Ноттингҳам Форест таркибни кучайтириш мақсадида Ливерпул ярим ҳимоячисини кўзламоқда

·0·Спорт
Ноттингҳам Форест таркибни кучайтириш мақсадида Ливерпул ярим ҳимоячисини кўзламоқда

Англия Премер-лигаси иштирокчиси Ноттингҳам Форест жамоаси ёзги трансфер ойнасида ўз таркибини жиддий равишда қайта кўриб чиқишни бошлади. Клуб раҳбарияти Эллиот Андерсоннинг Манчестер Сити сафига рекорд даражадаги 116 миллион фунт стерлинг эвазига ўтганидан сўнг, бўшаб қолган марказий позицияни тўлдириш учун Ливерпул тарбияланувчиси Куртис Жонес номзодини кўриб чиқмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

GOAL.com нашри берган маълумотларга кўра, Ливерпул шаҳри туғилган 23 ёшли ярим ҳимоячи Анфиелдда янги мураббий Андони Ираола қўл остида етарли ўйин амалиётига эга бўлмаслигидан хавотирда. Шу сабабли, Жонес фаолиятини бошқа жамоада давом эттириш ва мунтазам равишда асосий таркибда майдонга тушиш истагини билдирган. Унинг Мерсисайд клуби билан шартномаси якунланишига оз вақт қолгани трансфер эҳтимолини янада оширмоқда.

Оливер Гласнернинг янги лойиҳаси

Ноттингҳам Форест бошқарувида ҳам жиддий ўзгаришлар юз бермоқда. Витор Переиранинг кутилмаган истеъфоси ортидан жамоа жиловини австриялик мутахассис Оливер Гласнер ўз қўлига олишга яқин турибди. Гласнер ўзининг юқори интенсивликка асосланган ўйин услуби билан танилган ва Куртис Жонес каби динамик ярим ҳимоячи унинг янги тизимида марказий бўғин вазифасини ўташи мумкин.

Собиқ мураббий Витор Переира ўзининг истеъфоси ҳақида гапирар экан, бу қарор у учун мутлақо кутилмаган бўлганини таъкидлади. "Бу қарор мен учун огоҳлантиришсиз ва кутилмаганда қабул қилинган бўлса-да, клубнинг келажаги учун чиқарган хулосасини ҳурмат қиламан. Албатта, бундай вазиятда хафаман", — дея муносабат билдирди португалиялик мутахассис.

Трансфер нархи ва рақобат

Куртис Жонес учун курашда фақатгина Ноттингҳам Форест эмас, балки Италия чемпиони Интер ҳам фаол иштирок этмоқда. Маълумотларга кўра, Милан клуби Ливерпулга икки бор расмий таклиф билан чиққан. Бироқ инглиз клуби италияликларнинг 21 миллион фунтлик сўнгги таклифини рад этган. Ливерпул ўз тарбияланувчиси учун камида 35-40 миллион фунт стерлинг миқдорида маблағ талаб қилмоқда.

Ноттингҳам Форест учун молиявий жиҳатдан бу суммани тўлаш қийинчилик туғдирмайди, чунки Андерсоннинг сотувидан тушган маблағ клуб бюджетини сезиларли даражада бойитган. Агар трансфер амалга ошса, Жонес Гласнер давридаги илк йирик харидга айланиши мумкин. Ҳозирда томонлар ўртасидаги музокаралар давом этмоқда ва футболчининг ўзи ҳам Премер-лигада қолиш вариантига ижобий қарамоқда.

ФутболТрансферларАнглия Премер-лигасиЛиверпоолНоттингҳам Форест
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бруно Гуимараес: Эрлинг Холанд Бразилияни босим остида қолдириш учун айёрлик қилмоқдаБруно Гуимараес: Эрлинг Холанд Бразилияни босим остида қолдириш учун айёрлик қилмоқдаБугун, 02:56Марокаш терма жамоаси ва Бавария учун оғир зарба: Исмаел Саибари жароҳат олдиМарокаш терма жамоаси ва Бавария учун оғир зарба: Исмаел Саибари жароҳат олдиБугун, 02:30Парагвай ва Франция баҳсини сайтимизда жонли кузатингПарагвай ва Франция баҳсини сайтимизда жонли кузатингБугун, 01:46Парагвай ва Франция ўйини учун асосий таркиблар эълон қилиндиПарагвай ва Франция ўйини учун асосий таркиблар эълон қилиндиБугун, 01:41Лионель Месси ва Кабо-Верде дарвозабони ўртасидаги кутилмаган мулоқот тафсилотлари маълум бўлдиЛионель Месси ва Кабо-Верде дарвозабони ўртасидаги кутилмаган мулоқот тафсилотлари маълум бўлдиБугун, 01:32Унаҳи Канадага қарши баҳснинг энг яхши ўйинчиси бўлдиУнаҳи Канадага қарши баҳснинг энг яхши ўйинчиси бўлдиБугун, 00:42
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди