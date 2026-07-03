Украина ҳудудларига янги зарбалар: қурбонлар бор

·1·Дунё
Украина ҳудудларига янги зарбалар: қурбонлар бор

Россия 2 июль куни кундузи ва кечқурун Украинанинг бир қатор ҳудудларига янги зарбалар берди.

Украина расмийларининг маълум қилишича, ҳужумлар оқибатида камида олти киши ҳалок бўлган, 31 киши эса жароҳат олган. Зарба берилган объектлар орасида турар жойлар, тиббиёт ва таълим муассасалари ҳам бор.

Еттита ҳудуд ҳужумга учради

Маҳаллий ҳокимиятлар маълумотига кўра, ҳужумлар қуйидаги ҳудудларни қамраб олган:

  • Херсон;

  • Запорижжя;

  • Днипропетровск;

  • Миколайив;

  • Суми;

  • Харкив;

  • Донецк вилояти.

Украина расмийлари ушбу зарбаларни Киевга амалга оширилган кенг кўламли тунги ҳужумнинг давоми сифатида баҳоламоқда.

Херсонда уч киши ҳалок бўлди

Херсон шаҳри марказида фуқаролик автомобилига берилган зарба оқибатида 41 ёшли эркак ҳалок бўлди.

Яна бир ҳужумда тиббиёт муассасаси нишонга олинган. Оқибатда 63 ёшли шифокор вафот этган, ҳамшира эса жароҳатланган.

Кечқурун далада ўт ўраётган маҳаллий аҳоли вакили портловчи жисмга дуч келиб ҳалок бўлгани ҳам хабар қилинди.

Вилоят раҳбариятининг билдиришича, Херсонга дрон ҳужумлари кун давомида бир неча марта такрорланган.

Запорижжяда болалар ҳам жароҳатланди

Запорижжядаги зарбалар турар жой биноси, омборхона, почта саралаш маркази ва спорт мажмуасига тўғри келган.

Ҳужумлар натижасида етти киши жароҳат олган. Улар орасида 6, 7, 12 ва 16 ёшли болалар ҳам бор.

Днипропетровскда қарийб 40 та зарба

Днипропетровск вилоятида икки киши, жумладан етти ёшли қизалоқ ҳалок бўлган.

Яна тўққиз киши жароҳатланган. Улар орасида 11 ёшли қиз ва 14 ёшли ўсмир ҳам бор.

Маҳаллий ҳокимият маълумотига кўра, вилоятга дронлар, артиллерия, авиабомбалар ва ракета орқали қарийб 40 та зарба берилган.

Натижада кўп қаватли ва хусусий уйлар, гимназия ҳамда автомобилларга зарар етган.

Миколайивда ёнилғи шохобчаси вайрон бўлди

Миколайив вилоятида дрон зарбаси ёнилғи қуйиш шохобчаси яқинига тўғри келган.

Ҳужум оқибатида бир киши ҳалок бўлган, яна етти киши жароҳатланган. Ёнилғи шохобчаси биноси вайрон бўлиб, хусусий уйлар ва транспорт воситаларига ҳам шикаст етган.

Харкивда турар жой биноси зарарланди

Харкив шаҳридаги зарбалардан бири кўп қаватли турар жой биносига тўғри келган.

Ҳужум оқибатида уч киши жароҳат олган. Шунингдек, ёнилғи қуйиш шохобчаси ва бир нечта автомобилларга зарар етган.

Сумига авиация бомбалари ташланган

Украина расмийларига кўра, Суми шаҳрига учта бошқариладиган авиация бомбаси ташланган.

Ҳодисадан кейин 11 киши, жумладан уч нафар бола тиббий ёрдамга мурожаат қилган. Мактаб биноси жиддий зарарланган, аммо ҳужум вақтида ўқувчилар бинода бўлмаган.

Шунингдек, дрон почта автомобилига зарба бериши оқибатида ҳайдовчи ва почта ходими жароҳатланган.

Краматорскда автомобил нишонга олинди

Донецк вилоятининг Краматорск шаҳрида дрон енгил автомобилга зарба берган.

Оқибатда бир киши жароҳатлангани маълум қилинди.

Киевдаги тунги ҳужумнинг давоми

Украина расмийлари 2 июль куни содир бўлган ҳужумларни пойтахт Киевга ўтар кечаси амалга оширилган оммавий зарбанинг давоми деб ҳисобламоқда.

Уларнинг таъкидлашича, Киевга қилинган тунги ҳужум қурбонлар сони бўйича уруш бошланганидан буён пойтахтда кузатилган энг оғир зарбалардан бири бўлган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Пхукетда икки ўзбекистонлик 26 кг каннабис билан ушландиПхукетда икки ўзбекистонлик 26 кг каннабис билан ушландиБугун, 11:23Исёнчиларнинг қонли ҳужуми: америкалик учувчи отиб ташландиИсёнчиларнинг қонли ҳужуми: америкалик учувчи отиб ташландиБугун, 09:37Олимлар хавотирда: дунё океанида ҳарорат рекорд даражада исидиОлимлар хавотирда: дунё океанида ҳарорат рекорд даражада исидиБугун, 09:33Ким Чен Ин нега онаси ҳақида ҳеч қачон гапирмайди?Ким Чен Ин нега онаси ҳақида ҳеч қачон гапирмайди?Бугун, 02:46Венесуэлада 8 кун вайроналар остида қолган эркак тирик топилдиВенесуэлада 8 кун вайроналар остида қолган эркак тирик топилдиКеча, 22:10Зеленский ва Залужний ўртасидаги махфий суҳбат тафсилотлари ошкор бўлдиЗеленский ва Залужний ўртасидаги махфий суҳбат тафсилотлари ошкор бўлдиКеча, 22:00
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди