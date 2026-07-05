Кйберпунк 2077 сотувлар бўйича жаҳон рекордчилари қаторига кирди

·0·Техно
Кйберпунк 2077 сотувлар бўйича жаҳон рекордчилари қаторига кирди

Полшанинг КД Прожект RED студияси томонидан ишлаб чиқилган Кйберпунк 2077 ўйини сотувлар бўйича навбатдаги йирик маррани забт этди. Компаниянинг янги ҳисоботига кўра, лойиҳанинг умумий тиражи 40 миллион нусхадан ошди. Бу кўрсаткич ўйинни жаҳон тарихидаги энг кўп сотилган топ-20 та видеоўйинлар рўйхатига олиб кирди ва лойиҳа атрофидаги дастлабки муаммолар ортда қолганини яна бир бор тасдиқлади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Эътиборли жиҳати шундаки, Кйберпунк 2077 ушбу натижага олти йилдан камроқ вақт ичида эришди. Ўтган йилнинг якунида сотувлар 35 миллион нусхани ташкил этган эди. Демак, сўнгги ярим йил ичида яна 5 миллион фойдаланувчи ушбу футуристик дунёга қўшилган. ixbt.com маълумотига кўра, беш йилдан аввал чиққан ва асосан бир кишилик саргузаштга йўналтирилган лойиҳа учун бу жуда юқори динамика ҳисобланади.

Тарихий натижалар ва рақобат

Ҳозирги вақтда Кйберпунк 2077 энг кўп сотилган ўйинлар рейтингида 19-ўринни эгаллаб турибди. У бу поғонани машҳур Ҳогвартс Легакй ва афсонавий Соник те Ҳedgeҳог билан бўлишиб турибди. Экспертларнинг фикрича, ўйиннинг техник ҳолати яхшилангани ва Phantom Либертй қўшимчаси (ДЛК) чиқарилиши сотувларнинг барқарор ўсишига хизмат қилмоқда.

КД Прожект RED студиясининг яна бир фахри — Те Витчер 3: Вилд Ҳунт ўйини эса рейтингнинг 8-поғонасидан жой олган. Ушбу лойиҳа 65 миллион нусхада сотилган бўлиб, агар Тетрис ҳисобга олинмаса, у ҳеч қандай онлайн режимга эга бўлмаган дунёдаги энг оммабоп ўйин ҳисобланади. Бу натижалар полшалик дастурчиларнинг жаҳон бозоридаги нуфузи қанчалик баланд эканини кўрсатади.

Келажакдаги режалар

Ўзбекистонлик геймерлар орасида ҳам Кйберпунк 2077 ўзининг визуал эффектлари ва мураккаб сюжети билан катта қизиқиш уйғотган. Ўйиннинг Ray Tracing технологияси ва NVIDIA RTX видеокарталари имкониятларини тўлиқ очиб бериши уни технологик бенчмарк даражасига кўтарган. Ҳозирда кўплаб фойдаланувчилар ўйиннинг давоми қачон чиқиши билан қизиқмоқда.

Стюдия айни дамда Кйберпунк 2077 нинг иккинчи қисми устида иш бошлаганини тасдиқлаган, бироқ лойиҳа ҳақида ҳозирча ҳеч қандай аниқ маълумотлар мавжуд эмас. Шунга қарамай, биринчи қисмнинг муваффақияти янги лойиҳага бўлган ишончни янада мустаҳкамламоқда. Сотувлар эса яқин йиллар ичида ўсишда давом этиши кутилмоқда.

Кйберпунк 2077КД Прожект REDВидеоўйинларТехнологияТе Витчер 3
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Яримўтказгичлар соҳасида инқилоб: GaN-чипларни хатосиз лойиҳалаш технологияси тақдим этилдиЯримўтказгичлар соҳасида инқилоб: GaN-чипларни хатосиз лойиҳалаш технологияси тақдим этилдиБугун, 04:00Apple камерали AirPods Pro устидаги ишларни тўхтатди: Инқилобий лойиҳа кечикмоқдаApple камерали AirPods Pro устидаги ишларни тўхтатди: Инқилобий лойиҳа кечикмоқдаБугун, 03:26Сунъий интелект пойгаси: Microsoft ва стартаплар термоядро энергиясига тикиш тикмоқдаСунъий интелект пойгаси: Microsoft ва стартаплар термоядро энергиясига тикиш тикмоқдаБугун, 02:28Google янги рекламасида АҚШ мустақиллик декларациясини сунъий интеллект ёрдамида ёздиGoogle янги рекламасида АҚШ мустақиллик декларациясини сунъий интеллект ёрдамида ёздиБугун, 01:53Япония 2040-йилга қадар 10 миллион роботни ишга туширишни режалаштирмоқдаЯпония 2040-йилга қадар 10 миллион роботни ишга туширишни режалаштирмоқдаБугун, 01:53Компьютер ва смартфонлар нархи ошади: Samsung DRAM хотира нархини 20 фоизга кўтармоқдаКомпьютер ва смартфонлар нархи ошади: Samsung DRAM хотира нархини 20 фоизга кўтармоқдаБугун, 01:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда