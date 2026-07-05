Рустам Ашурматов: «Бундай тантанани қабул қилиш қийин бўлди»
Ўзбекистон миллий терма жамоасининг Жаҳон чемпионатидан қайтиши катта тантанага айланган эди. Бироқ ҳимоячи Рустам Ашурматовнинг тан олишича, футболчилар бу кутиб олиш маросимида ўзларини кутилганидек бахтиёр эмас, аксинча, ноқулай ҳис қилишган.
«Kun.uz» нашрига интервью берган футболчи мундиалдаги натижалар, мухлисларнинг қўллаб-қувватлаши ва терма жамоанинг ҳақиқий баҳоси ҳақида очиқ гапирди.
«Нега бизни бунчалик улуғлашяпти, деб ўйладик»
Ашурматовнинг айтишича, футболчилар Ўзбекистонга қайтгач, бундай катта кутиб олиш маросими ташкил этилишини кутмаган.
Президентнинг терма жамоага далда берганидан сўнг футболчиларнинг кайфиятини кўтариш мақсадида махсус тадбир ўтказилган. Бироқ жамоа аъзолари натижалардан қониқмагани учун тантанада ўзларини эркин ҳис қила олмаган.
«Биз гуруҳдан чиқа олмадик, бирорта ҳам ғалаба қозонмадик. Аммо бизни жуда катта тантана билан кутиб олишди. Нафақат мен, бошқа футболчилар ҳам ўзини ноқулай ҳис қилди. “Нега бизни бунчалик улуғлашяпти?” деб ўйладик», — деди Ашурматов.
Илк Жаҳон чемпионати — тарихий, аммо натижа қониқарсиз
Ўзбекистон терма жамоасининг мундиалдаги иштироки мамлакат футболи учун тарихий воқеа бўлди. Миллий жамоа илк бор Жаҳон чемпионати йўлланмасини қўлга киритиб, миллионлаб мухлисларнинг орзусини амалга оширди.
Шунга қарамай, Ашурматов футболчилар фақат иштирок билан чекланиб қолишни истамаганини таъкидлади.
«Ҳа, биз Жаҳон чемпионатига чиқдик ва унда иштирок этдик. Илк бор қатнашганимиз, албатта, яхши. Аммо ич-ичимиздан бундай тантанали кутиб олишни қабул қила олмадик», — деди ҳимоячи.
Ашурматов жамоага 2 ёки 3 балл қўйди
Футболчи терма жамоанинг мундиалдаги иштирокини 10 баллик тизимда баҳолар экан, ўзига ва жамоадошларига нисбатан жуда талабчан фикр билдирди.
Унинг сўзларига кўра, жамоа ўтказиб юборган 11 та гол натижаларга юқори баҳо бериш имконини қолдирмаган.
«Жамоага 2 ёки 3 балл қўярдим. Чунки 11 та гол ўтказиб юбордик — бу жуда кўп. Яна қайси жиҳат учун юқорироқ баҳо беришим керак?» — деди Ашурматов.
Мухлислар охиригача ишонч билдирди
Колумбия ва Португалияга қарши мағлубиятлардан кейин ҳам ўзбекистонлик мухлислар терма жамоани қўллаб-қувватлашда давом этди.
Ашурматов бу ишонч ва меҳрни футболчилар жуда яхши ҳис қилганини айтди. Шу билан бирга, мухлисларнинг қўллаб-қувватлаши майдондаги мағлубиятлар оғриғини камайтирмаганини ҳам яширмади.
«Биз бутун халқимиз, бутун Ўзбекистоннинг орзусини амалга оширдик. Мағлубиятлардан кейин ҳам мухлислар бизга ишонишди. Лекин барибир биз мағлуб бўлдик», — деди футболчи.
Рустам Ашурматовнинг бу сўзлари миллий жамоа аъзолари мундиалдаги натижаларни қанчалик оғир қабул қилганини кўрсатди. Тарихий йўлланма қўлга киритилди, аммо футболчиларнинг ўзи ҳам энди фақат иштирок эмас, натижа ва ғалабалар кутилишини яхши англаб турибди.
…