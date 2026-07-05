Марокаш яна чоракфиналда: Африка жамоаси тарих ёзмоқда
Марокаш миллий жамоаси ЖЧ-2026даги ишончли юришини давом эттирмоқда. Африка вакили 1/8 финалда Канада устидан 3:0 ҳисобида ғалаба қозониб, кетма-кет иккинчи жаҳон чемпионатида чоракфиналга чиқди.
Бу натижа Марокаш энди тасодифий сенсация эмас, балки жаҳон футболидаги жиддий кучга айланганини яна бир бор кўрсатди.
Канадага имконият қолдирилмади
Марокаш 1/8 финал босқичида мезбонлардан бири — Канадага қарши майдонга тушди.
Биринчи тайм тенг курашлар остида ўтган бўлса-да, танаффусдан кейин африкаликлар ўйинни тўлиқ ўз назоратига олди ва рақиб дарвозасига жавобсиз учта гол урди.
3:0 ҳисобидаги ишончли ғалаба Марокашга чоракфинал йўлланмасини тақдим этди.
Кетма-кет иккинчи тарихий натижа
Марокаш 2022 йил Қатарда ўтказилган жаҳон чемпионатида ҳам чоракфинал босқичига чиққан эди.
Шу тариқа, жамоа кетма-кет икки мундиалда энг кучли саккизликдан жой олишга муваффақ бўлди.
Бу натижа Африка футболи учун ҳам катта ютуқ ҳисобланади.
Чоракфиналда кучли рақиб кутади
Марокаш чоракфиналда Парагвай — Франция учрашуви ғолиби билан баҳс олиб боради.
Агар Франция кейинги босқичга чиқса, икки жамоа ўртасида 2022 йилги жаҳон чемпионати яримфиналининг ўзига хос реванши бўлиб ўтади.
2022 йилда яримфиналгача етиб борган
Қатардаги мундиалда Марокаш тарихий натижа қайд этиб, жаҳон чемпионати яримфиналига чиққан биринчи Африка жамоасига айланган эди.
Ўшанда марокашликлар яримфиналда Францияга 0:2 ҳисобида мағлуб бўлган. Учинчи ўрин учун баҳсда эса Хорватия 2:1 ҳисобида ғалаба қозонган ва Марокаш турнирни тўртинчи ўринда якунлаган.
Энди жамоа 2026 йилги мундиалда ўша натижани такрорлаш эмас, ундан ҳам юқорига кўтарилиш учун курашади.
…