигада катта ўзгаришлар: ким кетди, ким келди?Бугун, 10:22Эмболо ва Ндой Швейцарияни 1/8 финалга олиб чиқдиЭмболо ва Ндой Швейцарияни 1/8 финалга олиб чиқдиБугун, 10:20Де ла Фуэнте: «Буюк жамоалар ҳал қилувчи паллада кўринади»Де ла Фуэнте: «Буюк жамоалар ҳал қилувчи паллада кўринади»Бугун, 07:46Арнаутович Испанияга қарши ўйиндан сўнг жамоадошларига мурожаат қилдиАрнаутович Испанияга қарши ўйиндан сўнг жамоадошларига мурожаат қилдиБугун, 07:44
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди