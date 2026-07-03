Ливерпул Диого Жота ва унинг акаси хотирасига Анфиелд стадионида ҳайкал ўрнатди

·32·Спорт
Ливерпул Диого Жота ва унинг акаси хотирасига Анфиелд стадионида ҳайкал ўрнатди

Англиянинг Ливерпул клуби ўзининг собиқ ҳужумчиси Диого Жота ва унинг акаси Андре Силва хотирасини абадийлаштириш мақсадида Анфиелд стадиони ҳудудида махсус ёдгорлик ўрнатди. Ушбу мажмуа футболчи ва унинг акаси Испаниядаги аянчли йўл-транспорт ҳодисасида вафот этганига бир йил тўлиши муносабати билан очилди. Мазкур қадам клубнинг ўз ўйинчиларига бўлган юксак ҳурмати ва мухлислар билан бирдамлигининг рамзи сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

"Абадий 20" (Форевер 20) деб номланган ушбу мемориал стадионнинг 97-авеню қисмида, асосий трибуна яқинида жойлашган. Айнан шу жой фожиа юз берган илк кунларда минглаб мухлислар гул дасталари, шарфлар ва таъзия мактубларини қолдирган маскан бўлган эди. Эндиликда бу жой нафақат мотам тутиш, балки ака-укалар хотирасини ёдга олиш учун расмий зиёратгоҳга айланди.

Ёдгорликнинг ўзига хос рамзий маъноси

Ҳайкал таниқли ҳайкалтарош Эмма Родгерц томонидан ишланган бўлиб, у ўзида бир қанча рамзий маъноларни мужассам этган. Ёдгорликнинг марказий қисми Диого Жота голларни нишонлашда ишлатадиган машҳур "юрак" белгисини эслатади. Шунингдек, ҳайкалга турли бурчаклардан қаралганда Диого Жота ва унинг акаси кийган 20 ҳамда 30-рақамлар кўзга ташланади.

Ливерпул клуби матбуот хизмати хабарига кўра, ҳайкал пойдевори учун тошлар ака-укаларнинг она шаҳри — Португалиянинг Гондомар шаҳридан махсус келтирилган. Бундан ташқари, фожиа юз берган кунларда мухлислар томонидан қолдирилган айрим буюмлар мум билан ишлов берилиб, ҳайкал композициясининг ичига жойлаштирилган. Бу эса мухлислар ва жамоа ўртасидаги узвий боғлиқликни англатади.

20-рақам абадий муомаладан чиқарилди

Клуб раҳбарияти Диого Жота хотирасига ҳурмат сифатида у кийган 20-рақамли футболкани барча таркиблар (асосий жамоа, аёллар жамоаси ва академиялар) учун муомаладан бутунлай чиқарди. Эндиликда Ливерпул тарихида ҳеч бир футболчи ушбу рақам остида майдонга тушмайди. Бу клуб тарихида камдан-кам учрайдиган ҳолат бўлиб, футболчининг жамоа ва мухлислар қалбида қанчалик чуқур жой олганини кўрсатади.

Клубнинг расмий баёнотида шундай дейилади: "3-июль — биз учун оғир йўқотиш куни. Диого Ливерпул учун фидойилик билан тўп сурган, барча томонидан севилган инсон эди. У бизнинг португалиялик йигитимиз бўлиб қолади". Ушбу тадбирда жамоа аъзолари, мураббийлар штаби ва футболчиларнинг оила аъзолари иштирок этиб, ўз эҳтиромларини билдиришди.

Ливерпул жамоаси ва бутун футбол жамоатчилиги учун ушбу фожиа катта зарба бўлган эди. Диого Жота ўзининг қисқа, аммо ёрқин фаолияти давомида Мерсисайд клуби сафида кўплаб муҳим голларни уришга эришган. Мазкур мемориал эндиликда Анфиелдга келувчи ҳар бир мухлис учун жамоанинг бир қисми бўлган қаҳрамонларни эслатиб турувчи маскан бўлиб хизмат қилади.

ЛиверпулДиого ЖотаАнфиелдФутболМемориал
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Луис де ла Фуенте: Ламине Ямал ҳали ЖЧ-2026 даги энг яхши ўйинини кўрсатгани йўқЛуис де ла Фуенте: Ламине Ямал ҳали ЖЧ-2026 даги энг яхши ўйинини кўрсатгани йўқБугун, 12:53Юрген Клопп Германия терма жамоасини бошқаришга тайёр...Юрген Клопп Германия терма жамоасини бошқаришга тайёр...Бугун, 12:25Криштиано Роналдо терма жамоадаги фаолиятини якунламоқда: «Сўнгги рақс» тасдиқландиКриштиано Роналдо терма жамоадаги фаолиятини якунламоқда: «Сўнгги рақс» тасдиқландиБугун, 11:55Роналду Модричга қандай тилак билдирганини айтдиРоналду Модричга қандай тилак билдирганини айтдиБугун, 11:09Нагелсманн Германия термасини тарк этмоқдаНагелсманн Германия термасини тарк этмоқдаБугун, 11:05ЖЧ-2026да 1/8 финалнинг 13 иштирокчиси маълум бўлдиЖЧ-2026да 1/8 финалнинг 13 иштирокчиси маълум бўлдиБугун, 11:03
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди