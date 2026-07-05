Ноттингҳам Форест таркибни кучайтириш мақсадида Ливерпул ярим ҳимоячисини кўзламоқда
Англия Премер-лигаси иштирокчиси Ноттингҳам Форест жамоаси ёзги трансфер ойнасида ўз таркибини жиддий равишда қайта кўриб чиқишни бошлади. Клуб раҳбарияти Эллиот Андерсоннинг Манчестер Сити сафига рекорд даражадаги 116 миллион фунт стерлинг эвазига ўтганидан сўнг, бўшаб қолган марказий позицияни тўлдириш учун Ливерпул тарбияланувчиси Куртис Жонес номзодини кўриб чиқмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
GOAL.com нашри берган маълумотларга кўра, Ливерпул шаҳри туғилган 23 ёшли ярим ҳимоячи Анфиелдда янги мураббий Андони Ираола қўл остида етарли ўйин амалиётига эга бўлмаслигидан хавотирда. Шу сабабли, Жонес фаолиятини бошқа жамоада давом эттириш ва мунтазам равишда асосий таркибда майдонга тушиш истагини билдирган. Унинг Мерсисайд клуби билан шартномаси якунланишига оз вақт қолгани трансфер эҳтимолини янада оширмоқда.
Оливер Гласнернинг янги лойиҳасиНоттингҳам Форест бошқарувида ҳам жиддий ўзгаришлар юз бермоқда. Витор Переиранинг кутилмаган истеъфоси ортидан жамоа жиловини австриялик мутахассис Оливер Гласнер ўз қўлига олишга яқин турибди. Гласнер ўзининг юқори интенсивликка асосланган ўйин услуби билан танилган ва Куртис Жонес каби динамик ярим ҳимоячи унинг янги тизимида марказий бўғин вазифасини ўташи мумкин.
Собиқ мураббий Витор Переира ўзининг истеъфоси ҳақида гапирар экан, бу қарор у учун мутлақо кутилмаган бўлганини таъкидлади. "Бу қарор мен учун огоҳлантиришсиз ва кутилмаганда қабул қилинган бўлса-да, клубнинг келажаги учун чиқарган хулосасини ҳурмат қиламан. Албатта, бундай вазиятда хафаман", — дея муносабат билдирди португалиялик мутахассис.
Трансфер нархи ва рақобатКуртис Жонес учун курашда фақатгина Ноттингҳам Форест эмас, балки Италия чемпиони Интер ҳам фаол иштирок этмоқда. Маълумотларга кўра, Милан клуби Ливерпулга икки бор расмий таклиф билан чиққан. Бироқ инглиз клуби италияликларнинг 21 миллион фунтлик сўнгги таклифини рад этган. Ливерпул ўз тарбияланувчиси учун камида 35-40 миллион фунт стерлинг миқдорида маблағ талаб қилмоқда.
Ноттингҳам Форест учун молиявий жиҳатдан бу суммани тўлаш қийинчилик туғдирмайди, чунки Андерсоннинг сотувидан тушган маблағ клуб бюджетини сезиларли даражада бойитган. Агар трансфер амалга ошса, Жонес Гласнер давридаги илк йирик харидга айланиши мумкин. Ҳозирда томонлар ўртасидаги музокаралар давом этмоқда ва футболчининг ўзи ҳам Премер-лигада қолиш вариантига ижобий қарамоқда.
…