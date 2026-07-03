Имрон янги қўшиғи билан мухлислар қизиқишини оширди (видео)

·28·Маданият
Имрон янги қўшиғи билан мухлислар қизиқишини оширди (видео)

Хонанда Имрон ижтимоий тармоқдаги саҳифасида янги мусиқий лойиҳасидан қисқа видеони эълон қилиб, мухлисларини навбатдаги премьера билан қизиқтириб қўйди.

Санъаткор видеога "Бир марта эшитсангиз, 'Ана бўлмаса!' деб юришингиз мумкин. Премьера жуда яқин!" деган изоҳни қолдирган. Ушбу ёзувдан келиб чиқиб, янги тарона "Ана бўлмаса" номи билан тақдим этилиши кутилмоқда.

Қисқа лавҳада клип суратга олиш жараёнидан айрим кадрлар ҳам намойиш этилган. Унда таниқли актриса Дурдона Қурбонова ҳам иштирок этгани мухлислар эътиборидан четда қолмади. Унинг клипда кўриниш бериши ижтимоий тармоқларда илиқ кутиб олинди.

Ҳозирча қўшиқ ва видеоклипнинг аниқ премьера санаси расман эълон қилинмаган. Шунга қарамай, эълон қилинган қисқа видео мухлислар орасида катта қизиқиш уйғотишга улгурди.

Изоҳларда кўплаб фойдаланувчилар янги қўшиқ премьерасини интиқлик билан кутаётганини ёзган. Айримлар эса клипда Дурдона Қурбоновани кўрганидан хурсанд бўлганини билдириб, Имрон ва актрисанинг ижодий ҳамкорлиги муваффақиятли чиқишига ишонч билдирган.

ИмронДурдона ҚурбоноваАна бўлмаса
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тўйидан олдин Тейлор Свифт хайрияга 26 миллион доллар ажратдиТўйидан олдин Тейлор Свифт хайрияга 26 миллион доллар ажратдиБугун, 02:19Муниса Ризаевани мухлисининг совғаси ҳайратда қолдирди (видео)Муниса Ризаевани мухлисининг совғаси ҳайратда қолдирди (видео)Кеча, 17:35“Қора денгиз кўзлари” сериали актрисаси 19 ёшли Гамзе Сакли оғир автаҳалокатга учраб ҳалок бўлди“Қора денгиз кўзлари” сериали актрисаси 19 ёшли Гамзе Сакли оғир автаҳалокатга учраб ҳалок бўлдиКеча, 17:33“Кечир” фильмида Райҳон Ғаниевани дўппослагани учун қаттиқ танқидга учраган актёр ким?“Кечир” фильмида Райҳон Ғаниевани дўппослагани учун қаттиқ танқидга учраган актёр ким?Кеча, 17:18Сабина Содиқова Барно Қодированинг қизими? Актриса бу саволга нуқта қўйди!Сабина Содиқова Барно Қодированинг қизими? Актриса бу саволга нуқта қўйди!Кеча, 17:03Ургутдаги тўйда пул талашуви: Хуршид Расулов изоҳ бердиУргутдаги тўйда пул талашуви: Хуршид Расулов изоҳ бердиКеча, 16:37
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...
Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...
Шаҳноза Мирзиёеванинг қизи Рания Умарованинг Криштиану Роналду билан тушган сурати тарқалди
Шаҳноза Мирзиёеванинг қизи Рания Умарованинг Криштиану Роналду билан тушган сурати тарқалди