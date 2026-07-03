Юрген Клопп Германия терма жамоасини бошқаришга тайёр...
«Боруссия Дортмунд» ва «Ливерпуль»даги фаолияти билан футбол оламида катта ном қозонган Юрген Клопп яна мураббийликка қайтиши мумкин.
Инсайдер Бен Жейкобснинг маълум қилишича, немис мутахассиси Германия миллий жамоасини қабул қилиб олишга тайёр.
Клопп Нагельсманннинг ўрнини эгаллаши мумкин
Манбага кўра, Юрген Клопп Германия термаси бош мураббийлигидан кетган Юлиан Нагельсманннинг ўрнига асосий номзодлардан бири бўлиб турибди.
Клопп клублар миқёсида «Боруссия Дортмунд» ва «Ливерпуль» жамоаларини юқори поғоналарга олиб чиққан. Энди у фаолиятида илк бор миллий жамоа бошқарувини қўлга олиши мумкин.
ЖЧ-2026даги натижа Нагельсманнга қимматга тушди
Аввалроқ 38 ёшли Юлиан Нагельсманн ЖЧ-2026даги муваффақиятсиз иштирокдан сўнг Германия термасини тарк этгани ҳақида хабар берилган эди.
Шимолий Америкада ўтган мундиалда «бундестим» мусобақани 1/16 финал босқичида якунлади.
Германияни Парагвай тўхтатди
Германия плей-оффнинг илк босқичида Парагвай миллий жамоасига қарши майдонга тушди.
Учрашувнинг асосий вақти 1:1 ҳисобида якунланди. Пенальтилар сериясида эса Парагвай 4:3 ҳисобида ғалаба қозониб, Германияни турнирдан чиқариб юборди.
Клопп катта футболга қайтадими?
Юрген Клоппнинг Германия термасини бошқаришга тайёр экани ҳақидаги хабар мухлислар орасида катта қизиқиш уйғотди.
Энди асосий савол — Германия футбол федерацияси янги даврни айнан Клопп билан бошлайдими?
…