Юрген Клопп Германия терма жамоасини бошқаришга тайёр...

·0·Спорт
Юрген Клопп Германия терма жамоасини бошқаришга тайёр...

«Боруссия Дортмунд» ва «Ливерпуль»даги фаолияти билан футбол оламида катта ном қозонган Юрген Клопп яна мураббийликка қайтиши мумкин.

Инсайдер Бен Жейкобснинг маълум қилишича, немис мутахассиси Германия миллий жамоасини қабул қилиб олишга тайёр.

Клопп Нагельсманннинг ўрнини эгаллаши мумкин

Манбага кўра, Юрген Клопп Германия термаси бош мураббийлигидан кетган Юлиан Нагельсманннинг ўрнига асосий номзодлардан бири бўлиб турибди.

Клопп клублар миқёсида «Боруссия Дортмунд» ва «Ливерпуль» жамоаларини юқори поғоналарга олиб чиққан. Энди у фаолиятида илк бор миллий жамоа бошқарувини қўлга олиши мумкин.

ЖЧ-2026даги натижа Нагельсманнга қимматга тушди

Аввалроқ 38 ёшли Юлиан Нагельсманн ЖЧ-2026даги муваффақиятсиз иштирокдан сўнг Германия термасини тарк этгани ҳақида хабар берилган эди.

Шимолий Америкада ўтган мундиалда «бундестим» мусобақани 1/16 финал босқичида якунлади.

Германияни Парагвай тўхтатди

Германия плей-оффнинг илк босқичида Парагвай миллий жамоасига қарши майдонга тушди.

Учрашувнинг асосий вақти 1:1 ҳисобида якунланди. Пенальтилар сериясида эса Парагвай 4:3 ҳисобида ғалаба қозониб, Германияни турнирдан чиқариб юборди.

Клопп катта футболга қайтадими?

Юрген Клоппнинг Германия термасини бошқаришга тайёр экани ҳақидаги хабар мухлислар орасида катта қизиқиш уйғотди.

Энди асосий савол — Германия футбол федерацияси янги даврни айнан Клопп билан бошлайдими?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Криштиано Роналдо терма жамоадаги фаолиятини якунламоқда: «Сўнгги рақс» тасдиқландиКриштиано Роналдо терма жамоадаги фаолиятини якунламоқда: «Сўнгги рақс» тасдиқландиБугун, 11:55Роналду Модричга қандай тилак билдирганини айтдиРоналду Модричга қандай тилак билдирганини айтдиБугун, 11:09Нагелсманн Германия термасини тарк этмоқдаНагелсманн Германия термасини тарк этмоқдаБугун, 11:05ЖЧ-2026да 1/8 финалнинг 13 иштирокчиси маълум бўлдиЖЧ-2026да 1/8 финалнинг 13 иштирокчиси маълум бўлдиБугун, 11:03Мартинес Хорватияга қарши ғалабанинг сирини очдиМартинес Хорватияга қарши ғалабанинг сирини очдиБугун, 10:30Роналду келажаги ҳақида муҳим баёнот бердиРоналду келажаги ҳақида муҳим баёнот бердиБугун, 10:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди