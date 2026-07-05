Apple камерали AirPods Pro устидаги ишларни тўхтатди: Инқилобий лойиҳа кечикмоқда
Apple компанияси ўзининг энг машҳур маҳсулотларидан бири — AirPods Pro қулоқчинларининг ўрнатилган камераларга эга инқилобий версиясини ишлаб чиқишни вақтинча тўхтатиб қўйди. Ушбу қурилма сунъий интеллект имкониятларини кенгайтириш ва фойдаланувчи атрофидаги муҳитни таҳлил қилиш (визуал идрок этиш) функциялари учун мўлжалланган эди. Лойиҳанинг тўхтатилгани ҳақидаги маълумотлар технология оламидаги нуфузли инсайдерлардан бири томонидан очиқланди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Косутами тахаллуси билан танилган прототиплар коллекционери ва инсайдернинг Х ижтимоий тармоғидаги хабарига кўра, аввалроқ деярли якунланган деб ҳисобланган лойиҳа ҳозирда «тўхтатилган» (суспендед) мақомига ўтказилган. Ҳозирча бу қарорнинг аниқ сабаблари келтирилмаган бўлса-да, бу янгилик аввалроқ Bloomberg агентлиги томонидан тарқатилган ижобий прогнозларга зид келмоқда. Аввалги хабарларда қурилма синовларнинг илғор босқичида экани ва тез орада оммавий ишлаб чиқаришга тайёрланиши айтилган эди.
Сунъий интеллект ва «ақлли» кўзларМазкур лойиҳанинг асосий ғояси қулоқчинларга ўрнатилган инфрақизил камералар орқали фойдаланувчи қаерда эканлиги ва нималарга қараётганини аниқлашдан иборат эди. Бу камералар расм ёки видео олиш учун эмас, балки атроф-муҳит маълумотларини йиғиш учун хизмат қилиши кўзда тутилган. Олинган маълумотлар Apple Intelligence платформаси ва Siri овозли ёрдамчисига узатилиб, тизим фойдаланувчига янада аниқроқ ва контекстга мос маслаҳатлар бериши режалаштирилган.
Маълумотларга кўра, Apple ушбу лойиҳа устида тўрт йилдан ортиқ вақт давомида иш олиб бормоқда. Қурилманинг бозоргача етиб келиши бевосита Siri ёрдамчисининг янги, янада ақллироқ версиясининг тайёр бўлишига боғлиқ. Ҳозирда Siri тизимининг энг замонавий функциялари фақат iOS операцион тизимининг синов талқинларида мавжуд ва кенг оммага тўлиқ тақдим этилмаган.
Кечикиш сабаблари ва кутилмаларЛойиҳа кечикишига нафақат дастурий таъминотдаги камчиликлар, балки бутловчи қисмлар етказиб беришдаги муаммолар ҳам сабаб бўлган бўлиши мумкин. Сўнгги вақтларда яримўтказгичлар ва хотира чиплари танқислиги ҳақидаги хабарлар Apple каби гигант компанияларнинг ишлаб чиқариш режаларига ҳам таъсир ўтказмасдан қолмаяпти. Шунингдек, камераларнинг қулоқчин корпусига жойлашиши билан боғлиқ техник мураккабликлар ҳам муҳандислар учун жиддий синов бўлган.
Дастлабки тахминларга кўра, камерали AirPods Pro 2026-йилнинг биринчи ярмида сотувга чиқиши керак эди. Бироқ лойиҳанинг ҳозирги ҳолати бу муддатларнинг анча ортга сурилишини ёки қурилма концепцияси бутунлай қайта кўриб чиқилишини англатади. Apple фойдаланувчилари учун бу кутилмаган янгилик бўлди, чунки кўпчилик ушбу гаджетни Vision Pro гарнитурасидан кейинги навбатдаги «ақлли» қадам сифатида кутаётган эди.
Шуни таъкидлаш жоизки, Apple компанияси кўпинча прототип босқичидаги лойиҳаларни тўхтатиб, кейинчалик уларни янада такомиллаштирилган кўринишда қайтаради. Ҳозирча AirPods Pro ихлосмандлари мавжуд моделларнинг янгиланиши ва Apple Intelligence функцияларининг стандарт қулоқчинларда қандай ишлашини кутишларига тўғри келади.
…