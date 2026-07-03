Украина ҳудудларига янги зарбалар: қурбонлар бор
Россия 2 июль куни кундузи ва кечқурун Украинанинг бир қатор ҳудудларига янги зарбалар берди.
Украина расмийларининг маълум қилишича, ҳужумлар оқибатида камида олти киши ҳалок бўлган, 31 киши эса жароҳат олган. Зарба берилган объектлар орасида турар жойлар, тиббиёт ва таълим муассасалари ҳам бор.
Еттита ҳудуд ҳужумга учради
Маҳаллий ҳокимиятлар маълумотига кўра, ҳужумлар қуйидаги ҳудудларни қамраб олган:
Херсон;
Запорижжя;
Днипропетровск;
Миколайив;
Суми;
Харкив;
Донецк вилояти.
Украина расмийлари ушбу зарбаларни Киевга амалга оширилган кенг кўламли тунги ҳужумнинг давоми сифатида баҳоламоқда.
Херсонда уч киши ҳалок бўлди
Херсон шаҳри марказида фуқаролик автомобилига берилган зарба оқибатида 41 ёшли эркак ҳалок бўлди.
Яна бир ҳужумда тиббиёт муассасаси нишонга олинган. Оқибатда 63 ёшли шифокор вафот этган, ҳамшира эса жароҳатланган.
Кечқурун далада ўт ўраётган маҳаллий аҳоли вакили портловчи жисмга дуч келиб ҳалок бўлгани ҳам хабар қилинди.
Вилоят раҳбариятининг билдиришича, Херсонга дрон ҳужумлари кун давомида бир неча марта такрорланган.
Запорижжяда болалар ҳам жароҳатланди
Запорижжядаги зарбалар турар жой биноси, омборхона, почта саралаш маркази ва спорт мажмуасига тўғри келган.
Ҳужумлар натижасида етти киши жароҳат олган. Улар орасида 6, 7, 12 ва 16 ёшли болалар ҳам бор.
Днипропетровскда қарийб 40 та зарба
Днипропетровск вилоятида икки киши, жумладан етти ёшли қизалоқ ҳалок бўлган.
Яна тўққиз киши жароҳатланган. Улар орасида 11 ёшли қиз ва 14 ёшли ўсмир ҳам бор.
Маҳаллий ҳокимият маълумотига кўра, вилоятга дронлар, артиллерия, авиабомбалар ва ракета орқали қарийб 40 та зарба берилган.
Натижада кўп қаватли ва хусусий уйлар, гимназия ҳамда автомобилларга зарар етган.
Миколайивда ёнилғи шохобчаси вайрон бўлди
Миколайив вилоятида дрон зарбаси ёнилғи қуйиш шохобчаси яқинига тўғри келган.
Ҳужум оқибатида бир киши ҳалок бўлган, яна етти киши жароҳатланган. Ёнилғи шохобчаси биноси вайрон бўлиб, хусусий уйлар ва транспорт воситаларига ҳам шикаст етган.
Харкивда турар жой биноси зарарланди
Харкив шаҳридаги зарбалардан бири кўп қаватли турар жой биносига тўғри келган.
Ҳужум оқибатида уч киши жароҳат олган. Шунингдек, ёнилғи қуйиш шохобчаси ва бир нечта автомобилларга зарар етган.
Сумига авиация бомбалари ташланган
Украина расмийларига кўра, Суми шаҳрига учта бошқариладиган авиация бомбаси ташланган.
Ҳодисадан кейин 11 киши, жумладан уч нафар бола тиббий ёрдамга мурожаат қилган. Мактаб биноси жиддий зарарланган, аммо ҳужум вақтида ўқувчилар бинода бўлмаган.
Шунингдек, дрон почта автомобилига зарба бериши оқибатида ҳайдовчи ва почта ходими жароҳатланган.
Краматорскда автомобил нишонга олинди
Донецк вилоятининг Краматорск шаҳрида дрон енгил автомобилга зарба берган.
Оқибатда бир киши жароҳатлангани маълум қилинди.
Киевдаги тунги ҳужумнинг давоми
Украина расмийлари 2 июль куни содир бўлган ҳужумларни пойтахт Киевга ўтар кечаси амалга оширилган оммавий зарбанинг давоми деб ҳисобламоқда.
Уларнинг таъкидлашича, Киевга қилинган тунги ҳужум қурбонлар сони бўйича уруш бошланганидан буён пойтахтда кузатилган энг оғир зарбалардан бири бўлган.
…