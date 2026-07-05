AvtoVAZ янги СКМ М7 минивенини бозорга чиқарди: Илк харидор ва техник хусусиятлар
Россиянинг энг йирик автомобил ишлаб чиқарувчиси AvtoVAZ ўзининг янги лойиҳаси — СКМ М7 енгил тижорат автомобилини сотувга чиқарди. Санкт-Петербург шаҳрида ушбу моделнинг илк нусхаси корпоратив мижозга топширилди. Бу воқеа Россия автосаноатида минивенлар сегментини тўлдириш йўлидаги муҳим қадам сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
"Прагматика" компанияси маълумотларига кўра, СКМ М7 модели ҳозирда икки хил модификацияда таклиф этилмоқда: йўловчи ташишга мўлжалланган "Комфорт" ва юк ташиш учун ихтисослашган "Практик" версиялари. Ушбу автомобил нафақат шахсий фойдаланиш, балки кичик ва ўрта бизнес вакиллари учун ҳам қулай транспорт воситаси бўлиши кутилмоқда.
Техник имкониятлар ва чидамлиликСКМ М7 техник жиҳатдан анча содда ва ишончли конструкцияга эга. Автомобил 2,0 литрли, 137 от кучига эга атмосфера двигатели билан жиҳозланган. Қувват 5 поғонали механик узатмалар қутиси орқали орқа ғилдиракларга узатилади. ixbt.com хабар беришича, машинанинг орқа қисми рессорли осма ва яхлит кўприкдан иборат бўлиб, бу оғир юклар билан ишлашда юқори чидамлиликни таъминлайди.
Йўловчи версиясининг ўзига хос жиҳати шундаки, унинг учинчи қатор ўриндиқлари осон ечиб олинади. Бу эса салондан ҳам йўловчи ташишда, ҳам катта ҳажмли юкларни ташишда самарали фойдаланиш имконини беради. Автомобилнинг тавсия этилган бошланғич нархи 2,863 миллион рубл (тахминан 31 500 АҚШ доллари) этиб белгиланган.
Қулайлик ва хавфсизлик тизимлариЯнги минивен замонавий ҳайдовчи учун зарур бўлган бир қатор қулайликлар билан таъминланган. Стандарт жиҳозлар рўйхатидан қуйидагилар ўрин олган:
- Кондиционер ва олд ўриндиқларни иситиш тизими;
- Олд хавфсизлик ёстиқчалари ва барқарорликни назорат қилиш тизими;
- Орқани кўриш камераси ва тўхташ датчиклари (парктрониклар);
- Мультимедия тизими ва светодиодли кундузги чироқлар.
Экспертларнинг таъкидлашича, СКМ М7 асосан тижорат парклари ва логистика компаниялари эҳтиёжларини қондиришга қаратилган. Унинг оддий тузилиши ва таъмирлашга қулайлиги узоқ масофали ҳудудларда фойдаланиш учун қўшимча устунлик беради.
…