Килиан Мбаппе голи Францияни чорак финалга олиб чиқди: Парагвай қаршилиги синдирилди

·13·Спорт
Килиан Мбаппе голи Францияни чорак финалга олиб чиқди: Парагвай қаршилиги синдирилди

Франция терма жамоаси жаҳон чемпионатининг нимчорак финал босқичида Парагвай устидан қийин ғалабага эришиб, мусобақанинг кейинги босқичига йўлланмани қўлга киритди. Филадельфия шаҳрида бўлиб ўтган учрашувда Диде Дешам шогирдлари кутилганидан кўра кўпроқ қаршиликка дуч келишди. Гарчи Франция фаворит ҳисобланган бўлса-да, Жанубий Америка вакиллари ўз ҳимоя чизиғини мустаҳкам ушлаб туришди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Учрашувнинг биринчи бўлимида французларнинг юлдузли ҳужум чизиғи деярли ҳеч қандай хавфли вазият ярата олмади. Аввалги босқичда Германияни мусобақадан чиқариб юборган Парагвай бу сафар ҳам тартибли ўйин намойиш этди. Goal.com нашрининг хабар беришича, Франция терма жамоасининг ҳужумкор ҳаракатлари узоқ вақт давомида самарасиз якунланди ва мухлислар учун зерикарли ўйин гувоҳига айланди.

Мбаппе ва Мессининг кўрсаткичи

Ўйиннинг 70-дақиқасига келибгина Франция ҳисобни очишга муваффақ бўлди. Десире Доуе рақиб жарима майдончаси ичида Диего Гомес томонидан йиқитилгач, ҳакам пеналти белгилади. Тўп қаршисига келган Килиан Мбаппе имкониятдан унумли фойдаланиб, дарвозани аниқ нишонга олди. Бу гол нафақат жамоасига ғалаба келтирди, балки Мбаппени жаҳон чемпионатларидаги голлар сони бўйича Лионель Месси билан тенглаштириб қўйди.

Гарчи гол урилган бўлса-да, Франциянинг ҳужумкор триоси ушбу баҳсда ўзининг энг яхши ўйинини кўрсата олмади. Сифатли узатмалар етишмаслиги сабабли Килиан Мбаппе узоқ вақт давомида тўпсиз қолиб кетди. Шунга қарамай, унинг совуққонлик билан ижро этган пеналтиси ўйин тақдирини ҳал қилди.

Ҳимоядаги ишончли ўйин

Парагвай терма жамоаси ўйиннинг сўнгги 20 дақиқасида ҳисобни тенглаштириш учун олдинга интилди. Бироқ, Густаво Алфаро шогирдларининг уринишлари Франция ҳимоясини ёриб ўтиш учун етарли бўлмади. Айниқса, Бавария ҳимоячиси Дайо Упамекано ва Арсенал вакили Виллиам Салиба ўз вазифаларини аъло даражада уддалашди. Улар рақибнинг кам сонли қарши ҳужумларини ўз вақтида бартараф этиб туришди.

Франция дарвозабони, Милан аъзоси Мике Маигнан учун бу оқшом анча хотиржам ўтди. У бир нечта ҳаводан узатилган тўпларни эгаллаб олишдан ташқари, жиддий хавфга дуч келмади. Жамоанинг умумий ўйини бироз суст кўринган бўлса-да, натижа ижобий ҳал бўлди.

Эндиликда Франция чорак финалда Марокаш терма жамоасига қарши майдонга тушади. Ушбу ғалаба Дешам жамоаси учун муҳим босқич бўлди, аммо мутахассислар кейинги ўйинларда ҳужумкорликни ошириш зарурлигини таъкидлашмоқда. Марокаш билан бўладиган баҳс французлар учун жиддий синов бўлиши кутилмоқда.

ФранцияКилиан МбаппеЖаҳон ЧемпионатиФутболПарагвай
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Франция Парагвайни енгиб, чорак финалга йўл олдиФранция Парагвайни енгиб, чорак финалга йўл олдиБугун, 04:07Мбаппе Францияни чоракфиналга олиб чиқдиМбаппе Францияни чоракфиналга олиб чиқдиБугун, 04:06Рустам Ашурматов: «Бундай тантанани қабул қилиш қийин бўлди»Рустам Ашурматов: «Бундай тантанани қабул қилиш қийин бўлди»Бугун, 04:00Марокаш яна чоракфиналда: Африка жамоаси тарих ёзмоқдаМарокаш яна чоракфиналда: Африка жамоаси тарих ёзмоқдаБугун, 03:56Элдор Шомуродов «Истанбул Башакшеҳир» билан 2028 йилгача қоладиЭлдор Шомуродов «Истанбул Башакшеҳир» билан 2028 йилгача қоладиБугун, 03:54Ноттингҳам Форест таркибни кучайтириш мақсадида Ливерпул ярим ҳимоячисини кўзламоқдаНоттингҳам Форест таркибни кучайтириш мақсадида Ливерпул ярим ҳимоячисини кўзламоқдаБугун, 02:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди