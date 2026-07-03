SpaceX Флорида штатида улкан Гигабай заводи қурилишини якунламоқда
Илон Маск асос солган SpaceX компанияси космик саноатда инқилоб қилишда давом этмоқда. Флорида штатидаги Кенедди космик маркази ҳудудида қад кўтараётган Гигабай деб номланган улкан ишлаб чиқариш мажмуаси ўзининг максимал баландлигига етди. Ушбу бино нафақат ўзининг ҳажми, балки стратегик аҳамияти билан ҳам жаҳон космонавтикаси тарихида янги саҳифа очиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
NASAСпасефlight нашри вакили @_МахҚ_ томонидан эълон қилинган аэрофотосуратларда янги мажмуанинг кўлами яққол намоён бўлган. Гигабай заводи дунёдаги энг йирик иншоотлардан бири бўлиб, у йилига мингга яқин Starship космик кемаларини йиғишга мўлжалланган. Бу кўрсаткич SpaceX компаниясининг Марсни ўзлаштириш ва кўп марта ишлатиладиган ракеталар тизимини оммавийлаштириш борасидаги улкан режаларининг бир қисмидир.
Космик қирғоқнинг янги қиёфасиСуратларда Гигабай биноси билан бир қаторда, тарихий Веҳикле Ассемблй Буилдинг (ВАБ) иншооти ҳам кўзга ташланади. Бу икки бино ёнма-ён туриши рамзий маънога эга: ўтмишдаги Аполлон миссиялари тайёрланган жойда энди келажакнинг энг қудратли ракеталари йиғилади. ixbt.com маълумотига кўра, ЛК-39А майдончасида Starship учун мўлжалланган янги старт минораси қурилиши ҳам якуний босқичга кирган.
Ҳозирда старт минорасининг энг юқори қисмига Америка Қўшма Штатлари байроғи ўрнатилгани қурилиш ишларининг асосий қисми битганидан далолат беради. Шу билан бирга, Робертс Роад ҳудудида ҳам инфратузилмани кенгайтириш ишлари жадал давом этмоқда. Бу ерда SpaceX ўзининг ишлаб чиқариш қувватларини ошириш ва логистика тизимини такомиллаштиришни мақсад қилган.
Синовлар ва келажакдаги режаларSpaceX ҳозирча Starship тизимининг (Super Heavy тезлатгичи ва кема) бешта муваффақиятли синов парвозини амалга оширди. 2025-йилда айнан қанча ракета йиғилиши ҳозирча номаълум бўлса-да, Гигабай ишга тушиши билан бу жараён кескин тезлашади. Яқинда компания Шип 40 кемасининг Raptor двигателларини 60 сония давомида статик ёқиш синовини муваффақиятли ўтказганини ҳам маълум қилди.
Ушбу лойиҳалар SpaceX компаниясининг нафақат технологик, балки иқтисодий устунлигини ҳам таъминлайди. Ракеталарни конвеер усулида, катта миқдорда ишлаб чиқариш космик парвозлар таннархини сезиларли даражада пасайтиради. Бу эса Ўзбекистон каби ривожланаётган давлатлар учун ҳам келажакда сунъий йўлдошларни коинотга чиқариш ва глобал интернет тармоқларидан фойдаланишда янги имкониятлар яратиши мумкин.
Хулоса қилиб айтганда, Флорида штатидаги "Космик қирғоқ" ўз қиёфасини бутунлай ўзгартирмоқда. Гигабай заводи ва янги старт майдончалари инсониятнинг кўп сайёрали турга айланиши йўлидаги энг йирик моддий қадамлардан бири бўлиб хизмат қилади.
…