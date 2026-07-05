Мбаппе Францияни чоракфиналга олиб чиқди

·49·Спорт
Мбаппе Францияни чоракфиналга олиб чиқди

Жаҳон чемпионати нимчорак финалининг иккинчи учрашувида Франция миллий жамоаси Парагвайни минимал ҳисобда мағлуб этди. Учрашув тақдирини Килиан Мбаппенинг пенальтидан урган ягона гол ҳал қилди.

Беллашувни Илгиз Танташев бошчилигидаги ўзбекистонлик ҳакамлар бригадаси бошқариб борди.

Бир гол тақдирни ҳал қилди

Учрашув давомида ҳар икки жамоа эҳтиёткор футбол намойиш этди. Франция тўп назоратида устунлик қилган бўлса-да, Парагвай ҳимояси узоқ вақт рақиб ҳужумларига бардош берди.

70-дақиқада Франция пенальти тепиш ҳуқуқини қўлга киритди. Тўп олдига келган Килиан Мбаппе имкониятдан унумли фойдаланиб, ҳисобни очди.

Бу гол беллашувда ягона бўлиб қолди — 0:1.

Ўзбекистонлик ҳакамлар муҳим ўйинни бошқарди

Мазкур нимчорак финал баҳсини Илгиз Танташев бошчилигидаги ўзбекистонлик ҳакамлар бошқарди.

Кескин ва муросасиз ўтган учрашувда ҳакамлар Франция футболчилари Брэдли Барколя, Ману Коне ва Майкл Олисега сариқ карточка кўрсатди.

Франциянинг кейинги рақиби — Марокаш

Дидье Дешам бошчилигидаги Франция ушбу ғалаба орқали Жаҳон чемпионатининг чоракфиналига йўлланма олди.

Эндиликда амалдаги фаворитлардан бири ҳисобланган французлар яримфинал йўлланмаси учун Марокаш миллий жамоасига қарши майдонга тушади.

ЖЧ-2026. 1/8 финал

Парагвай — Франция 0:1

Гол: Мбаппе, 70-дақиқа — пенальтидан.

Парагвай: Хил, Веласкес, Алдерете (Канале, 58), Касерес, Алонсо, Г. Гомес (Маурисио, 71), Д. Гомес, Алмирон (Авалос, 71), Кубас, Галарса, Энсисо (Кабалеро, 61).

Франция: Менян, Дин, Упамекано, Кунде, Салиба, Коне, Рабио, Дембеле (Шерки, 84), Мбаппе, Олисе, Барколя (Дуэ, 61).

Огоҳлантиришлар: Барколя — 19, Коне — 81, Олисе — 90+7.

Килиан МбаппеФранцияПарагвайДидье ДешамМарокко
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Килиан Мбаппе голи Францияни чорак финалга олиб чиқди: Парагвай қаршилиги синдирилдиКилиан Мбаппе голи Францияни чорак финалга олиб чиқди: Парагвай қаршилиги синдирилдиБугун, 04:11Франция Парагвайни енгиб, чорак финалга йўл олдиФранция Парагвайни енгиб, чорак финалга йўл олдиБугун, 04:07Рустам Ашурматов: «Бундай тантанани қабул қилиш қийин бўлди»Рустам Ашурматов: «Бундай тантанани қабул қилиш қийин бўлди»Бугун, 04:00Марокаш яна чоракфиналда: Африка жамоаси тарих ёзмоқдаМарокаш яна чоракфиналда: Африка жамоаси тарих ёзмоқдаБугун, 03:56Элдор Шомуродов «Истанбул Башакшеҳир» билан 2028 йилгача қоладиЭлдор Шомуродов «Истанбул Башакшеҳир» билан 2028 йилгача қоладиБугун, 03:54Ноттингҳам Форест таркибни кучайтириш мақсадида Ливерпул ярим ҳимоячисини кўзламоқдаНоттингҳам Форест таркибни кучайтириш мақсадида Ливерпул ярим ҳимоячисини кўзламоқдаБугун, 02:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди