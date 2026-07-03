Ливерпул Диого Жота ва унинг акаси хотирасига Анфиелд стадионида ҳайкал ўрнатди
Англиянинг Ливерпул клуби ўзининг собиқ ҳужумчиси Диого Жота ва унинг акаси Андре Силва хотирасини абадийлаштириш мақсадида Анфиелд стадиони ҳудудида махсус ёдгорлик ўрнатди. Ушбу мажмуа футболчи ва унинг акаси Испаниядаги аянчли йўл-транспорт ҳодисасида вафот этганига бир йил тўлиши муносабати билан очилди. Мазкур қадам клубнинг ўз ўйинчиларига бўлган юксак ҳурмати ва мухлислар билан бирдамлигининг рамзи сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
"Абадий 20" (Форевер 20) деб номланган ушбу мемориал стадионнинг 97-авеню қисмида, асосий трибуна яқинида жойлашган. Айнан шу жой фожиа юз берган илк кунларда минглаб мухлислар гул дасталари, шарфлар ва таъзия мактубларини қолдирган маскан бўлган эди. Эндиликда бу жой нафақат мотам тутиш, балки ака-укалар хотирасини ёдга олиш учун расмий зиёратгоҳга айланди.
Ёдгорликнинг ўзига хос рамзий маъносиҲайкал таниқли ҳайкалтарош Эмма Родгерц томонидан ишланган бўлиб, у ўзида бир қанча рамзий маъноларни мужассам этган. Ёдгорликнинг марказий қисми Диого Жота голларни нишонлашда ишлатадиган машҳур "юрак" белгисини эслатади. Шунингдек, ҳайкалга турли бурчаклардан қаралганда Диого Жота ва унинг акаси кийган 20 ҳамда 30-рақамлар кўзга ташланади.
Ливерпул клуби матбуот хизмати хабарига кўра, ҳайкал пойдевори учун тошлар ака-укаларнинг она шаҳри — Португалиянинг Гондомар шаҳридан махсус келтирилган. Бундан ташқари, фожиа юз берган кунларда мухлислар томонидан қолдирилган айрим буюмлар мум билан ишлов берилиб, ҳайкал композициясининг ичига жойлаштирилган. Бу эса мухлислар ва жамоа ўртасидаги узвий боғлиқликни англатади.
20-рақам абадий муомаладан чиқарилдиКлуб раҳбарияти Диого Жота хотирасига ҳурмат сифатида у кийган 20-рақамли футболкани барча таркиблар (асосий жамоа, аёллар жамоаси ва академиялар) учун муомаладан бутунлай чиқарди. Эндиликда Ливерпул тарихида ҳеч бир футболчи ушбу рақам остида майдонга тушмайди. Бу клуб тарихида камдан-кам учрайдиган ҳолат бўлиб, футболчининг жамоа ва мухлислар қалбида қанчалик чуқур жой олганини кўрсатади.
Клубнинг расмий баёнотида шундай дейилади: "3-июль — биз учун оғир йўқотиш куни. Диого Ливерпул учун фидойилик билан тўп сурган, барча томонидан севилган инсон эди. У бизнинг португалиялик йигитимиз бўлиб қолади". Ушбу тадбирда жамоа аъзолари, мураббийлар штаби ва футболчиларнинг оила аъзолари иштирок этиб, ўз эҳтиромларини билдиришди.
Ливерпул жамоаси ва бутун футбол жамоатчилиги учун ушбу фожиа катта зарба бўлган эди. Диого Жота ўзининг қисқа, аммо ёрқин фаолияти давомида Мерсисайд клуби сафида кўплаб муҳим голларни уришга эришган. Мазкур мемориал эндиликда Анфиелдга келувчи ҳар бир мухлис учун жамоанинг бир қисми бўлган қаҳрамонларни эслатиб турувчи маскан бўлиб хизмат қилади.
…