Apple камерали AirPods Pro устидаги ишларни тўхтатди: Инқилобий лойиҳа кечикмоқда

·0·Техно
Apple камерали AirPods Pro устидаги ишларни тўхтатди: Инқилобий лойиҳа кечикмоқда

Apple компанияси ўзининг энг машҳур маҳсулотларидан бири — AirPods Pro қулоқчинларининг ўрнатилган камераларга эга инқилобий версиясини ишлаб чиқишни вақтинча тўхтатиб қўйди. Ушбу қурилма сунъий интеллект имкониятларини кенгайтириш ва фойдаланувчи атрофидаги муҳитни таҳлил қилиш (визуал идрок этиш) функциялари учун мўлжалланган эди. Лойиҳанинг тўхтатилгани ҳақидаги маълумотлар технология оламидаги нуфузли инсайдерлардан бири томонидан очиқланди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Косутами тахаллуси билан танилган прототиплар коллекционери ва инсайдернинг Х ижтимоий тармоғидаги хабарига кўра, аввалроқ деярли якунланган деб ҳисобланган лойиҳа ҳозирда «тўхтатилган» (суспендед) мақомига ўтказилган. Ҳозирча бу қарорнинг аниқ сабаблари келтирилмаган бўлса-да, бу янгилик аввалроқ Bloomberg агентлиги томонидан тарқатилган ижобий прогнозларга зид келмоқда. Аввалги хабарларда қурилма синовларнинг илғор босқичида экани ва тез орада оммавий ишлаб чиқаришга тайёрланиши айтилган эди.

Сунъий интеллект ва «ақлли» кўзлар

Мазкур лойиҳанинг асосий ғояси қулоқчинларга ўрнатилган инфрақизил камералар орқали фойдаланувчи қаерда эканлиги ва нималарга қараётганини аниқлашдан иборат эди. Бу камералар расм ёки видео олиш учун эмас, балки атроф-муҳит маълумотларини йиғиш учун хизмат қилиши кўзда тутилган. Олинган маълумотлар Apple Intelligence платформаси ва Siri овозли ёрдамчисига узатилиб, тизим фойдаланувчига янада аниқроқ ва контекстга мос маслаҳатлар бериши режалаштирилган.

Маълумотларга кўра, Apple ушбу лойиҳа устида тўрт йилдан ортиқ вақт давомида иш олиб бормоқда. Қурилманинг бозоргача етиб келиши бевосита Siri ёрдамчисининг янги, янада ақллироқ версиясининг тайёр бўлишига боғлиқ. Ҳозирда Siri тизимининг энг замонавий функциялари фақат iOS операцион тизимининг синов талқинларида мавжуд ва кенг оммага тўлиқ тақдим этилмаган.

Кечикиш сабаблари ва кутилмалар

Лойиҳа кечикишига нафақат дастурий таъминотдаги камчиликлар, балки бутловчи қисмлар етказиб беришдаги муаммолар ҳам сабаб бўлган бўлиши мумкин. Сўнгги вақтларда яримўтказгичлар ва хотира чиплари танқислиги ҳақидаги хабарлар Apple каби гигант компанияларнинг ишлаб чиқариш режаларига ҳам таъсир ўтказмасдан қолмаяпти. Шунингдек, камераларнинг қулоқчин корпусига жойлашиши билан боғлиқ техник мураккабликлар ҳам муҳандислар учун жиддий синов бўлган.

Дастлабки тахминларга кўра, камерали AirPods Pro 2026-йилнинг биринчи ярмида сотувга чиқиши керак эди. Бироқ лойиҳанинг ҳозирги ҳолати бу муддатларнинг анча ортга сурилишини ёки қурилма концепцияси бутунлай қайта кўриб чиқилишини англатади. Apple фойдаланувчилари учун бу кутилмаган янгилик бўлди, чунки кўпчилик ушбу гаджетни Vision Pro гарнитурасидан кейинги навбатдаги «ақлли» қадам сифатида кутаётган эди.

Шуни таъкидлаш жоизки, Apple компанияси кўпинча прототип босқичидаги лойиҳаларни тўхтатиб, кейинчалик уларни янада такомиллаштирилган кўринишда қайтаради. Ҳозирча AirPods Pro ихлосмандлари мавжуд моделларнинг янгиланиши ва Apple Intelligence функцияларининг стандарт қулоқчинларда қандай ишлашини кутишларига тўғри келади.

AppleAirPods ProSiriСунъий IntelлектТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сунъий интелект пойгаси: Microsoft ва стартаплар термоядро энергиясига тикиш тикмоқдаСунъий интелект пойгаси: Microsoft ва стартаплар термоядро энергиясига тикиш тикмоқдаБугун, 02:28Google янги рекламасида АҚШ мустақиллик декларациясини сунъий интеллект ёрдамида ёздиGoogle янги рекламасида АҚШ мустақиллик декларациясини сунъий интеллект ёрдамида ёздиБугун, 01:53Япония 2040-йилга қадар 10 миллион роботни ишга туширишни режалаштирмоқдаЯпония 2040-йилга қадар 10 миллион роботни ишга туширишни режалаштирмоқдаБугун, 01:53Компьютер ва смартфонлар нархи ошади: Samsung DRAM хотира нархини 20 фоизга кўтармоқдаКомпьютер ва смартфонлар нархи ошади: Samsung DRAM хотира нархини 20 фоизга кўтармоқдаБугун, 01:23БМТ огоҳлантиради: Сунъий интеллект ривожи қонунчилик тизимларидан ўзиб кетмоқдаБМТ огоҳлантиради: Сунъий интеллект ривожи қонунчилик тизимларидан ўзиб кетмоқдаКеча, 23:54Rolls-Royce дунёдаги энг йирик УльтраФан авиадвигатели синовларини қайта тикламоқдаRolls-Royce дунёдаги энг йирик УльтраФан авиадвигатели синовларини қайта тикламоқдаКеча, 23:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда