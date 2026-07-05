Кйберпунк 2077 сотувлар бўйича жаҳон рекордчилари қаторига кирди
Полшанинг КД Прожект RED студияси томонидан ишлаб чиқилган Кйберпунк 2077 ўйини сотувлар бўйича навбатдаги йирик маррани забт этди. Компаниянинг янги ҳисоботига кўра, лойиҳанинг умумий тиражи 40 миллион нусхадан ошди. Бу кўрсаткич ўйинни жаҳон тарихидаги энг кўп сотилган топ-20 та видеоўйинлар рўйхатига олиб кирди ва лойиҳа атрофидаги дастлабки муаммолар ортда қолганини яна бир бор тасдиқлади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Эътиборли жиҳати шундаки, Кйберпунк 2077 ушбу натижага олти йилдан камроқ вақт ичида эришди. Ўтган йилнинг якунида сотувлар 35 миллион нусхани ташкил этган эди. Демак, сўнгги ярим йил ичида яна 5 миллион фойдаланувчи ушбу футуристик дунёга қўшилган. ixbt.com маълумотига кўра, беш йилдан аввал чиққан ва асосан бир кишилик саргузаштга йўналтирилган лойиҳа учун бу жуда юқори динамика ҳисобланади.
Тарихий натижалар ва рақобатҲозирги вақтда Кйберпунк 2077 энг кўп сотилган ўйинлар рейтингида 19-ўринни эгаллаб турибди. У бу поғонани машҳур Ҳогвартс Легакй ва афсонавий Соник те Ҳedgeҳог билан бўлишиб турибди. Экспертларнинг фикрича, ўйиннинг техник ҳолати яхшилангани ва Phantom Либертй қўшимчаси (ДЛК) чиқарилиши сотувларнинг барқарор ўсишига хизмат қилмоқда.
КД Прожект RED студиясининг яна бир фахри — Те Витчер 3: Вилд Ҳунт ўйини эса рейтингнинг 8-поғонасидан жой олган. Ушбу лойиҳа 65 миллион нусхада сотилган бўлиб, агар Тетрис ҳисобга олинмаса, у ҳеч қандай онлайн режимга эга бўлмаган дунёдаги энг оммабоп ўйин ҳисобланади. Бу натижалар полшалик дастурчиларнинг жаҳон бозоридаги нуфузи қанчалик баланд эканини кўрсатади.
Келажакдаги режаларЎзбекистонлик геймерлар орасида ҳам Кйберпунк 2077 ўзининг визуал эффектлари ва мураккаб сюжети билан катта қизиқиш уйғотган. Ўйиннинг Ray Tracing технологияси ва NVIDIA RTX видеокарталари имкониятларини тўлиқ очиб бериши уни технологик бенчмарк даражасига кўтарган. Ҳозирда кўплаб фойдаланувчилар ўйиннинг давоми қачон чиқиши билан қизиқмоқда.
Стюдия айни дамда Кйберпунк 2077 нинг иккинчи қисми устида иш бошлаганини тасдиқлаган, бироқ лойиҳа ҳақида ҳозирча ҳеч қандай аниқ маълумотлар мавжуд эмас. Шунга қарамай, биринчи қисмнинг муваффақияти янги лойиҳага бўлган ишончни янада мустаҳкамламоқда. Сотувлар эса яқин йиллар ичида ўсишда давом этиши кутилмоқда.
…