Килиан Мбаппе голи Францияни чорак финалга олиб чиқди: Парагвай қаршилиги синдирилди
Франция терма жамоаси жаҳон чемпионатининг нимчорак финал босқичида Парагвай устидан қийин ғалабага эришиб, мусобақанинг кейинги босқичига йўлланмани қўлга киритди. Филадельфия шаҳрида бўлиб ўтган учрашувда Диде Дешам шогирдлари кутилганидан кўра кўпроқ қаршиликка дуч келишди. Гарчи Франция фаворит ҳисобланган бўлса-да, Жанубий Америка вакиллари ўз ҳимоя чизиғини мустаҳкам ушлаб туришди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Учрашувнинг биринчи бўлимида французларнинг юлдузли ҳужум чизиғи деярли ҳеч қандай хавфли вазият ярата олмади. Аввалги босқичда Германияни мусобақадан чиқариб юборган Парагвай бу сафар ҳам тартибли ўйин намойиш этди. Goal.com нашрининг хабар беришича, Франция терма жамоасининг ҳужумкор ҳаракатлари узоқ вақт давомида самарасиз якунланди ва мухлислар учун зерикарли ўйин гувоҳига айланди.
Мбаппе ва Мессининг кўрсаткичиЎйиннинг 70-дақиқасига келибгина Франция ҳисобни очишга муваффақ бўлди. Десире Доуе рақиб жарима майдончаси ичида Диего Гомес томонидан йиқитилгач, ҳакам пеналти белгилади. Тўп қаршисига келган Килиан Мбаппе имкониятдан унумли фойдаланиб, дарвозани аниқ нишонга олди. Бу гол нафақат жамоасига ғалаба келтирди, балки Мбаппени жаҳон чемпионатларидаги голлар сони бўйича Лионель Месси билан тенглаштириб қўйди.
Гарчи гол урилган бўлса-да, Франциянинг ҳужумкор триоси ушбу баҳсда ўзининг энг яхши ўйинини кўрсата олмади. Сифатли узатмалар етишмаслиги сабабли Килиан Мбаппе узоқ вақт давомида тўпсиз қолиб кетди. Шунга қарамай, унинг совуққонлик билан ижро этган пеналтиси ўйин тақдирини ҳал қилди.
Ҳимоядаги ишончли ўйинПарагвай терма жамоаси ўйиннинг сўнгги 20 дақиқасида ҳисобни тенглаштириш учун олдинга интилди. Бироқ, Густаво Алфаро шогирдларининг уринишлари Франция ҳимоясини ёриб ўтиш учун етарли бўлмади. Айниқса, Бавария ҳимоячиси Дайо Упамекано ва Арсенал вакили Виллиам Салиба ўз вазифаларини аъло даражада уддалашди. Улар рақибнинг кам сонли қарши ҳужумларини ўз вақтида бартараф этиб туришди.
Франция дарвозабони, Милан аъзоси Мике Маигнан учун бу оқшом анча хотиржам ўтди. У бир нечта ҳаводан узатилган тўпларни эгаллаб олишдан ташқари, жиддий хавфга дуч келмади. Жамоанинг умумий ўйини бироз суст кўринган бўлса-да, натижа ижобий ҳал бўлди.
Эндиликда Франция чорак финалда Марокаш терма жамоасига қарши майдонга тушади. Ушбу ғалаба Дешам жамоаси учун муҳим босқич бўлди, аммо мутахассислар кейинги ўйинларда ҳужумкорликни ошириш зарурлигини таъкидлашмоқда. Марокаш билан бўладиган баҳс французлар учун жиддий синов бўлиши кутилмоқда.
…