Марокаш яна чоракфиналда: Африка жамоаси тарих ёзмоқда

·0·Спорт
Марокаш яна чоракфиналда: Африка жамоаси тарих ёзмоқда

Марокаш миллий жамоаси ЖЧ-2026даги ишончли юришини давом эттирмоқда. Африка вакили 1/8 финалда Канада устидан 3:0 ҳисобида ғалаба қозониб, кетма-кет иккинчи жаҳон чемпионатида чоракфиналга чиқди.

Бу натижа Марокаш энди тасодифий сенсация эмас, балки жаҳон футболидаги жиддий кучга айланганини яна бир бор кўрсатди.

Канадага имконият қолдирилмади

Марокаш 1/8 финал босқичида мезбонлардан бири — Канадага қарши майдонга тушди.

Биринчи тайм тенг курашлар остида ўтган бўлса-да, танаффусдан кейин африкаликлар ўйинни тўлиқ ўз назоратига олди ва рақиб дарвозасига жавобсиз учта гол урди.

3:0 ҳисобидаги ишончли ғалаба Марокашга чоракфинал йўлланмасини тақдим этди.

Кетма-кет иккинчи тарихий натижа

Марокаш 2022 йил Қатарда ўтказилган жаҳон чемпионатида ҳам чоракфинал босқичига чиққан эди.

Шу тариқа, жамоа кетма-кет икки мундиалда энг кучли саккизликдан жой олишга муваффақ бўлди.

Бу натижа Африка футболи учун ҳам катта ютуқ ҳисобланади.

Чоракфиналда кучли рақиб кутади

Марокаш чоракфиналда Парагвай — Франция учрашуви ғолиби билан баҳс олиб боради.

Агар Франция кейинги босқичга чиқса, икки жамоа ўртасида 2022 йилги жаҳон чемпионати яримфиналининг ўзига хос реванши бўлиб ўтади.

2022 йилда яримфиналгача етиб борган

Қатардаги мундиалда Марокаш тарихий натижа қайд этиб, жаҳон чемпионати яримфиналига чиққан биринчи Африка жамоасига айланган эди.

Ўшанда марокашликлар яримфиналда Францияга 0:2 ҳисобида мағлуб бўлган. Учинчи ўрин учун баҳсда эса Хорватия 2:1 ҳисобида ғалаба қозонган ва Марокаш турнирни тўртинчи ўринда якунлаган.

Энди жамоа 2026 йилги мундиалда ўша натижани такрорлаш эмас, ундан ҳам юқорига кўтарилиш учун курашади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Элдор Шомуродов «Истанбул Башакшеҳир» билан 2028 йилгача қоладиЭлдор Шомуродов «Истанбул Башакшеҳир» билан 2028 йилгача қоладиБугун, 03:54Ноттингҳам Форест таркибни кучайтириш мақсадида Ливерпул ярим ҳимоячисини кўзламоқдаНоттингҳам Форест таркибни кучайтириш мақсадида Ливерпул ярим ҳимоячисини кўзламоқдаБугун, 02:59Бруно Гуимараес: Эрлинг Холанд Бразилияни босим остида қолдириш учун айёрлик қилмоқдаБруно Гуимараес: Эрлинг Холанд Бразилияни босим остида қолдириш учун айёрлик қилмоқдаБугун, 02:56Марокаш терма жамоаси ва Бавария учун оғир зарба: Исмаел Саибари жароҳат олдиМарокаш терма жамоаси ва Бавария учун оғир зарба: Исмаел Саибари жароҳат олдиБугун, 02:30Парагвай ва Франция баҳсини сайтимизда жонли кузатингПарагвай ва Франция баҳсини сайтимизда жонли кузатингБугун, 01:46Парагвай ва Франция ўйини учун асосий таркиблар эълон қилиндиПарагвай ва Франция ўйини учун асосий таркиблар эълон қилиндиБугун, 01:41
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди