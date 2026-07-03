SpaceX Флорида штатида улкан Гигабай заводи қурилишини якунламоқда

·0·Техно
SpaceX Флорида штатида улкан Гигабай заводи қурилишини якунламоқда

Илон Маск асос солган SpaceX компанияси космик саноатда инқилоб қилишда давом этмоқда. Флорида штатидаги Кенедди космик маркази ҳудудида қад кўтараётган Гигабай деб номланган улкан ишлаб чиқариш мажмуаси ўзининг максимал баландлигига етди. Ушбу бино нафақат ўзининг ҳажми, балки стратегик аҳамияти билан ҳам жаҳон космонавтикаси тарихида янги саҳифа очиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

NASAСпасефlight нашри вакили @_МахҚ_ томонидан эълон қилинган аэрофотосуратларда янги мажмуанинг кўлами яққол намоён бўлган. Гигабай заводи дунёдаги энг йирик иншоотлардан бири бўлиб, у йилига мингга яқин Starship космик кемаларини йиғишга мўлжалланган. Бу кўрсаткич SpaceX компаниясининг Марсни ўзлаштириш ва кўп марта ишлатиладиган ракеталар тизимини оммавийлаштириш борасидаги улкан режаларининг бир қисмидир.

Космик қирғоқнинг янги қиёфаси

Суратларда Гигабай биноси билан бир қаторда, тарихий Веҳикле Ассемблй Буилдинг (ВАБ) иншооти ҳам кўзга ташланади. Бу икки бино ёнма-ён туриши рамзий маънога эга: ўтмишдаги Аполлон миссиялари тайёрланган жойда энди келажакнинг энг қудратли ракеталари йиғилади. ixbt.com маълумотига кўра, ЛК-39А майдончасида Starship учун мўлжалланган янги старт минораси қурилиши ҳам якуний босқичга кирган.

Ҳозирда старт минорасининг энг юқори қисмига Америка Қўшма Штатлари байроғи ўрнатилгани қурилиш ишларининг асосий қисми битганидан далолат беради. Шу билан бирга, Робертс Роад ҳудудида ҳам инфратузилмани кенгайтириш ишлари жадал давом этмоқда. Бу ерда SpaceX ўзининг ишлаб чиқариш қувватларини ошириш ва логистика тизимини такомиллаштиришни мақсад қилган.

Синовлар ва келажакдаги режалар

SpaceX ҳозирча Starship тизимининг (Super Heavy тезлатгичи ва кема) бешта муваффақиятли синов парвозини амалга оширди. 2025-йилда айнан қанча ракета йиғилиши ҳозирча номаълум бўлса-да, Гигабай ишга тушиши билан бу жараён кескин тезлашади. Яқинда компания Шип 40 кемасининг Raptor двигателларини 60 сония давомида статик ёқиш синовини муваффақиятли ўтказганини ҳам маълум қилди.

Ушбу лойиҳалар SpaceX компаниясининг нафақат технологик, балки иқтисодий устунлигини ҳам таъминлайди. Ракеталарни конвеер усулида, катта миқдорда ишлаб чиқариш космик парвозлар таннархини сезиларли даражада пасайтиради. Бу эса Ўзбекистон каби ривожланаётган давлатлар учун ҳам келажакда сунъий йўлдошларни коинотга чиқариш ва глобал интернет тармоқларидан фойдаланишда янги имкониятлар яратиши мумкин.

Хулоса қилиб айтганда, Флорида штатидаги "Космик қирғоқ" ўз қиёфасини бутунлай ўзгартирмоқда. Гигабай заводи ва янги старт майдончалари инсониятнинг кўп сайёрали турга айланиши йўлидаги энг йирик моддий қадамлардан бири бўлиб хизмат қилади.

SpaceXStarshipИлон МаскГигабайКоинот
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Россиянинг Мурманск вилоятида мобил интернет тезлиги чекландиРоссиянинг Мурманск вилоятида мобил интернет тезлиги чекландиБугун, 10:51Пегасус можароси: Жосуслик дастурини текшираётган сиёсатчининг ўзи киберҳужумга учрадиПегасус можароси: Жосуслик дастурини текшираётган сиёсатчининг ўзи киберҳужумга учрадиБугун, 10:30Microsoft компаниясининг сирли Прожект Аион операцион тизими видеода намойиш этилдиMicrosoft компаниясининг сирли Прожект Аион операцион тизими видеода намойиш этилдиБугун, 08:27Австралия ва Янги Зеландия стартаплари учун Стартуп Баттлефиелд танлови эълон қилиндиАвстралия ва Янги Зеландия стартаплари учун Стартуп Баттлефиелд танлови эълон қилиндиБугун, 05:20Xiaomi ўзининг янги 20 000 мА/соат сиғимли Повер Банк қурилмасини глобал бозорга чиқарадиXiaomi ўзининг янги 20 000 мА/соат сиғимли Повер Банк қурилмасини глобал бозорга чиқарадиБугун, 04:56Mark Zuckerberg сунъий интеллект агентлари кутилганидан секин ривожланаётганини тан олдиMark Zuckerberg сунъий интеллект агентлари кутилганидан секин ривожланаётганини тан олдиБугун, 04:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи