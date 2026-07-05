Рустам Ашурматов: «Бундай тантанани қабул қилиш қийин бўлди»

·26·Спорт
Рустам Ашурматов: «Бундай тантанани қабул қилиш қийин бўлди»

Ўзбекистон миллий терма жамоасининг Жаҳон чемпионатидан қайтиши катта тантанага айланган эди. Бироқ ҳимоячи Рустам Ашурматовнинг тан олишича, футболчилар бу кутиб олиш маросимида ўзларини кутилганидек бахтиёр эмас, аксинча, ноқулай ҳис қилишган.

«Kun.uz» нашрига интервью берган футболчи мундиалдаги натижалар, мухлисларнинг қўллаб-қувватлаши ва терма жамоанинг ҳақиқий баҳоси ҳақида очиқ гапирди.

«Нега бизни бунчалик улуғлашяпти, деб ўйладик»

Ашурматовнинг айтишича, футболчилар Ўзбекистонга қайтгач, бундай катта кутиб олиш маросими ташкил этилишини кутмаган.

Президентнинг терма жамоага далда берганидан сўнг футболчиларнинг кайфиятини кўтариш мақсадида махсус тадбир ўтказилган. Бироқ жамоа аъзолари натижалардан қониқмагани учун тантанада ўзларини эркин ҳис қила олмаган.

«Биз гуруҳдан чиқа олмадик, бирорта ҳам ғалаба қозонмадик. Аммо бизни жуда катта тантана билан кутиб олишди. Нафақат мен, бошқа футболчилар ҳам ўзини ноқулай ҳис қилди. “Нега бизни бунчалик улуғлашяпти?” деб ўйладик», — деди Ашурматов.

Илк Жаҳон чемпионати — тарихий, аммо натижа қониқарсиз

Ўзбекистон терма жамоасининг мундиалдаги иштироки мамлакат футболи учун тарихий воқеа бўлди. Миллий жамоа илк бор Жаҳон чемпионати йўлланмасини қўлга киритиб, миллионлаб мухлисларнинг орзусини амалга оширди.

Шунга қарамай, Ашурматов футболчилар фақат иштирок билан чекланиб қолишни истамаганини таъкидлади.

«Ҳа, биз Жаҳон чемпионатига чиқдик ва унда иштирок этдик. Илк бор қатнашганимиз, албатта, яхши. Аммо ич-ичимиздан бундай тантанали кутиб олишни қабул қила олмадик», — деди ҳимоячи.

Ашурматов жамоага 2 ёки 3 балл қўйди

Футболчи терма жамоанинг мундиалдаги иштирокини 10 баллик тизимда баҳолар экан, ўзига ва жамоадошларига нисбатан жуда талабчан фикр билдирди.

Унинг сўзларига кўра, жамоа ўтказиб юборган 11 та гол натижаларга юқори баҳо бериш имконини қолдирмаган.

«Жамоага 2 ёки 3 балл қўярдим. Чунки 11 та гол ўтказиб юбордик — бу жуда кўп. Яна қайси жиҳат учун юқорироқ баҳо беришим керак?» — деди Ашурматов.

Мухлислар охиригача ишонч билдирди

Колумбия ва Португалияга қарши мағлубиятлардан кейин ҳам ўзбекистонлик мухлислар терма жамоани қўллаб-қувватлашда давом этди.

Ашурматов бу ишонч ва меҳрни футболчилар жуда яхши ҳис қилганини айтди. Шу билан бирга, мухлисларнинг қўллаб-қувватлаши майдондаги мағлубиятлар оғриғини камайтирмаганини ҳам яширмади.

«Биз бутун халқимиз, бутун Ўзбекистоннинг орзусини амалга оширдик. Мағлубиятлардан кейин ҳам мухлислар бизга ишонишди. Лекин барибир биз мағлуб бўлдик», — деди футболчи.

Рустам Ашурматовнинг бу сўзлари миллий жамоа аъзолари мундиалдаги натижаларни қанчалик оғир қабул қилганини кўрсатди. Тарихий йўлланма қўлга киритилди, аммо футболчиларнинг ўзи ҳам энди фақат иштирок эмас, натижа ва ғалабалар кутилишини яхши англаб турибди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Килиан Мбаппе голи Францияни чорак финалга олиб чиқди: Парагвай қаршилиги синдирилдиКилиан Мбаппе голи Францияни чорак финалга олиб чиқди: Парагвай қаршилиги синдирилдиБугун, 04:11Франция Парагвайни енгиб, чорак финалга йўл олдиФранция Парагвайни енгиб, чорак финалга йўл олдиБугун, 04:07Мбаппе Францияни чоракфиналга олиб чиқдиМбаппе Францияни чоракфиналга олиб чиқдиБугун, 04:06Марокаш яна чоракфиналда: Африка жамоаси тарих ёзмоқдаМарокаш яна чоракфиналда: Африка жамоаси тарих ёзмоқдаБугун, 03:56Элдор Шомуродов «Истанбул Башакшеҳир» билан 2028 йилгача қоладиЭлдор Шомуродов «Истанбул Башакшеҳир» билан 2028 йилгача қоладиБугун, 03:54Ноттингҳам Форест таркибни кучайтириш мақсадида Ливерпул ярим ҳимоячисини кўзламоқдаНоттингҳам Форест таркибни кучайтириш мақсадида Ливерпул ярим ҳимоячисини кўзламоқдаБугун, 02:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди