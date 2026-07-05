Мбаппе Францияни чоракфиналга олиб чиқди
Жаҳон чемпионати нимчорак финалининг иккинчи учрашувида Франция миллий жамоаси Парагвайни минимал ҳисобда мағлуб этди. Учрашув тақдирини Килиан Мбаппенинг пенальтидан урган ягона гол ҳал қилди.
Беллашувни Илгиз Танташев бошчилигидаги ўзбекистонлик ҳакамлар бригадаси бошқариб борди.
Бир гол тақдирни ҳал қилди
Учрашув давомида ҳар икки жамоа эҳтиёткор футбол намойиш этди. Франция тўп назоратида устунлик қилган бўлса-да, Парагвай ҳимояси узоқ вақт рақиб ҳужумларига бардош берди.
70-дақиқада Франция пенальти тепиш ҳуқуқини қўлга киритди. Тўп олдига келган Килиан Мбаппе имкониятдан унумли фойдаланиб, ҳисобни очди.
Бу гол беллашувда ягона бўлиб қолди — 0:1.
Ўзбекистонлик ҳакамлар муҳим ўйинни бошқарди
Мазкур нимчорак финал баҳсини Илгиз Танташев бошчилигидаги ўзбекистонлик ҳакамлар бошқарди.
Кескин ва муросасиз ўтган учрашувда ҳакамлар Франция футболчилари Брэдли Барколя, Ману Коне ва Майкл Олисега сариқ карточка кўрсатди.
Франциянинг кейинги рақиби — Марокаш
Дидье Дешам бошчилигидаги Франция ушбу ғалаба орқали Жаҳон чемпионатининг чоракфиналига йўлланма олди.
Эндиликда амалдаги фаворитлардан бири ҳисобланган французлар яримфинал йўлланмаси учун Марокаш миллий жамоасига қарши майдонга тушади.
ЖЧ-2026. 1/8 финал
Парагвай — Франция 0:1
Гол: Мбаппе, 70-дақиқа — пенальтидан.
Парагвай: Хил, Веласкес, Алдерете (Канале, 58), Касерес, Алонсо, Г. Гомес (Маурисио, 71), Д. Гомес, Алмирон (Авалос, 71), Кубас, Галарса, Энсисо (Кабалеро, 61).
Франция: Менян, Дин, Упамекано, Кунде, Салиба, Коне, Рабио, Дембеле (Шерки, 84), Мбаппе, Олисе, Барколя (Дуэ, 61).
Огоҳлантиришлар: Барколя — 19, Коне — 81, Олисе — 90+7.
…