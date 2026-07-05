AvtoVAZ янги СКМ М7 минивенини бозорга чиқарди: Илк харидор ва техник хусусиятлар

·0·Авто
AvtoVAZ янги СКМ М7 минивенини бозорга чиқарди: Илк харидор ва техник хусусиятлар

Россиянинг энг йирик автомобил ишлаб чиқарувчиси AvtoVAZ ўзининг янги лойиҳаси — СКМ М7 енгил тижорат автомобилини сотувга чиқарди. Санкт-Петербург шаҳрида ушбу моделнинг илк нусхаси корпоратив мижозга топширилди. Бу воқеа Россия автосаноатида минивенлар сегментини тўлдириш йўлидаги муҳим қадам сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

"Прагматика" компанияси маълумотларига кўра, СКМ М7 модели ҳозирда икки хил модификацияда таклиф этилмоқда: йўловчи ташишга мўлжалланган "Комфорт" ва юк ташиш учун ихтисослашган "Практик" версиялари. Ушбу автомобил нафақат шахсий фойдаланиш, балки кичик ва ўрта бизнес вакиллари учун ҳам қулай транспорт воситаси бўлиши кутилмоқда.

Техник имкониятлар ва чидамлилик

СКМ М7 техник жиҳатдан анча содда ва ишончли конструкцияга эга. Автомобил 2,0 литрли, 137 от кучига эга атмосфера двигатели билан жиҳозланган. Қувват 5 поғонали механик узатмалар қутиси орқали орқа ғилдиракларга узатилади. ixbt.com хабар беришича, машинанинг орқа қисми рессорли осма ва яхлит кўприкдан иборат бўлиб, бу оғир юклар билан ишлашда юқори чидамлиликни таъминлайди.

Йўловчи версиясининг ўзига хос жиҳати шундаки, унинг учинчи қатор ўриндиқлари осон ечиб олинади. Бу эса салондан ҳам йўловчи ташишда, ҳам катта ҳажмли юкларни ташишда самарали фойдаланиш имконини беради. Автомобилнинг тавсия этилган бошланғич нархи 2,863 миллион рубл (тахминан 31 500 АҚШ доллари) этиб белгиланган.

Қулайлик ва хавфсизлик тизимлари

Янги минивен замонавий ҳайдовчи учун зарур бўлган бир қатор қулайликлар билан таъминланган. Стандарт жиҳозлар рўйхатидан қуйидагилар ўрин олган:

  • Кондиционер ва олд ўриндиқларни иситиш тизими;
  • Олд хавфсизлик ёстиқчалари ва барқарорликни назорат қилиш тизими;
  • Орқани кўриш камераси ва тўхташ датчиклари (парктрониклар);
  • Мультимедия тизими ва светодиодли кундузги чироқлар.
Ўзбекистон автомобил бозори учун ҳам ушбу сегментдаги янгиликлар қизиқарли ҳисобланади. Ҳозирда мамлакатимизда BYD Song Max ёки турли Хитой брендларининг минивенлари оммалашиб бораётган бир пайтда, AvtoVAZнинг ушбу модели арзонроқ ва хизмат кўрсатиш осон бўлган муқобил сифатида кўрилиши мумкин. Бироқ, моделнинг Ўзбекистон бозорига расмий кириб келиши борасида ҳозирча аниқ маълумотлар йўқ.

Экспертларнинг таъкидлашича, СКМ М7 асосан тижорат парклари ва логистика компаниялари эҳтиёжларини қондиришга қаратилган. Унинг оддий тузилиши ва таъмирлашга қулайлиги узоқ масофали ҳудудларда фойдаланиш учун қўшимча устунлик беради.

AvtoVAZСКМ М7МинивенАвтомобилРоссия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Mercedes-Benz Штутгарт кўчаларига илк эEконик электр чиқинди ташувчиларини чиқардиMercedes-Benz Штутгарт кўчаларига илк эEконик электр чиқинди ташувчиларини чиқардиБугун, 02:54BMW ва АЛПИНА иттифоқи: 2027-йилда янги авлод люкс моделлари тақдим этиладиBMW ва АЛПИНА иттифоқи: 2027-йилда янги авлод люкс моделлари тақдим этиладиБугун, 00:51Volkswagen афсонавий 2.0 ТДИ двигателидан воз кечмоқда: Дизел даври якунланмоқдаVolkswagen афсонавий 2.0 ТДИ двигателидан воз кечмоқда: Дизел даври якунланмоқдаБугун, 00:29Зоох роботаксилари янги муаммога дуч келди: Йўловчилар ҳайдовчисиз салонда ўзини тута олмаяптиЗоох роботаксилари янги муаммога дуч келди: Йўловчилар ҳайдовчисиз салонда ўзини тута олмаяптиКеча, 22:59Калифорнияда Tesla кафега бориб урилди: қурбонлар ва жароҳатланганлар борКалифорнияда Tesla кафега бориб урилди: қурбонлар ва жароҳатланганлар борКеча, 22:23Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилдиКобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилдиКеча, 20:00
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BMW водородли автомобиллар ишлаб чиқаришда инқилобий ечим топди
BMW водородли автомобиллар ишлаб чиқаришда инқилобий ечим топди
Audi Nuvolari суперкарини тақдим этди: 987 от кучи ва 350 км/соатдан юқори тезлик
Audi Nuvolari суперкарини тақдим этди: 987 от кучи ва 350 км/соатдан юқори тезлик
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди